https://sputniknews.com.tr/20230830/macaristan-basbakani-orbandan-ukraynanin-rusyayi-yenme-sansina-iliskin-degerlendirme-bu-imkansiz-1075056214.html
Macaristan Başbakanı Orban’dan Ukrayna'nın Rusya'yı yenme şansına ilişkin değerlendirme: Bu imkansız
Macaristan Başbakanı Orban’dan Ukrayna'nın Rusya'yı yenme şansına ilişkin değerlendirme: Bu imkansız
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'da dile getirilen, Ukrayna'nın çatışmada üstün geldiği şeklindeki görüşü ‘yalan’ olarak nitelendirdi ve Rusya'yı... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T17:38+0300
2023-08-30T17:38+0300
2023-08-30T17:38+0300
viktor orban
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ukrayna krizi
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joe biden
vladimir putin
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Macaristan Başbakanı Orban, ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson'a verdiği demeçte Batı'da dile getirilen, Ukrayna'nın Rusya’ya çatışmada üstün geldiği şeklindeki açıklamaları değerlendirdi.Batı’nın yardımı olmadan Ukraynalıların ‘rekabet güçleri olmadığına’ dikkat çeken Orban, “Bu bir yalan. Bu sadece yanlış anlama değil, bir yalandır. Böyle bir şey mümkün değil. Siyasette olup mantığı, rakamları, verileri anlayan herkese göre böyle bir şans yoktur” vurgusunu yaptı.“Askerleri Rusya’nın askerlerinden önce bitecek” diye konuşan Orban, ölen Ukraynalı asker sayısının yüz binlerle ölçüldüğünü, aynı zamanda bu askerlerin arasında etnik Macarların da bulunduğunu sözlerine ekledi.Herhangi bir Batılı ülkenin Ukrayna'ya asker gönderme girişiminin Batı ile Rusya arasında ‘doğrudan savaş’ anlamına geleceğini vurgulayan Orban, “Ve biz anında kendimizi üçüncü dünya savaşının içinde bulacağız. Yani şu an çok tehlikeli” diye konuştu.Rusların kendi liderlerini teslim etmeyeceklerini, ülkeyi dağılmaktan koruyacaklarını ve müdafaa edeceklerini, düşmanlarından daha büyük yatırımlar yapacaklarını ve daha çok silah üreteceklerini söyleyen Macar Başbakan, “Dolayısıyla Rusları yanlış anlamaya değmez” uyarısında bulundu.'Biden'ın yerinde olsam Trump'ı geri çağırırdım'Orban, ‘Eğer siz NATO'nun başında olsaydınız, örneğin Joe Biden olsaydınız, Ukrayna'daki savaşta bir sonraki adımınız ne olurdu’ sorusu karşısında ise, “Beklemeksizin barış anlaşması yapardım. Ve (eski ABD Başkanı Donald) Trump’ı geri çağırırdım” yanıtını verdi.ABD’nin istemesi halinde ‘yarına kadar’ barışın tesis edilebileceği vurgusunu yapan Orban, “Ukraynalıların tek başlarına dayanamayacakları açık. Bu savaşta rekabet güçleri yok. Eğer Batı'dan ve özellikle ABD'den para ve askeri teçhizat gelmezse savaş sona erer. Çözüm sizin kendi elinizde” ifadelerini kullandı.Kırım’ı Rusya’dan alma fikrinin ‘kesinlikle gerçekçi olmadığını’ söyleyen Orban, "Böyle bir şey imkansız” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230830/orban-rusyadan-gaz-aldigimiz-guzergaha-yonelik-olasi-saldirilari-savas-sebebi-sayariz-1075042933.html
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viktor orban, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, joe biden, vladimir putin, tucker carlson
viktor orban, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, joe biden, vladimir putin, tucker carlson
Macaristan Başbakanı Orban’dan Ukrayna'nın Rusya'yı yenme şansına ilişkin değerlendirme: Bu imkansız
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'da dile getirilen, Ukrayna'nın çatışmada üstün geldiği şeklindeki görüşü ‘yalan’ olarak nitelendirdi ve Rusya'yı yenmenin imkansız olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Orban, ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson'a verdiği demeçte Batı'da dile getirilen, Ukrayna'nın Rusya’ya çatışmada üstün geldiği şeklindeki açıklamaları değerlendirdi.
Batı’nın yardımı olmadan Ukraynalıların ‘rekabet güçleri olmadığına’ dikkat çeken Orban, “Bu bir yalan. Bu sadece yanlış anlama değil, bir yalandır. Böyle bir şey mümkün değil. Siyasette olup mantığı, rakamları, verileri anlayan herkese göre böyle bir şans yoktur” vurgusunu yaptı.
“Askerleri Rusya’nın askerlerinden önce bitecek” diye konuşan Orban, ölen Ukraynalı asker sayısının yüz binlerle ölçüldüğünü, aynı zamanda bu askerlerin arasında etnik Macarların da bulunduğunu sözlerine ekledi.
Herhangi bir Batılı ülkenin Ukrayna'ya asker gönderme girişiminin Batı ile Rusya arasında ‘doğrudan savaş’ anlamına geleceğini vurgulayan Orban, “Ve biz anında kendimizi üçüncü dünya savaşının içinde bulacağız. Yani şu an çok tehlikeli” diye konuştu.
Rusların kendi liderlerini teslim etmeyeceklerini, ülkeyi dağılmaktan koruyacaklarını ve müdafaa edeceklerini, düşmanlarından daha büyük yatırımlar yapacaklarını ve daha çok silah üreteceklerini söyleyen Macar Başbakan, “Dolayısıyla Rusları yanlış anlamaya değmez” uyarısında bulundu.
'Biden'ın yerinde olsam Trump'ı geri çağırırdım'
Orban, ‘Eğer siz NATO'nun başında olsaydınız, örneğin Joe Biden olsaydınız, Ukrayna'daki savaşta bir sonraki adımınız ne olurdu’ sorusu karşısında ise, “Beklemeksizin barış anlaşması yapardım. Ve (eski ABD Başkanı Donald) Trump’ı geri çağırırdım” yanıtını verdi.
ABD’nin istemesi halinde ‘yarına kadar’ barışın tesis edilebileceği vurgusunu yapan Orban, “Ukraynalıların tek başlarına dayanamayacakları açık. Bu savaşta rekabet güçleri yok. Eğer Batı'dan ve özellikle ABD'den para ve askeri teçhizat gelmezse savaş sona erer. Çözüm sizin kendi elinizde” ifadelerini kullandı.
Kırım’ı Rusya’dan alma fikrinin ‘kesinlikle gerçekçi olmadığını’ söyleyen Orban, "Böyle bir şey imkansız” vurgusunu yaptı.