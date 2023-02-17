https://sputniknews.com.tr/20230217/rusyanin-4-askeri-bolgesinin-komutanlari-degistirildi-1067178110.html

Rusya'nın 4 askeri bölgesinin komutanları değiştirildi

Rusya'nın 4 askeri bölgesinin komutanları değiştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Merkezi, Batı, Güney ve Doğu askeri bölgelerinin komutanlarının değiştirildiğini açıkladı. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T18:18+0300

2023-02-17T18:18+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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Ukrayna ve Donbass'ta yaklaşık 1 yıl önce başlayan özel askeri harekat sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin önemli 4 askeri bölgesinin tepe yöneticilerinde değişikliğe gitti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Korgeneral Andrey Mordviçev Merkezi Askeri Bölge Komutanı, Korgeneral Yevgeniy Nikiforov Batı Askeri Bölge Komutanı, Korgeneral Rustam Muradov Doğu Askeri Bölge Komutanı, Tümgeneral Sergey Kuzovlev Güney Askeri Bölge Komutanı olarak görevlendirildi.

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