https://sputniknews.com.tr/20231002/rusyadan-abdnin-kieve-yardim-icermeyen-gecici-butcesine-iliskin-aciklama-kamuoyuna-yonelik-sov-1075950504.html

ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' bütçesine ilişkin Rusya'dan açıklama: 'Kamuoyuna yönelik şov'

ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' bütçesine ilişkin Rusya'dan açıklama: 'Kamuoyuna yönelik şov'

ABD'de geçici bütçe tasarısının Ukrayna'ya yardımla ilgili madde olmadan onaylanmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, 'kamuoyuna... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T14:27+0300

2023-10-02T14:27+0300

2023-10-02T14:28+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'de Kiev'e yardım içermeyen geçici bütçe tasarısının onaylanmasının kamuoyuna yönelik şov olduğunu ve Washington'un tutumunu değiştirmeyeceğini ifade etti.Ryabkov, geçici bütçenin bu haliyle kabul edilmesi hakkında "Hiçbir şey fark etmez. İsterse Ukrayna'ya yardımı içersin, isterse içermesin, ABD desteğini sürdürecek" dedi.'Bu bir gevezelik'Geçici bütçenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve bunun sadece 'kamuoyuna yönelik şov' olduğunu vurgulayan Ryabkov, "Bu bir gevezelik. Temel olarak, Washington'un Kiev'deki tebaalarını desteklemeye ilişkin odağı değişmiyor. Partiler arası çekişmeler ayrı, destek ayrı. Onlar parayı bulacak" ifadelerini kullandı.Biden, Kongre tarafından onaylanan ve 17 Kasım'a kadar 45 günlük süre boyunca hükümeti finanse etmeye devam edecek geçici bütçe yasasını imzalamıştı.Yasa, Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yönelik yeni fon tahsislerini öngörmezken, bütçeyi imzalamasına rağmen Kongre’nin kararını eleştiren Biden, daha Washington'un ‘hiçbir koşulda’ Kiev'i desteklemeyi bırakmayı göze alamayacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231002/rus-senator-puskovdan-ukraynaya-asker-gonderebiliriz-diyen-shappsa-sert-tepki-1075949489.html

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