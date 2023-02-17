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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/rusyanin-4-askeri-bolgesinin-komutanlari-degistirildi-1067178110.html
Rusya'nın 4 askeri bölgesinin komutanları değiştirildi
Rusya'nın 4 askeri bölgesinin komutanları değiştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Merkezi, Batı, Güney ve Doğu askeri bölgelerinin komutanlarının değiştirildiğini açıkladı. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T18:18+0300
2023-02-17T18:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Ukrayna ve Donbass'ta yaklaşık 1 yıl önce başlayan özel askeri harekat sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin önemli 4 askeri bölgesinin tepe yöneticilerinde değişikliğe gitti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Korgeneral Andrey Mordviçev Merkezi Askeri Bölge Komutanı, Korgeneral Yevgeniy Nikiforov Batı Askeri Bölge Komutanı, Korgeneral Rustam Muradov Doğu Askeri Bölge Komutanı, Tümgeneral Sergey Kuzovlev Güney Askeri Bölge Komutanı olarak görevlendirildi.
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rusya, ukrayna
rusya, ukrayna

Rusya'nın 4 askeri bölgesinin komutanları değiştirildi

18:18 17.02.2023
© SputnikUkrayna krizi
Ukrayna krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Merkezi, Batı, Güney ve Doğu askeri bölgelerinin komutanlarının değiştirildiğini açıkladı.
Ukrayna ve Donbass'ta yaklaşık 1 yıl önce başlayan özel askeri harekat sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin önemli 4 askeri bölgesinin tepe yöneticilerinde değişikliğe gitti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Korgeneral Andrey Mordviçev Merkezi Askeri Bölge Komutanı, Korgeneral Yevgeniy Nikiforov Batı Askeri Bölge Komutanı, Korgeneral Rustam Muradov Doğu Askeri Bölge Komutanı, Tümgeneral Sergey Kuzovlev Güney Askeri Bölge Komutanı olarak görevlendirildi.
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