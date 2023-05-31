Rusya ordusu, Odessa'da Ukrayna Donanması'nın son savaş gemisini imha etti
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Odessa Limanı'nda demirli, Ukrayna Donanması'na ait son savaş gemisi Yuriy Olefirenko gemisini imha ettiğini açıkladı.
Konaşenkov, Yuriy Olefirenko gemisinin 29 Mayıs'ta Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği atışlar sonucunda imha edildiğini belirtti.
'Çeçen 'Ahmat' birliği ve 5. motorize tugayı başarılı taarruz faaliyetleri yürütüyor'
'Çeçen 'Ahmat' birliği ve 5. motorize tugayı başarılı taarruz faaliyetleri yürütüyor'
Bu arada Konaşenkov, 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı 5. motorize tugayın Marinka yönünde başarılı taarruz faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.
Ukraynalı güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnogovorka ve Yasinovataya yerleşimlerindeki mevzilerinde imha edildiğini ve DHC'nin Adveyevka yerleşiminde kontrolü sağlamak için şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiren Konaşenkov, Donetsk yönünde son 24 saat içinde 200'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü paylaştı.
Konaşenkov, son 24 saat içinde İngiliz yapımı 1 Storm Shadow füzesi ile ABD yapımı HIMARS sistemlerine ait 12 havan mermisine önleme yapıldığını da kaydetti.
Ukraynalı güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnogovorka ve Yasinovataya yerleşimlerindeki mevzilerinde imha edildiğini ve DHC'nin Adveyevka yerleşiminde kontrolü sağlamak için şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiren Konaşenkov, Donetsk yönünde son 24 saat içinde 200'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü paylaştı.
Konaşenkov, son 24 saat içinde İngiliz yapımı 1 Storm Shadow füzesi ile ABD yapımı HIMARS sistemlerine ait 12 havan mermisine önleme yapıldığını da kaydetti.