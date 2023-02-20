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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230220/ukrayna-basini-abd-baskani-biden-kievde-1067265094.html
ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı birinci yılını doldururken ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T12:57+0300
2023-02-20T13:31+0300
ukrayna
ukrayna krizi
joe biden
abd
vladimir zelenskiy
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Ukrainskaya Pravda gazetesi, ABD Başkanı Biden’ın Kiev’de bulunduğunu yazdı. Ukrayna gazetesinin haberinde Biden’ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile Mihaylovskiy Katedrali’nde bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.Rusya’nın Ukrayna’da neredeyse bir senedir sürdürdüğü özel askeri operasyonun başlamasından beri pek çok Batılı lider Ukrayna’ya gitti. Biden ise bu süreçte Ukrayna’ya ilk defa gidiyor.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Telegram hesabında Biden ile görüşmesinin fotoğrafını yayınladı ve “Ziyaretiniz Ukraynalıların tamamı için son derece önemli bir destek sembolü” notunu düştü.Biden’ın Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirdiğine ilişkin haberlerin basında yer almasından hemen önce, başkent Kiev dahil Ukrayna’nın tamamında hava saldırısı alarmı verilmiş, ülkenin hava savunma sistemleri devreye girmişti.Beyaz Saray: Biden Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacakBeyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, bu hafta Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımların açıklanacağını söyledi" denildi.Açıklamada, "Biden, Kiev'e topçu mühimmatı, tanksavar sistemleri ve radarlar dahil kritik silahların teslimatını duyuracak" ifadelerine yer verildi.Biden: Ukrayna ayakta, demokrasi ayaktaMariyinskiy Sarayı'nda Zelensiy ile bir araya gelen Biden, ABD'nin yarım milyar dolarlık ek yardımını ve ABD ve müttefiklerinin desteğinin süreceği taahhüdünü verdi.Biden, "Bir yıl sonra Kiev ayakta. Ve Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230218/zaharova-ukrayna-abdnin-talimatiyla-rusya-ile-muzakerelere-son-verdi-1067199323.html
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ukrayna, joe biden, abd, vladimir zelenskiy
ukrayna, joe biden, abd, vladimir zelenskiy

ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

12:57 20.02.2023 (güncellendi: 13:31 20.02.2023)
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFVladimir Zelenskiy- Joe Biden
Vladimir Zelenskiy- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı birinci yılını doldururken ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelen Biden, Biden, "Bir yıl sonra Kiev ayakta. Ve Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta" diye konuştu.
Ukrainskaya Pravda gazetesi, ABD Başkanı Biden’ın Kiev’de bulunduğunu yazdı. Ukrayna gazetesinin haberinde Biden’ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile Mihaylovskiy Katedrali’nde bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Rusya’nın Ukrayna’da neredeyse bir senedir sürdürdüğü özel askeri operasyonun başlamasından beri pek çok Batılı lider Ukrayna’ya gitti. Biden ise bu süreçte Ukrayna’ya ilk defa gidiyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Telegram hesabında Biden ile görüşmesinin fotoğrafını yayınladı ve “Ziyaretiniz Ukraynalıların tamamı için son derece önemli bir destek sembolü” notunu düştü.
Biden’ın Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirdiğine ilişkin haberlerin basında yer almasından hemen önce, başkent Kiev dahil Ukrayna’nın tamamında hava saldırısı alarmı verilmiş, ülkenin hava savunma sistemleri devreye girmişti.

Beyaz Saray: Biden Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, bu hafta Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımların açıklanacağını söyledi" denildi.
Açıklamada, "Biden, Kiev'e topçu mühimmatı, tanksavar sistemleri ve radarlar dahil kritik silahların teslimatını duyuracak" ifadelerine yer verildi.

Biden: Ukrayna ayakta, demokrasi ayakta

Mariyinskiy Sarayı'nda Zelensiy ile bir araya gelen Biden, ABD'nin yarım milyar dolarlık ek yardımını ve ABD ve müttefiklerinin desteğinin süreceği taahhüdünü verdi.
Biden, "Bir yıl sonra Kiev ayakta. Ve Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta" diye konuştu.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
Ukrayna krizi
Zaharova: Ukrayna, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakerelere son verdi
18 Şubat, 15:36
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