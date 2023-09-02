X platformundaki kullanıcılarla sohbet eden Polyanskiy, mevcut durumun son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskini işaret etti.



Bir kullanıcıdan gelen soru üzerine ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson'ın Beyaz Saray'ın 2024'te Rusya'ya savaş açacağı yönündeki iddiasını değerlendiren Rus diplomat, "Bu senaryonun ihtimalini değerlendirecek kişiler biz değiliz. Durumun son derece tehlikeli olduğunu ve Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riski bulunduğu konusunda defaatle uyardık" yanıtını verdi.



NATO'nun Ukrayna'daki olaylarla çok ciddi şekilde müdahil olduğunun altını çizen Polyanskiy, İttifak'ın Kiev'e uydulardan istihbarat verileri, silah ve mühimmat tedarik ettiğini belirtti.



NATO ülkelerinden paralı askerlerin, eğitmenlerin, generallerin ve subayların da Kiev'in safında yer aldığını kaydeden Polyanskiy, "Onların Ukrayna'da birtakım eylemlere dahil olduğunu dışlayamayız" dedi.



Polyanskiy, Kiev rejiminin askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu, onlar için tek kurtuluşun Batılı ülkelerin sunduğu destek olduğunu belirterek "Batı'nın desteği azalıyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi ABD'deki birçok insanın Kiev rejiminin kaybettiğinin bilincine vardığını düşünüyorum" diye ekledi.