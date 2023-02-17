https://sputniknews.com.tr/20230217/rusyanin-4-askeri-bolgesinin-komutanlari-degistirildi-1067178110.html
Rusya'nın 4 askeri bölgesinin komutanları değiştirildi
Rusya'nın 4 askeri bölgesinin komutanları değiştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Merkezi, Batı, Güney ve Doğu askeri bölgelerinin komutanlarının değiştirildiğini açıkladı. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T18:18+0300
2023-02-17T18:18+0300
2023-02-17T18:18+0300
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ukrayna
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Ukrayna ve Donbass'ta yaklaşık 1 yıl önce başlayan özel askeri harekat sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin önemli 4 askeri bölgesinin tepe yöneticilerinde değişikliğe gitti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Korgeneral Andrey Mordviçev Merkezi Askeri Bölge Komutanı, Korgeneral Yevgeniy Nikiforov Batı Askeri Bölge Komutanı, Korgeneral Rustam Muradov Doğu Askeri Bölge Komutanı, Tümgeneral Sergey Kuzovlev Güney Askeri Bölge Komutanı olarak görevlendirildi.
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rusya, ukrayna
Rusya'nın 4 askeri bölgesinin komutanları değiştirildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Merkezi, Batı, Güney ve Doğu askeri bölgelerinin komutanlarının değiştirildiğini açıkladı.
Ukrayna ve Donbass'ta yaklaşık 1 yıl önce başlayan özel askeri harekat sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin önemli 4 askeri bölgesinin tepe yöneticilerinde değişikliğe gitti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Korgeneral Andrey Mordviçev Merkezi Askeri Bölge Komutanı, Korgeneral Yevgeniy Nikiforov Batı Askeri Bölge Komutanı, Korgeneral Rustam Muradov Doğu Askeri Bölge Komutanı, Tümgeneral Sergey Kuzovlev Güney Askeri Bölge Komutanı olarak görevlendirildi.