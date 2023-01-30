https://sputniknews.com.tr/20230130/ingiltere-savunma-bakani-wallace-challenger-tanklari-yaza-kadar-ukraynaya-ulasir-1066369598.html
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Challenger tankları yaza kadar Ukrayna’ya ulaşır
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Challenger tankları yaza kadar Ukrayna’ya ulaşır
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz Challenger 2 tanklarının mayıs ayında veya Paskalya’ya yakın Ukrayna’ya ulaştırılacağını belirtti. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T21:57+0300
2023-01-30T21:57+0300
2023-01-30T21:57+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ben wallace
tank
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentodaki konuşması sırasında, bir milletvekilinin, İngiliz tanklarının ne zaman Ukrayna’da cephede olacağı sorusuna, “Açıkçası güvenlik nedeniyle kesin bir tarih veremem. Ama şunu söyleyebilirim ki, her şey her bir askeri ayrı ayrı tanklarla çalışmayı öğretmekle başlıyor. Ardından da oluşturulan birlikler halinde savaşabilmeleri için birlik oluşturma öğretiliyor. Ardından tanklar cepheye gelecek. Bunun yaza kadar, mayısta veya Paskalya’ya yakın gerçekleşeceğini söyleyebilirim” dedi.Daha önce İngiltere’nin Ukrayna’ya Challenger 2 tanklarını vermeyi planladığı, bu bağlamda Ukraynalı askerlere ilgili eğitimin bu hafta başlayacağı bildirilmişti.
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ingiltere, ben wallace, tank
ingiltere, ben wallace, tank
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Challenger tankları yaza kadar Ukrayna’ya ulaşır
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz Challenger 2 tanklarının mayıs ayında veya Paskalya’ya yakın Ukrayna’ya ulaştırılacağını belirtti.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentodaki konuşması sırasında, bir milletvekilinin, İngiliz tanklarının ne zaman Ukrayna’da cephede olacağı sorusuna, “Açıkçası güvenlik nedeniyle kesin bir tarih veremem. Ama şunu söyleyebilirim ki, her şey her bir askeri ayrı ayrı tanklarla çalışmayı öğretmekle başlıyor. Ardından da oluşturulan birlikler halinde savaşabilmeleri için birlik oluşturma öğretiliyor. Ardından tanklar cepheye gelecek. Bunun yaza kadar, mayısta veya Paskalya’ya yakın gerçekleşeceğini söyleyebilirim” dedi.
Daha önce İngiltere’nin Ukrayna’ya Challenger 2 tanklarını vermeyi planladığı, bu bağlamda Ukraynalı askerlere ilgili eğitimin bu hafta başlayacağı bildirilmişti.