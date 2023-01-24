https://sputniknews.com.tr/20230124/ukrayna-savunma-bakan-yardimcisi-yolsuzluk-skandali-nedeniyle-istifa-etti-1066105176.html
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa etti
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa etti
24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T11:18+0300
2023-01-24T11:18+0300
2023-01-24T11:20+0300
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa etti
11:18 24.01.2023 (güncellendi: 11:20 24.01.2023)
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