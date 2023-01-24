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SON DAKİKA | Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa etti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/ukrayna-savunma-bakan-yardimcisi-yolsuzluk-skandali-nedeniyle-istifa-etti-1066105176.html
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa etti
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa etti
24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T11:18+0300
2023-01-24T11:20+0300
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ukrayna
ukrayna

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa etti

11:18 24.01.2023 (güncellendi: 11:20 24.01.2023)
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