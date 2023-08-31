ABD'li ünlü sunucu Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya 'savaş açmayı planladığı' tarihi duyurdu
© AFP 2023 / GIORGIO VIERATucker Carlson
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA
ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray yönetiminin 2024 yılında Rusya'ya savaş açmayı planladığını öne sürdü.
Radyo programcısı Adam Corolla'nın konuğu olan Carlson, Başkan Joe Biden yönetiminin ülkedeki iktidarını korumak için gelecek yıl Rusya'yla savaşa girme niyetinde olduğunu söyledi.
Carlson, Biden yönetiminin planları hakkında "Rusya'yla savaşmaya hazırlanıyorlar. İstedikleri şey bu. Gelecek yıl ABD ile Rusya arasında sıcak savaş görülüyor. Kazanacağımızı sanmıyorum fakat bu başka bir konu" dedi.
Carlson, Biden'ın savaş dönemi yetkilerini kazanmak ve seçimler öncesinde zafer elde etmek için savaş açarak siyasi önlem alma amacında olduğunu vurguladı.
İç politikanın suça alet edilmesinin ABD'deki müesses nizamın tek çıkış yolu olarak iktidarı korumayı görmesine yol açacağını söyleyen Carlson, eski ABD Başkanı Donald Trump da dahil siyasi rakipler hakkındaki soruşturmaların, Biden'ın ekibini seçimi kaybetmeleri halinde sorguya çekilme korkusundan dolayı geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyeceğinin altını çizdi.
Carlson, Biden yönetiminin planları hakkında "Rusya'yla savaşmaya hazırlanıyorlar. İstedikleri şey bu. Gelecek yıl ABD ile Rusya arasında sıcak savaş görülüyor. Kazanacağımızı sanmıyorum fakat bu başka bir konu" dedi.
Carlson, Biden'ın savaş dönemi yetkilerini kazanmak ve seçimler öncesinde zafer elde etmek için savaş açarak siyasi önlem alma amacında olduğunu vurguladı.
İç politikanın suça alet edilmesinin ABD'deki müesses nizamın tek çıkış yolu olarak iktidarı korumayı görmesine yol açacağını söyleyen Carlson, eski ABD Başkanı Donald Trump da dahil siyasi rakipler hakkındaki soruşturmaların, Biden'ın ekibini seçimi kaybetmeleri halinde sorguya çekilme korkusundan dolayı geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyeceğinin altını çizdi.