Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
BÜYÜK TAARRUZ
Bir milletin 101 yıllık bağımsızlık destanı
12:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRK TİYATROSUNUN ÇINARI
‘Fernand Sansua’ isminin hikayesi neydi?
14:33
13 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
16:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-unlu-sunucu-carlson-beyaz-sarayin-rusyaya-savas-acmayi-planladigi-tarihi-duyurdu-1075080351.html
ABD'li ünlü sunucu Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya 'savaş açmayı planladığı' tarihi duyurdu
ABD'li ünlü sunucu Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya 'savaş açmayı planladığı' tarihi duyurdu
ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray yönetiminin 2024 yılında Rusya'ya savaş açmayı planladığını öne sürdü. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T14:33+0300
2023-08-31T14:33+0300
dünya
tucker carlson
abd
beyaz saray
donald trump
rusya
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074806713_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_ada8a2e22f8f6705024a1d97450ada63.jpg
Radyo programcısı Adam Corolla'nın konuğu olan Carlson, Başkan Joe Biden yönetiminin ülkedeki iktidarını korumak için gelecek yıl Rusya'yla savaşa girme niyetinde olduğunu söyledi.Carlson, Biden yönetiminin planları hakkında "Rusya'yla savaşmaya hazırlanıyorlar. İstedikleri şey bu. Gelecek yıl ABD ile Rusya arasında sıcak savaş görülüyor. Kazanacağımızı sanmıyorum fakat bu başka bir konu" dedi.Carlson, Biden'ın savaş dönemi yetkilerini kazanmak ve seçimler öncesinde zafer elde etmek için savaş açarak siyasi önlem alma amacında olduğunu vurguladı.İç politikanın suça alet edilmesinin ABD'deki müesses nizamın tek çıkış yolu olarak iktidarı korumayı görmesine yol açacağını söyleyen Carlson, eski ABD Başkanı Donald Trump da dahil siyasi rakipler hakkındaki soruşturmaların, Biden'ın ekibini seçimi kaybetmeleri halinde sorguya çekilme korkusundan dolayı geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyeceğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230830/macaristan-basbakani-orbandan-ukraynanin-rusyayi-yenme-sansina-iliskin-degerlendirme-bu-imkansiz-1075056214.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074806713_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35df5f8b1d8a2ea8d72b86015896fcd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tucker carlson, abd, beyaz saray, donald trump, rusya, joe biden
tucker carlson, abd, beyaz saray, donald trump, rusya, joe biden

ABD'li ünlü sunucu Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya 'savaş açmayı planladığı' tarihi duyurdu

14:33 31.08.2023
© AFP 2023 / GIORGIO VIERATucker Carlson
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA
Abone olTelegram
ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray yönetiminin 2024 yılında Rusya'ya savaş açmayı planladığını öne sürdü.
Radyo programcısı Adam Corolla'nın konuğu olan Carlson, Başkan Joe Biden yönetiminin ülkedeki iktidarını korumak için gelecek yıl Rusya'yla savaşa girme niyetinde olduğunu söyledi.

Carlson, Biden yönetiminin planları hakkında "Rusya'yla savaşmaya hazırlanıyorlar. İstedikleri şey bu. Gelecek yıl ABD ile Rusya arasında sıcak savaş görülüyor. Kazanacağımızı sanmıyorum fakat bu başka bir konu" dedi.

Carlson, Biden'ın savaş dönemi yetkilerini kazanmak ve seçimler öncesinde zafer elde etmek için savaş açarak siyasi önlem alma amacında olduğunu vurguladı.

İç politikanın suça alet edilmesinin ABD'deki müesses nizamın tek çıkış yolu olarak iktidarı korumayı görmesine yol açacağını söyleyen Carlson, eski ABD Başkanı Donald Trump da dahil siyasi rakipler hakkındaki soruşturmaların, Biden'ın ekibini seçimi kaybetmeleri halinde sorguya çekilme korkusundan dolayı geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyeceğinin altını çizdi.
Victor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
Ukrayna krizi
Macaristan Başbakanı Orban’dan Ukrayna'nın Rusya'yı yenme şansına ilişkin değerlendirme: Bu imkansız
Dün, 17:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала