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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/rusya-ukrayna-turkiyenin-munhasir-ekonomik-bolgesindeki-bir-rus-gemisine-saldirmaya-calisti-1071519876.html
Rusya: Ukrayna, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesindeki bir Rus gemisine saldırmaya çalıştı
Rusya: Ukrayna, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesindeki bir Rus gemisine saldırmaya çalıştı
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna tarafının, insansız deniz araçları ile TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğini sağlamak adına... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T17:32+0300
2023-05-24T17:41+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ivan hurs
saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında, Ukrayna güçlerinin bugün 17.30’da üç insansız deniz aracıyla, TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının güvenliğini sağlamak adına Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Rus İvan Hurs gemisine saldırmaya çalıştığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu saldırı girişiminin önünün kesildiği ve Ukrayna tarafının insansız deniz araçlarından her birinin, Rus gemisinin silahlarıyla imha edildikleri kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, saldırı girişiminin İstanbul Boğazı’nın 140 kilometre kuzeydoğusunda yaşandığını belirtti.Ayrıca, Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’nun parçası olan İvan Hurs gemisinin saldırı girişiminin ardından, boru hatlarını koruma görevini yerine getirmeyi sürdürdüğü de kaydedildi.Bununla beraber Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus gazını Almanya üstünden Avrupa ülkelerine taşımaları için inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarına geçen sene düzenlenen sabotajlar sonrasında Rus ordusunun bu gibi tesislerini korumaya başladığını hatırlattılar ve ‘Ukrayna’nın bugünkü saldırı girişiminin, bu önlemin ne denli gerekli olduğunu gösterdiğini’ de eklediler.Kuzey Akım boru hatları, geçen sene eylül sonunda düzenlenen saldırıların ardından kullanılamaz hale gelmişti. Rusya, söz konusu boru hatlarını onarmak yerine, Türkiye’de, isteyen Avrupa ülkelerinin Rus gazını satın alabilecekleri bir dağıtım ve fiyatlandırma merkezi kurulması kararını aldı.
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rusya, ukrayna, ivan hurs, saldırı

Rusya: Ukrayna, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesindeki bir Rus gemisine saldırmaya çalıştı

17:32 24.05.2023 (güncellendi: 17:41 24.05.2023)
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna tarafının, insansız deniz araçları ile TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğini sağlamak adına Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Rus İvan Hurs gemisine saldırmaya teşebbüs ettiğini, fakat deniz araçlarının hepsinin imha edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında, Ukrayna güçlerinin bugün 17.30’da üç insansız deniz aracıyla, TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının güvenliğini sağlamak adına Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Rus İvan Hurs gemisine saldırmaya çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu saldırı girişiminin önünün kesildiği ve Ukrayna tarafının insansız deniz araçlarından her birinin, Rus gemisinin silahlarıyla imha edildikleri kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, saldırı girişiminin İstanbul Boğazı’nın 140 kilometre kuzeydoğusunda yaşandığını belirtti.
Ayrıca, Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’nun parçası olan İvan Hurs gemisinin saldırı girişiminin ardından, boru hatlarını koruma görevini yerine getirmeyi sürdürdüğü de kaydedildi.
Bununla beraber Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus gazını Almanya üstünden Avrupa ülkelerine taşımaları için inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarına geçen sene düzenlenen sabotajlar sonrasında Rus ordusunun bu gibi tesislerini korumaya başladığını hatırlattılar ve ‘Ukrayna’nın bugünkü saldırı girişiminin, bu önlemin ne denli gerekli olduğunu gösterdiğini’ de eklediler.
Kuzey Akım boru hatları, geçen sene eylül sonunda düzenlenen saldırıların ardından kullanılamaz hale gelmişti. Rusya, söz konusu boru hatlarını onarmak yerine, Türkiye’de, isteyen Avrupa ülkelerinin Rus gazını satın alabilecekleri bir dağıtım ve fiyatlandırma merkezi kurulması kararını aldı.
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