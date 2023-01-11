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https://sputniknews.com.tr/20230111/isvec-ukraynaya-archer-topcu-sistemi-tedarik-etmeyi-planliyor-1065610713.html
İsveç, Ukrayna'ya Archer topçu sistemi tedarik etmeyi planlıyor
İsveç, Ukrayna'ya Archer topçu sistemi tedarik etmeyi planlıyor
İsveç’in Ukrayna'ya Archer kundağı motorlu obüs-topçu sistemi tedarik edeceği bildirildi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T00:29+0300
2023-01-11T00:29+0300
dünya
gerard larcher
isveç
sky news
tobias billström
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Sky News'in İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e dayandırdığı haberine göre, İsveç makamları Ukrayna'ya Archer kundağı motorlu obüs-topçu sistemi tedarik edecek.Haberde, “Sayın Billström, Ukrayna'nın Batı'dan daha fazla saldırı silahına ihtiyacı olduğunu ve İsveç'in üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.Billström, İsveç’in Ukrayna’ya 155 mm’lik kundağı motorlu obüs-topçu sistemi Archer'ı tedarik edeceğini teyit ederek, “Sorun, bu silahları gönderip göndermememiz değil, ne zaman göndereceğimizdir” ifadesini kullandı.Daha önce İsveç parlamentosu, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere 287 milyon dolar tutarında askeri teçhizat tedarik edilmesini onaylamıştı. Ukrayna'nın almak istediği Archer topçu sistemi bu askeri yardım paketine dahil edilmemişti.
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gerard larcher, isveç, sky news, tobias billström
gerard larcher, isveç, sky news, tobias billström

İsveç, Ukrayna'ya Archer topçu sistemi tedarik etmeyi planlıyor

00:29 11.01.2023
© AAİsveç Bayrağı
İsveç Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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İsveç’in Ukrayna'ya Archer kundağı motorlu obüs-topçu sistemi tedarik edeceği bildirildi.
Sky News'in İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e dayandırdığı haberine göre, İsveç makamları Ukrayna'ya Archer kundağı motorlu obüs-topçu sistemi tedarik edecek.
Haberde, “Sayın Billström, Ukrayna'nın Batı'dan daha fazla saldırı silahına ihtiyacı olduğunu ve İsveç'in üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.
Billström, İsveç’in Ukrayna’ya 155 mm’lik kundağı motorlu obüs-topçu sistemi Archer'ı tedarik edeceğini teyit ederek, “Sorun, bu silahları gönderip göndermememiz değil, ne zaman göndereceğimizdir” ifadesini kullandı.
Daha önce İsveç parlamentosu, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere 287 milyon dolar tutarında askeri teçhizat tedarik edilmesini onaylamıştı. Ukrayna'nın almak istediği Archer topçu sistemi bu askeri yardım paketine dahil edilmemişti.
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