https://sputniknews.com.tr/20230717/kirim-koprusude-yasanan-olayda-iki-sivil-hayatini-kaybetti-1073602852.html

Kırım Köprüsü’de yaşanan olayda iki sivil hayatını kaybetti

Kırım Köprüsü’de yaşanan olayda iki sivil hayatını kaybetti

Kırım’ı Rusya’nın geri kalanına bağlayan köprüde bir acil durum yaşandığı, söz konusu olay sebebiyle iki sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T09:06+0300

2023-07-17T09:06+0300

2023-07-17T09:25+0300

ukrayna krizi

kırım

kırım devlet konseyi başkanı vladimir konstantinov

vladimir konstantinov

kırım köprüsü

patlama

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Krasnodar Sağlık Dairesi, Kırım Köprüsü’nde yaşanan acil durum sebebiyle iki sivilin öldüğünü ve bir kız çocuğunun yaralandığını duyurdu. Kırım Köprüsü’nde trafiğin durduğu belirtiliyor.Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Köprüsü’nde yaşanan acil durumun sebebinin, Ukrayna ordusunun saldırısı olduğunu kaydetti.Konstantinov, “Kiev’deki terörist rejim gece yeni bir suç işleyip Kırım Köprüsü’ne saldırdı. Kırım Köprüsü’ndeki otomobil yolunun sivil bir tesis olduğunu Kiev’in bilmeme imkanı yok” açıklamasını yaptı.Konstantinov, “Fakat bu teröristleri asla durdurmamıştır ve durdurmayacaktır. Teröristleri durdurmanın tek yolu onları böyle bir saldırı düzenleme olanağından yoksun bırakmaktır” diye ekledi.

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kırım, kırım devlet konseyi başkanı vladimir konstantinov, vladimir konstantinov, kırım köprüsü, patlama