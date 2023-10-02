https://sputniknews.com.tr/20231002/eski-ingiltere-savunma-bakanindan-kieve-cagri-daha-fazla-genci-orduya-alin-1075938435.html
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
4 yıldır yürüttüğü bakanlık görevini Ağustos ayı sonunda bırakan eski İngiltere Savunma Bakanlığı Wallace, Ukrayna’nın yürüttüğü karşı saldırının yavaşlamasını... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T09:48+0300
2023-10-02T09:48+0300
2023-10-02T09:48+0300
ukrayna krizi
ben wallace
ingiltere
ingiltere savunma bakanlığı
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ukrayna
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İngiliz The Telegraph gazetesinde paylaştığı makalesinde, ‘çatışmayı sona erdirmek için’ Ukrayna'ya aktif olarak silah tedarik edilmesinin gerekliliğini de vurgulayan Wallace, “Cephedeki Ukrayna askerlerinin ortalama yaşı 40'ın üzerinde. Zelenskiy'in gençliği gelecek için koruma arzusunu anlıyorum, ancak gerçek şu ki herhangi bir duraklama Rusya’nın daha yeni bir ordu kurmasına olanak tanıyacak” ifadelerini kullandı.Ayrıca Kiev'in, ‘İngiltere'nin 1939 ve 1941'de yaptığı gibi’ Ukrayna seferberliğinin ölçeğini yeniden değerlendirme zamanının geldiğini de öne süren eski İngiltere Savunma Bakanı, kendi ülkesinin de 'Batı'nın hala sağlam durduğunu göstermesi gerektiğinin' altını çizdi.Wallace, daha önce Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi marjında gazetecilere verdiği demecinde, geçen yıl Ukrayna'ya gittiğini ve kendisine bir silah alışveriş listesi sunulduğunu itiraf etmiş, "Geçen yıl Ukraynalılara bir teçhizat listesi vermek için 11 saat araba kullanarak Kiev'e gittiğimde, 'Ben Amazon değilim' dedim" ifadesini kullandığını aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230930/ingiltere-disisleri-bakani-ukraynayi-desteklemek-zor-ve-aci-verici-1075892555.html
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ben wallace, ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna, nato, ordu, alım, asker, genç
ben wallace, ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna, nato, ordu, alım, asker, genç
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
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4 yıldır yürüttüğü bakanlık görevini Ağustos ayı sonunda bırakan eski İngiltere Savunma Bakanlığı Wallace, Ukrayna’nın yürüttüğü karşı saldırının yavaşlamasını önlemek için Kiev yetkililerin daha fazla genci orduya alması gerektiğini söyledi.
İngiliz The Telegraph gazetesinde paylaştığı makalesinde, ‘çatışmayı sona erdirmek için’ Ukrayna'ya aktif olarak silah tedarik edilmesinin gerekliliğini de vurgulayan Wallace, “Cephedeki Ukrayna askerlerinin ortalama yaşı 40'ın üzerinde. Zelenskiy'in gençliği gelecek için koruma arzusunu anlıyorum, ancak gerçek şu ki herhangi bir duraklama Rusya’nın daha yeni bir ordu kurmasına olanak tanıyacak” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Kiev'in, ‘İngiltere'nin 1939 ve 1941'de yaptığı gibi’ Ukrayna seferberliğinin ölçeğini yeniden değerlendirme zamanının geldiğini de öne süren eski İngiltere Savunma Bakanı, kendi ülkesinin de 'Batı'nın hala sağlam durduğunu göstermesi gerektiğinin' altını çizdi.
Wallace, daha önce Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi marjında gazetecilere verdiği demecinde, geçen yıl Ukrayna'ya gittiğini ve kendisine bir silah alışveriş listesi sunulduğunu itiraf etmiş, "Geçen yıl Ukraynalılara bir teçhizat listesi vermek için 11 saat araba kullanarak Kiev'e gittiğimde, 'Ben Amazon değilim' dedim" ifadesini kullandığını aktarmıştı.