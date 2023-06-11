https://sputniknews.com.tr/20230611/rusya-ukrayna-ordusu-karadenizde-bir-rus-gemisine-bir-kez-daha-saldiri-girisiminde-bulundu-1072291518.html
Rusya: Ukrayna ordusu Karadeniz'de bir Rus gemisine bir kez daha saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna ordusu Karadeniz'de bir Rus gemisine bir kez daha saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Rusya Karadeniz Filosu'na ait 'Priazovye' gemisine saldırı girişiminde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T14:46+0300
2023-06-11T14:46+0300
2023-06-11T14:50+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
gemi
karadeniz
saldırı
türkakım
mavi akım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1072291518.jpg?1686484246
24 Mayıs'ta Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını koruyan Rus İvan Hurs gemisine saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusu, bu kez söz konusu hatların güvenliğinin sağlanmasında görev alan 'Priazovye' gemisine saldırı girişimi düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugün Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 01:30 sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından 6 insansız sürat botuyla Karadeniz'in güneydoğusunda TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının uzandığı güzergahlarda durum kontrol ve güvenlik temin görevlerini yerine getiren Karadeniz Filosu'nun 'Priazovye' gemisine başarısız saldırı girişimi düzenlendi" ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, gemi, karadeniz, saldırı, türkakım, mavi akım
rusya, ukrayna, gemi, karadeniz, saldırı, türkakım, mavi akım
Rusya: Ukrayna ordusu Karadeniz'de bir Rus gemisine bir kez daha saldırı girişiminde bulundu
14:46 11.06.2023 (güncellendi: 14:50 11.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Rusya Karadeniz Filosu'na ait 'Priazovye' gemisine saldırı girişiminde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu açıkladı.
24 Mayıs'ta Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını koruyan Rus İvan Hurs gemisine saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusu, bu kez söz konusu hatların güvenliğinin sağlanmasında görev alan 'Priazovye' gemisine saldırı girişimi düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugün Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 01:30 sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından 6 insansız sürat botuyla Karadeniz'in güneydoğusunda TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının uzandığı güzergahlarda durum kontrol ve güvenlik temin görevlerini yerine getiren Karadeniz Filosu'nun 'Priazovye' gemisine başarısız saldırı girişimi düzenlendi" ifadelerini kullandı.