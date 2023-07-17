https://sputniknews.com.tr/20230717/rusyadan-kirim-koprusunu-hedef-alan-teror-eylemine-kinama-1073621082.html
Rusya’dan Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemine kınama
Rusya’dan Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemine kınama
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemini kararlı bir biçimde kınayarak uluslararası toplumun Kiev’in suçu ile ilgili uygun bir... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T14:38+0300
2023-07-17T14:38+0300
2023-07-17T14:52+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kiev
kırım köprüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073621167_0:0:1855:1043_1920x0_80_0_0_e8966e655335facb10a2eb79e70264f5.jpg
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemi kararlı bir biçimde kınanarak, uluslararası topluma Kiev’in suçu ile ilgili uygun bir değerlendirme yapması çağrısında bulunuldu.“Uluslararası toplumun ve çok taraflı uzman kuruluşların ilkeli duruş sergilemesini ve Ukrayna makamlarının sıradaki suçu hakkında uygun bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz” denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti: “Rusya Dışişleri Bakanlığı, tamamen sivil bir tesis olan Kırım Köprüsü'ne yönelik terör saldırısını kararlılıkla kınıyor.”‘Yarımada ile ulaşım bağlantılarını kesmeye ve Kırım'ı Rusya'nın geri kalanından ayırmaya yönelik tüm girişimlerin imkansız olduğunun bilindiğine’ dikkat çekilen açıklamada, “Köprüye saldıran insansız deniz araçlarının Batı menşeili olduğu, ayrıca Batılı ülkelerin bu operasyonunun planlanması, finanse edilmesi ve yürütülmesinde rolünün olduğu tespit edilirse, bu ülkelerin Kiev rejiminin terör faaliyetlerindeki suç ortaklığı da teyit edilmiş olur” vurgusu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230717/kirim-koprusude-yasanan-olayda-iki-sivil-hayatini-kaybetti-1073602852.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073621167_224:0:1615:1043_1920x0_80_0_0_6a53e2568779f5056b233db5b60e9009.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, kiev, kırım köprüsü
rusya, ukrayna, kiev, kırım köprüsü
Rusya’dan Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemine kınama
14:38 17.07.2023 (güncellendi: 14:52 17.07.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemini kararlı bir biçimde kınayarak uluslararası toplumun Kiev’in suçu ile ilgili uygun bir değerlendirme yapmasını umduğunu belirtti.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemi kararlı bir biçimde kınanarak, uluslararası topluma Kiev’in suçu ile ilgili uygun bir değerlendirme yapması çağrısında bulunuldu.
“Uluslararası toplumun ve çok taraflı uzman kuruluşların ilkeli duruş sergilemesini ve Ukrayna makamlarının sıradaki suçu hakkında uygun bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz” denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti: “Rusya Dışişleri Bakanlığı, tamamen sivil bir tesis olan Kırım Köprüsü'ne yönelik terör saldırısını kararlılıkla kınıyor.”
‘Yarımada ile ulaşım bağlantılarını kesmeye ve Kırım'ı Rusya'nın geri kalanından ayırmaya yönelik tüm girişimlerin imkansız olduğunun bilindiğine’ dikkat çekilen açıklamada, “Köprüye saldıran insansız deniz araçlarının Batı menşeili olduğu, ayrıca Batılı ülkelerin bu operasyonunun planlanması, finanse edilmesi ve yürütülmesinde rolünün olduğu tespit edilirse, bu ülkelerin Kiev rejiminin terör faaliyetlerindeki suç ortaklığı da teyit edilmiş olur” vurgusu yapıldı.