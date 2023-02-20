https://sputniknews.com.tr/20230220/ukrayna-basini-abd-baskani-biden-kievde-1067265094.html

ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı birinci yılını doldururken ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T12:57+0300

2023-02-20T12:57+0300

2023-02-20T13:31+0300

ukrayna

ukrayna krizi

joe biden

abd

vladimir zelenskiy

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Ukrainskaya Pravda gazetesi, ABD Başkanı Biden’ın Kiev’de bulunduğunu yazdı. Ukrayna gazetesinin haberinde Biden’ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile Mihaylovskiy Katedrali’nde bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.Rusya’nın Ukrayna’da neredeyse bir senedir sürdürdüğü özel askeri operasyonun başlamasından beri pek çok Batılı lider Ukrayna’ya gitti. Biden ise bu süreçte Ukrayna’ya ilk defa gidiyor.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Telegram hesabında Biden ile görüşmesinin fotoğrafını yayınladı ve “Ziyaretiniz Ukraynalıların tamamı için son derece önemli bir destek sembolü” notunu düştü.Biden’ın Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirdiğine ilişkin haberlerin basında yer almasından hemen önce, başkent Kiev dahil Ukrayna’nın tamamında hava saldırısı alarmı verilmiş, ülkenin hava savunma sistemleri devreye girmişti.Beyaz Saray: Biden Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacakBeyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, bu hafta Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımların açıklanacağını söyledi" denildi.Açıklamada, "Biden, Kiev'e topçu mühimmatı, tanksavar sistemleri ve radarlar dahil kritik silahların teslimatını duyuracak" ifadelerine yer verildi.Biden: Ukrayna ayakta, demokrasi ayaktaMariyinskiy Sarayı'nda Zelensiy ile bir araya gelen Biden, ABD'nin yarım milyar dolarlık ek yardımını ve ABD ve müttefiklerinin desteğinin süreceği taahhüdünü verdi.Biden, "Bir yıl sonra Kiev ayakta. Ve Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta" diye konuştu.

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