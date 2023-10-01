https://sputniknews.com.tr/20231001/biden-ukraynaya-yardim-icermeyen-gecici-butce-tasarisini-imzaladi-1075916495.html

Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı

Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, yeni mali yılın başlamasına çok az bir süre kala federal hükümetin 'kapanma' riskinin önüne geçen bütçe yasa tasarısını imzaladı. Yasa... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T09:15+0300

2023-10-01T09:15+0300

2023-10-01T09:15+0300

dünya

abd

joe biden

senato

abd temsilciler meclisi

kongre bütçe ofisi

beyaz saray

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Ülkede 2023 mali yılı bugün itibariyle (1 Ekim) sona ererken, Kongre'de federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısına yönelik müzakerelerde ‘Ukrayna’ya yardımlar’ nedeniyle sonuç alınamamış, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun hükümete sağlanacak finansman için farklı yollar izlemesi, hükümet operasyonlarının bütçe yetersizliği nedeniyle kapanma riskini artırmıştı.Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden, Kongre tarafından onaylanan ve 17 Kasım'a kadar 45 gün boyunca hükümete finansman sağlamaya devam edecek yasa tasarısını imzalarken, bu imzayla hükümetin kapanmasının önüne geçildi.Aynı zamanda yasanın Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yönelik fon tahsisini de öngörmediği dikkat çekiyor.Demokratların çoğunluğa sahip olduğu Senato'da hükümete Ukrayna'ya maddi yardımı da içeren ve ABD hükümetine 17 Kasım'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı gündeme gelirken, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu oluşturduğu Temsilciler Meclisi söz konusu tasarıyı desteklemeyi reddetmişti.Kongre üyeleriyle hem hacimler hem de finansman kalemleri konusunda anlaşmazlıklar yaşayan Beyaz Saray, Cumhuriyetçileri işbirliği yapmayı reddetmekle suçlarken, Senato'daki Cumhuriyetçi azınlık ile Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluk, ülkedeki ekonomik durum ve sınır krizinin çözümü de dahil olmak üzere yetkililerin eylemlerine katılmadığını ilan etti.Son anda imzalanan bütçe tasarısında müzakerelerin uzamasına sebep olan bir diğer engel de Ukrayna'ya yardım için fonların bütçeye dahil edilmesi olurken, bu nedenle birçok kongre üyesi, hazırlanan bütçe taslağında Kiev rejimine ödenekler dahil olduğu sürece belgenin kabulüne karşı oy kullanacaklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230929/abd-temsilciler-meclisi-ukraynaya-yapilacak-yardimi-ayri-bir-yasayla-onayladi-1075865853.html

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abd, joe biden, senato, abd temsilciler meclisi, kongre bütçe ofisi, beyaz saray