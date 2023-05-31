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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/rusya-ordusu-odessada-ukrayna-donanmasinin-son-savas-gemisini-imha-etti-1071839471.html
Rusya ordusu, Odessa'da Ukrayna Donanması'nın son savaş gemisini imha etti
Rusya ordusu, Odessa'da Ukrayna Donanması'nın son savaş gemisini imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Odessa Limanı'nda demirli, Ukrayna Donanması'na ait son savaş gemisi Yuriy... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T14:42+0300
2023-05-31T14:42+0300
ukrayna krizi
igor konaşenkov
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odessa
donanma
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Konaşenkov, Yuriy Olefirenko gemisinin 29 Mayıs'ta Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği atışlar sonucunda imha edildiğini belirtti.'Çeçen 'Ahmat' birliği ve 5. motorize tugayı başarılı taarruz faaliyetleri yürütüyor'Bu arada Konaşenkov, 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı 5. motorize tugayın Marinka yönünde başarılı taarruz faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.Ukraynalı güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnogovorka ve Yasinovataya yerleşimlerindeki mevzilerinde imha edildiğini ve DHC'nin Adveyevka yerleşiminde kontrolü sağlamak için şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiren Konaşenkov, Donetsk yönünde son 24 saat içinde 200'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü paylaştı.Konaşenkov, son 24 saat içinde İngiliz yapımı 1 Storm Shadow füzesi ile ABD yapımı HIMARS sistemlerine ait 12 havan mermisine önleme yapıldığını da kaydetti.
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igor konaşenkov, rusya, gemi, odessa, donanma, imha
igor konaşenkov, rusya, gemi, odessa, donanma, imha

Rusya ordusu, Odessa'da Ukrayna Donanması'nın son savaş gemisini imha etti

14:42 31.05.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinİgor Konaşenkov
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Odessa Limanı'nda demirli, Ukrayna Donanması'na ait son savaş gemisi Yuriy Olefirenko gemisini imha ettiğini açıkladı.
Konaşenkov, Yuriy Olefirenko gemisinin 29 Mayıs'ta Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği atışlar sonucunda imha edildiğini belirtti.

'Çeçen 'Ahmat' birliği ve 5. motorize tugayı başarılı taarruz faaliyetleri yürütüyor'
Bu arada Konaşenkov, 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı 5. motorize tugayın Marinka yönünde başarılı taarruz faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Ukraynalı güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnogovorka ve Yasinovataya yerleşimlerindeki mevzilerinde imha edildiğini ve DHC'nin Adveyevka yerleşiminde kontrolü sağlamak için şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiren Konaşenkov, Donetsk yönünde son 24 saat içinde 200'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü paylaştı.

Konaşenkov, son 24 saat içinde İngiliz yapımı 1 Storm Shadow füzesi ile ABD yapımı HIMARS sistemlerine ait 12 havan mermisine önleme yapıldığını da kaydetti.
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