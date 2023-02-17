https://sputniknews.com.tr/20230217/fransa-ukraynaya-akeron-gudumlu-tanksavar-fuzelerini-verdi-1067185281.html

Fransa, Ukrayna'ya Akeron güdümlü tanksavar füzelerini verdi

Fransa, Ukrayna'ya Akeron güdümlü tanksavar füzelerini verdi

Fransa Ulusal Meclisi Ulusal Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkan Yardımcısı Jean-Louis Thieriot, ülkesinin Ukrayna’ya Akeron güdümlü tanksavar... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T23:49+0300

2023-02-17T23:49+0300

2023-02-17T23:49+0300

ukrayna krizi

fransa

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OpexNews’a konuşan Thieriot, “Bugün tedarik ettiğimiz silahların iyi olduğu ve işe yaradığı açık. Tedarik ettiğimiz CAESAR, Mistral (uçaksavarlar) ve Akeron füzeleri harika iş çıkarıyor” ifadesini kullandı.Fransa daha önce Ukrayna’ya Akeron füzelerini gönderdiğini duyurmamıştı.MBDA şirketinin, Javelin’lerin yerini alması için geliştirdiği Akeron füzeleri 5 kilometre menzile sahip.

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