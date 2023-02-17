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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/fransa-ukraynaya-akeron-gudumlu-tanksavar-fuzelerini-verdi-1067185281.html
Fransa, Ukrayna'ya Akeron güdümlü tanksavar füzelerini verdi
Fransa, Ukrayna'ya Akeron güdümlü tanksavar füzelerini verdi
Fransa Ulusal Meclisi Ulusal Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkan Yardımcısı Jean-Louis Thieriot, ülkesinin Ukrayna’ya Akeron güdümlü tanksavar... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T23:49+0300
2023-02-17T23:49+0300
ukrayna krizi
fransa
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OpexNews’a konuşan Thieriot, “Bugün tedarik ettiğimiz silahların iyi olduğu ve işe yaradığı açık. Tedarik ettiğimiz CAESAR, Mistral (uçaksavarlar) ve Akeron füzeleri harika iş çıkarıyor” ifadesini kullandı.Fransa daha önce Ukrayna’ya Akeron füzelerini gönderdiğini duyurmamıştı.MBDA şirketinin, Javelin’lerin yerini alması için geliştirdiği Akeron füzeleri 5 kilometre menzile sahip.
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Fransa, Ukrayna'ya Akeron güdümlü tanksavar füzelerini verdi

23:49 17.02.2023
© FlickrFransa - bayrak
Fransa - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© Flickr
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Fransa Ulusal Meclisi Ulusal Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkan Yardımcısı Jean-Louis Thieriot, ülkesinin Ukrayna’ya Akeron güdümlü tanksavar füzelerini sağladığını belirtti.
OpexNews’a konuşan Thieriot, “Bugün tedarik ettiğimiz silahların iyi olduğu ve işe yaradığı açık. Tedarik ettiğimiz CAESAR, Mistral (uçaksavarlar) ve Akeron füzeleri harika iş çıkarıyor” ifadesini kullandı.
Fransa daha önce Ukrayna’ya Akeron füzelerini gönderdiğini duyurmamıştı.
MBDA şirketinin, Javelin’lerin yerini alması için geliştirdiği Akeron füzeleri 5 kilometre menzile sahip.
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