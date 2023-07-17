https://sputniknews.com.tr/20230717/kirim-koprusude-yasanan-olayda-iki-sivil-hayatini-kaybetti-1073602852.html
Kırım Köprüsü’de yaşanan olayda iki sivil hayatını kaybetti
Kırım Köprüsü’de yaşanan olayda iki sivil hayatını kaybetti
Kırım’ı Rusya’nın geri kalanına bağlayan köprüde bir acil durum yaşandığı, söz konusu olay sebebiyle iki sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T09:06+0300
2023-07-17T09:06+0300
2023-07-17T09:25+0300
ukrayna krizi
kırım
kırım devlet konseyi başkanı vladimir konstantinov
vladimir konstantinov
kırım köprüsü
patlama
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Krasnodar Sağlık Dairesi, Kırım Köprüsü’nde yaşanan acil durum sebebiyle iki sivilin öldüğünü ve bir kız çocuğunun yaralandığını duyurdu. Kırım Köprüsü’nde trafiğin durduğu belirtiliyor.Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Köprüsü’nde yaşanan acil durumun sebebinin, Ukrayna ordusunun saldırısı olduğunu kaydetti.Konstantinov, “Kiev’deki terörist rejim gece yeni bir suç işleyip Kırım Köprüsü’ne saldırdı. Kırım Köprüsü’ndeki otomobil yolunun sivil bir tesis olduğunu Kiev’in bilmeme imkanı yok” açıklamasını yaptı.Konstantinov, “Fakat bu teröristleri asla durdurmamıştır ve durdurmayacaktır. Teröristleri durdurmanın tek yolu onları böyle bir saldırı düzenleme olanağından yoksun bırakmaktır” diye ekledi.
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kırım, kırım devlet konseyi başkanı vladimir konstantinov, vladimir konstantinov, kırım köprüsü, patlama
kırım, kırım devlet konseyi başkanı vladimir konstantinov, vladimir konstantinov, kırım köprüsü, patlama
Kırım Köprüsü’de yaşanan olayda iki sivil hayatını kaybetti
09:06 17.07.2023 (güncellendi: 09:25 17.07.2023) Abone ol
Kırım’ı Rusya’nın geri kalanına bağlayan köprüde bir acil durum yaşandığı, söz konusu olay sebebiyle iki sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Krasnodar Sağlık Dairesi, Kırım Köprüsü’nde yaşanan acil durum sebebiyle iki sivilin öldüğünü ve bir kız çocuğunun yaralandığını duyurdu. Kırım Köprüsü’nde trafiğin durduğu belirtiliyor.
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Köprüsü’nde yaşanan acil durumun sebebinin, Ukrayna ordusunun saldırısı olduğunu kaydetti.
Konstantinov, “Kiev’deki terörist rejim gece yeni bir suç işleyip Kırım Köprüsü’ne saldırdı. Kırım Köprüsü’ndeki otomobil yolunun sivil bir tesis olduğunu Kiev’in bilmeme imkanı yok” açıklamasını yaptı.
Konstantinov, “Fakat bu teröristleri asla durdurmamıştır ve durdurmayacaktır. Teröristleri durdurmanın tek yolu onları böyle bir saldırı düzenleme olanağından yoksun bırakmaktır” diye ekledi.