https://sputniknews.com.tr/20231002/kremlin-abd-ukraynadaki-catismaya-mudahil-olmayi-surdurecek-1075952297.html

Kremlin: ABD, Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olmayı sürdürecek

Kremlin: ABD, Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olmayı sürdürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında ABD'nin 'Kievsiz' geçici bütçe tasarısını, Moldova'nın Gazprom'dan gaz alımını durdurma kararını ve... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T15:33+0300

2023-10-02T15:33+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un Kiev'in finansmanını durdurma kararının geçici olduğunu ve ABD'nin çatışmadaki dahlinin devam edeceğini vurguladı.ABD'de geçici bütçe tasarısının Ukrayna'ya yardımla ilgili madde olmadan onaylanmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bunun geçici bir durum olduğu aşikar ve ABD çatışmadaki doğrudan dahiliyetini elbette devam ettirecek" ifadelerini kullandı.'Moldova Rus gazı almayı bırakırsa, Transdinyester'e tedariğin sürmesi önemli'Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov'un Avrupa'dan daha ucuza yakıt bulduklarını söyleyerek Gazprom'dan doğalgaz tedarikine son vereceklerini açıklamasını yorumlayan Peskov, bunun gerçekleşmesi halinde Transdinyester'e tedariğin sürmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.Kişinev'den gelen açıklamanın Gazprom'a sorulması gerektiğini kaydeden Peskov, "Eğer doğru anlıyorsam Gazprom ile Moldova arasında temaslar devam ediyor, özellikle Moldova tarafının borçları olduğu için. Borçlar var, bu borçların tutarı konusunda ihtilaf var. Dolayısıyla bu diyaloğun devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.Peskov, Moldova'nın muhtemelen spot pazarında ucuz gaz bulduğunu kaydederek Kişinev'e spot piyasadaki fiyatların sürekli değiştiği uyarısında da bulundu.'Son derece absürt'Kremlin Sözcüsü, günlük basın toplantısının devamında, AB ülkelerinin Rus plakalı araçlara sınırlarını kapatma kararlarını eleştirdi.Peskov, Rusya'nın buna simetrik yanıt vermek zorunda olmadığını ve çıkarlarına en uygun karşılığı vereceğini söyleyerek "Elbette bu tür kararlar son derece absürd, halihazırda gelgitli olan ilişkileri bir kez olumsuz etkiliyor ve bu tür kararlar alan ülkelerin yönetimlerini iyi kılmıyor" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231002/rusyadan-abdnin-kieve-yardim-icermeyen-gecici-butcesine-iliskin-aciklama-kamuoyuna-yonelik-sov-1075950504.html

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