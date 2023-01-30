https://sputniknews.com.tr/20230130/ingiltere-savunma-bakani-wallace-challenger-tanklari-yaza-kadar-ukraynaya-ulasir-1066369598.html

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Challenger tankları yaza kadar Ukrayna’ya ulaşır

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Challenger tankları yaza kadar Ukrayna’ya ulaşır

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz Challenger 2 tanklarının mayıs ayında veya Paskalya’ya yakın Ukrayna’ya ulaştırılacağını belirtti. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T21:57+0300

2023-01-30T21:57+0300

2023-01-30T21:57+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ben wallace

tank

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentodaki konuşması sırasında, bir milletvekilinin, İngiliz tanklarının ne zaman Ukrayna’da cephede olacağı sorusuna, “Açıkçası güvenlik nedeniyle kesin bir tarih veremem. Ama şunu söyleyebilirim ki, her şey her bir askeri ayrı ayrı tanklarla çalışmayı öğretmekle başlıyor. Ardından da oluşturulan birlikler halinde savaşabilmeleri için birlik oluşturma öğretiliyor. Ardından tanklar cepheye gelecek. Bunun yaza kadar, mayısta veya Paskalya’ya yakın gerçekleşeceğini söyleyebilirim” dedi.Daha önce İngiltere’nin Ukrayna’ya Challenger 2 tanklarını vermeyi planladığı, bu bağlamda Ukraynalı askerlere ilgili eğitimin bu hafta başlayacağı bildirilmişti.

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