https://sputniknews.com.tr/20230220/ukrayna-basini-abd-baskani-biden-kievde-1067265094.html
ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı birinci yılını doldururken ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T12:57+0300
2023-02-20T12:57+0300
2023-02-20T13:31+0300
ukrayna
ukrayna krizi
joe biden
abd
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067266170_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_23e12d2b65c321bfa450d7fc5c92ab59.jpg
Ukrainskaya Pravda gazetesi, ABD Başkanı Biden’ın Kiev’de bulunduğunu yazdı. Ukrayna gazetesinin haberinde Biden’ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile Mihaylovskiy Katedrali’nde bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.Rusya’nın Ukrayna’da neredeyse bir senedir sürdürdüğü özel askeri operasyonun başlamasından beri pek çok Batılı lider Ukrayna’ya gitti. Biden ise bu süreçte Ukrayna’ya ilk defa gidiyor.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Telegram hesabında Biden ile görüşmesinin fotoğrafını yayınladı ve “Ziyaretiniz Ukraynalıların tamamı için son derece önemli bir destek sembolü” notunu düştü.Biden’ın Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirdiğine ilişkin haberlerin basında yer almasından hemen önce, başkent Kiev dahil Ukrayna’nın tamamında hava saldırısı alarmı verilmiş, ülkenin hava savunma sistemleri devreye girmişti.Beyaz Saray: Biden Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacakBeyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, bu hafta Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımların açıklanacağını söyledi" denildi.Açıklamada, "Biden, Kiev'e topçu mühimmatı, tanksavar sistemleri ve radarlar dahil kritik silahların teslimatını duyuracak" ifadelerine yer verildi.Biden: Ukrayna ayakta, demokrasi ayaktaMariyinskiy Sarayı'nda Zelensiy ile bir araya gelen Biden, ABD'nin yarım milyar dolarlık ek yardımını ve ABD ve müttefiklerinin desteğinin süreceği taahhüdünü verdi.Biden, "Bir yıl sonra Kiev ayakta. Ve Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230218/zaharova-ukrayna-abdnin-talimatiyla-rusya-ile-muzakerelere-son-verdi-1067199323.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067266170_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3a26384d6d845ce8bbfd83cf2c0c34f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, joe biden, abd, vladimir zelenskiy
ukrayna, joe biden, abd, vladimir zelenskiy
ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
12:57 20.02.2023 (güncellendi: 13:31 20.02.2023) Abone ol
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı birinci yılını doldururken ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelen Biden, Biden, "Bir yıl sonra Kiev ayakta. Ve Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta" diye konuştu.
Ukrainskaya Pravda gazetesi, ABD Başkanı Biden’ın Kiev’de bulunduğunu yazdı. Ukrayna gazetesinin haberinde Biden’ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile Mihaylovskiy Katedrali’nde bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Rusya’nın Ukrayna’da neredeyse bir senedir sürdürdüğü özel askeri operasyonun başlamasından beri pek çok Batılı lider Ukrayna’ya gitti. Biden ise bu süreçte Ukrayna’ya ilk defa gidiyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Telegram hesabında Biden ile görüşmesinin fotoğrafını yayınladı ve “Ziyaretiniz Ukraynalıların tamamı için son derece önemli bir destek sembolü” notunu düştü.
Biden’ın Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirdiğine ilişkin haberlerin basında yer almasından hemen önce, başkent Kiev dahil Ukrayna’nın tamamında hava saldırısı alarmı verilmiş, ülkenin hava savunma sistemleri devreye girmişti.
Beyaz Saray: Biden Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacak
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, bu hafta Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımların açıklanacağını söyledi" denildi.
Açıklamada, "Biden, Kiev'e topçu mühimmatı, tanksavar sistemleri ve radarlar dahil kritik silahların teslimatını duyuracak" ifadelerine yer verildi.
Biden: Ukrayna ayakta, demokrasi ayakta
Mariyinskiy Sarayı'nda Zelensiy ile bir araya gelen Biden, ABD'nin yarım milyar dolarlık ek yardımını ve ABD ve müttefiklerinin desteğinin süreceği taahhüdünü verdi.
Biden, "Bir yıl sonra Kiev ayakta. Ve Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta" diye konuştu.