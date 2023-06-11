https://sputniknews.com.tr/20230611/rusya-ukrayna-ordusu-karadenizde-bir-rus-gemisine-bir-kez-daha-saldiri-girisiminde-bulundu-1072291518.html

Rusya: Ukrayna ordusu Karadeniz'de bir Rus gemisine bir kez daha saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Ukrayna ordusu Karadeniz'de bir Rus gemisine bir kez daha saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Rusya Karadeniz Filosu'na ait 'Priazovye' gemisine saldırı girişiminde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T14:46+0300

2023-06-11T14:46+0300

2023-06-11T14:50+0300

ukrayna krizi

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mavi akım

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24 Mayıs'ta Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını koruyan Rus İvan Hurs gemisine saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusu, bu kez söz konusu hatların güvenliğinin sağlanmasında görev alan 'Priazovye' gemisine saldırı girişimi düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugün Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 01:30 sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından 6 insansız sürat botuyla Karadeniz'in güneydoğusunda TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının uzandığı güzergahlarda durum kontrol ve güvenlik temin görevlerini yerine getiren Karadeniz Filosu'nun 'Priazovye' gemisine başarısız saldırı girişimi düzenlendi" ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, gemi, karadeniz, saldırı, türkakım, mavi akım