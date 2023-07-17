https://sputniknews.com.tr/20230717/rusyadan-kirim-koprusunu-hedef-alan-teror-eylemine-kinama-1073621082.html

Rusya’dan Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemine kınama

Rusya’dan Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemine kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemini kararlı bir biçimde kınayarak uluslararası toplumun Kiev’in suçu ile ilgili uygun bir... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T14:38+0300

2023-07-17T14:38+0300

2023-07-17T14:52+0300

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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada Kırım Köprüsü’nü hedef alan terör eylemi kararlı bir biçimde kınanarak, uluslararası topluma Kiev’in suçu ile ilgili uygun bir değerlendirme yapması çağrısında bulunuldu.“Uluslararası toplumun ve çok taraflı uzman kuruluşların ilkeli duruş sergilemesini ve Ukrayna makamlarının sıradaki suçu hakkında uygun bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz” denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti: “Rusya Dışişleri Bakanlığı, tamamen sivil bir tesis olan Kırım Köprüsü'ne yönelik terör saldırısını kararlılıkla kınıyor.”‘Yarımada ile ulaşım bağlantılarını kesmeye ve Kırım'ı Rusya'nın geri kalanından ayırmaya yönelik tüm girişimlerin imkansız olduğunun bilindiğine’ dikkat çekilen açıklamada, “Köprüye saldıran insansız deniz araçlarının Batı menşeili olduğu, ayrıca Batılı ülkelerin bu operasyonunun planlanması, finanse edilmesi ve yürütülmesinde rolünün olduğu tespit edilirse, bu ülkelerin Kiev rejiminin terör faaliyetlerindeki suç ortaklığı da teyit edilmiş olur” vurgusu yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230717/kirim-koprusude-yasanan-olayda-iki-sivil-hayatini-kaybetti-1073602852.html

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