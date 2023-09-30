https://sputniknews.com.tr/20230930/ingiltere-disisleri-bakani-ukraynayi-desteklemek-zor-ve-aci-verici-1075892555.html

İngiltere Dışişleri Bakanı: Ukrayna'yı desteklemek zor ve acı verici

İngiltere Dışişleri Bakanı: Ukrayna'yı desteklemek zor ve acı verici

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly bir konuşmasında Ukrayna'yı desteklemenin zor ve acı verici olduğu ifade etti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T10:09+0300

2023-09-30T10:09+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

james cleverly

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birleşik krallık

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İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, bir dergiye verdiği mülakatta Ukrayna'yı desteklemenin zor ve acı verici olduğunu söyledi.Cleverly açıklamalarında müttefiklerin Kiev'i desteklemeye devam etmemesi halinde, dünyadaki durumun daha da kötüleşeceğini zikretti.Cleverley bu açıklamaların ek olarak Ukrayna'daki çatışma yorgunluğunun 'büyük bir sorun' teşkil ettiğinden de yakındı.

https://sputniknews.com.tr/20230924/ingiltere-daha-fazla-ukrayna-askerini-egitmeye-hazirlaniyor-1075722381.html

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