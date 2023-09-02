Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği: NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışma riski var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
14:30
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Dünyanın en büyük 9 petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
21:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS zirvesi sonrası açıklama: Washington etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kuruyor
22:00
3 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
08:00
3 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
12:00
1 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
14:00
3 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
17:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS’e Güney Amerika’dan bir katılımcı daha
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS zirvesi sonrası açıklama: Washington etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kuruyor
21:00
3 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230902/rusyanin-bm-daimi-temsilciligi-nato-ile-rusya-arasinda-dogrudan-catisma-riski-var-1075127559.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği: NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışma riski var
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği: NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışma riski var
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riski bulunduğu uyarısında bulundu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T13:06+0300
2023-09-02T13:06+0300
ukrayna krizi
dmitriy polyanskiy
nato
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
savunma
tucker carlson
beyaz saray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061232755_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_753d56e53fb69b176013d63df20b5306.jpg
X platformundaki kullanıcılarla sohbet eden Polyanskiy, mevcut durumun son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskini işaret etti.Bir kullanıcıdan gelen soru üzerine ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson'ın Beyaz Saray'ın 2024'te Rusya'ya savaş açacağı yönündeki iddiasını değerlendiren Rus diplomat, "Bu senaryonun ihtimalini değerlendirecek kişiler biz değiliz. Durumun son derece tehlikeli olduğunu ve Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riski bulunduğu konusunda defaatle uyardık" yanıtını verdi.NATO'nun Ukrayna'daki olaylarla çok ciddi şekilde müdahil olduğunun altını çizen Polyanskiy, İttifak'ın Kiev'e uydulardan istihbarat verileri, silah ve mühimmat tedarik ettiğini belirtti.NATO ülkelerinden paralı askerlerin, eğitmenlerin, generallerin ve subayların da Kiev'in safında yer aldığını kaydeden Polyanskiy, "Onların Ukrayna'da birtakım eylemlere dahil olduğunu dışlayamayız" dedi.Polyanskiy, Kiev rejiminin askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu, onlar için tek kurtuluşun Batılı ülkelerin sunduğu destek olduğunu belirterek "Batı'nın desteği azalıyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi ABD'deki birçok insanın Kiev rejiminin kaybettiğinin bilincine vardığını düşünüyorum" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-unlu-sunucu-carlson-beyaz-sarayin-rusyaya-savas-acmayi-planladigi-tarihi-duyurdu-1075080351.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061232755_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_21ea71921354f1eb11687482a6d6c13b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy polyanskiy, nato, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, savunma, tucker carlson, beyaz saray
dmitriy polyanskiy, nato, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, savunma, tucker carlson, beyaz saray

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği: NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışma riski var

13:06 02.09.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinRusya - NATO
Rusya - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riski bulunduğu uyarısında bulundu.
X platformundaki kullanıcılarla sohbet eden Polyanskiy, mevcut durumun son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskini işaret etti.

Bir kullanıcıdan gelen soru üzerine ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson'ın Beyaz Saray'ın 2024'te Rusya'ya savaş açacağı yönündeki iddiasını değerlendiren Rus diplomat, "Bu senaryonun ihtimalini değerlendirecek kişiler biz değiliz. Durumun son derece tehlikeli olduğunu ve Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riski bulunduğu konusunda defaatle uyardık" yanıtını verdi.

NATO'nun Ukrayna'daki olaylarla çok ciddi şekilde müdahil olduğunun altını çizen Polyanskiy, İttifak'ın Kiev'e uydulardan istihbarat verileri, silah ve mühimmat tedarik ettiğini belirtti.

NATO ülkelerinden paralı askerlerin, eğitmenlerin, generallerin ve subayların da Kiev'in safında yer aldığını kaydeden Polyanskiy, "Onların Ukrayna'da birtakım eylemlere dahil olduğunu dışlayamayız" dedi.

Polyanskiy, Kiev rejiminin askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu, onlar için tek kurtuluşun Batılı ülkelerin sunduğu destek olduğunu belirterek "Batı'nın desteği azalıyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi ABD'deki birçok insanın Kiev rejiminin kaybettiğinin bilincine vardığını düşünüyorum" diye ekledi.
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
DÜNYA
ABD'li ünlü sunucu Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya 'savaş açmayı planladığı' tarihi duyurdu
31 Ağustos, 14:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала