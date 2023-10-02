https://sputniknews.com.tr/20231002/rus-senator-puskovdan-ukraynaya-asker-gonderebiliriz-diyen-shappsa-sert-tepki-1075949489.html
Rus senatör Puşkov’dan ‘Ukrayna’ya asker gönderebiliriz’ diyen Shapps'a sert tepki
Rus senatör Puşkov’dan ‘Ukrayna’ya asker gönderebiliriz’ diyen Shapps'a sert tepki
Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, İngiliz askerlerini Ukrayna'ya gönderme olasılığı hakkında konuşan yeni İngiltere... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T14:07+0300
2023-10-02T14:07+0300
2023-10-02T14:07+0300
ukrayna krizi
grant shapps
ingiltere
ingiltere savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya federasyon konseyi
aleksey puşkov
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Resmi Telegram hesabından Shapps’in son açıklamalarını değerlendiren Puşkov, “Her yeni açıklama bir öncekinden daha kötü hale geliyor. Britanya'nın yeni Savunma Bakanı Grant Shapps adındaki bu savaş manyağı, Ukrayna'ya savaşmaları için İngiliz birliklerini göndermek istiyor. Londra'daki çılgınlığın derecesi artıyor” diye yazdı.Daha önce Kiev'e yaptığı ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitmek için ülkesinin Ukrayna'da askeri konuşlandırma olasılığını düşündüğünü söylemişti.Gündem olan bu açıklamalar sonrası İngiliz kanalı Sky News'e konuşan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna gerilimini 'Üçüncü Dünya Savaşı’na bir adım daha yaklaştıracak bu olasılığı reddederek, açıklamasında, “Mevcut çatışmada savaşmak üzere gönderilecek hiçbir İngiliz askeri yok” ifadelerini kullandı.Sunak, Ukrayna'da askeri eğitimin mümkün olduğunu ancak şu anda bunun düşünülmediğini söylerken, Ukrayna askerlerinin eğitilmesi planlarının ‘uzun vadeli’ olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/eski-ingiltere-savunma-bakanindan-kieve-cagri-daha-fazla-genci-orduya-alin-1075938435.html
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grant shapps, ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya federasyon konseyi, aleksey puşkov
Rus senatör Puşkov’dan ‘Ukrayna’ya asker gönderebiliriz’ diyen Shapps'a sert tepki
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Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, İngiliz askerlerini Ukrayna'ya gönderme olasılığı hakkında konuşan yeni İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ı ‘manyak’ olarak nitelendirdi.
Resmi Telegram hesabından Shapps’in son açıklamalarını değerlendiren Puşkov, “Her yeni açıklama bir öncekinden daha kötü hale geliyor. Britanya'nın yeni Savunma Bakanı Grant Shapps adındaki bu savaş manyağı, Ukrayna'ya savaşmaları için İngiliz birliklerini göndermek istiyor. Londra'daki çılgınlığın derecesi artıyor” diye yazdı.
Daha önce Kiev'e yaptığı ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitmek için ülkesinin Ukrayna'da askeri konuşlandırma olasılığını düşündüğünü söylemişti.
Gündem olan bu açıklamalar sonrası İngiliz kanalı Sky News'e konuşan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna gerilimini 'Üçüncü Dünya Savaşı’na bir adım daha yaklaştıracak bu olasılığı reddederek, açıklamasında, “Mevcut çatışmada savaşmak üzere gönderilecek hiçbir İngiliz askeri yok” ifadelerini kullandı.
Sunak, Ukrayna'da askeri eğitimin mümkün olduğunu ancak şu anda bunun düşünülmediğini söylerken, Ukrayna askerlerinin eğitilmesi planlarının ‘uzun vadeli’ olduğunu da sözlerine ekledi.