https://sputniknews.com.tr/20230116/kremlin-ukraynanin-dinyeper-kentinde-binanin-cokmesine-neden-olan-saldiriyi-biz-duzenlemedik--1065795091.html
Kremlin: Ukrayna’nın Dinyeper kentinde binanın çökmesine neden olan saldırıyı biz düzenlemedik
Kremlin: Ukrayna’nın Dinyeper kentinde binanın çökmesine neden olan saldırıyı biz düzenlemedik
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın Dinyeper kentinde sivillerin yaşadığı binanın Peskov,roketin, Ukrayna hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucunda... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T13:22+0300
2023-01-16T13:22+0300
2023-01-16T13:44+0300
ukrayna krizi
rusya
dinyeper nehri
vladimir zelenskiy
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Dinyeper kentinde cumartesi günü çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine neden olan roket saldırısıyla ilgili soru üzerine, “Rusya ordusu, sivillerin yaşadığı binalara saldırı düzenlememektedir. Askeri tesislere saldırı düzenliyoruz. (Dinyeper’deki binanın çökmesi) Ukrayna hava savunma sistemlerinin eylemlerinin sonucudur” açıklamasını yaptı. Dinyeper’deki bina cumartesi akşamı yaşanan bir patlamanın sonucunda çökmüştü. Bundan önce Ukrayna tarafı, ülkenin tamamında hava savunma sistemlerinin çalışmaya başladığını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy binanın çökmesi yüzünden 30 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.‘İngiltere’nin Ukrayna’ya göndereceği yeni tanklar da diğerleri gibi yanıp kül olacak’ Kremlin Sözcüsü, İngiltere’nin Ukrayna’ya Challenger-2 tankları göndermeyi planlıyor olmasına ilişkin soru üstüneyse, “Ukrayna’ya yeni silahlar göndermeyi planladıkları söyleyen Avrupa ülkeleri bilmeliler ki sahadaki durumu değiştiremezler. Sadece yaşananların uzamasına neden olurlar ve Ukrayna devletinin başına daha çok bela açmış olurlar” dedi. Peskov, “Özel askeri operasyonumuz sürüyor. (İngiltere’nin Ukrayna’ya göndermeyi planladığı) bu tanklar da diğerleri gibi yanıp kül olacaklar. Özel askeri operasyonun hedeflerine muhakkak ulaşılacak” diye ekledi.
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rusya, dinyeper nehri, vladimir zelenskiy, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, ingiltere, tank
rusya, dinyeper nehri, vladimir zelenskiy, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, ingiltere, tank
Kremlin: Ukrayna’nın Dinyeper kentinde binanın çökmesine neden olan saldırıyı biz düzenlemedik
13:22 16.01.2023 (güncellendi: 13:44 16.01.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın Dinyeper kentinde sivillerin yaşadığı binanın Peskov,roketin, Ukrayna hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucunda düştüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Dinyeper kentinde cumartesi günü çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine neden olan roket saldırısıyla ilgili soru üzerine, “Rusya ordusu, sivillerin yaşadığı binalara saldırı düzenlememektedir. Askeri tesislere saldırı düzenliyoruz. (Dinyeper’deki binanın çökmesi) Ukrayna hava savunma sistemlerinin eylemlerinin sonucudur” açıklamasını yaptı.
Dinyeper’deki bina cumartesi akşamı yaşanan bir patlamanın sonucunda çökmüştü. Bundan önce Ukrayna tarafı, ülkenin tamamında hava savunma sistemlerinin çalışmaya başladığını duyurmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy binanın çökmesi yüzünden 30 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
‘İngiltere’nin Ukrayna’ya göndereceği yeni tanklar da diğerleri gibi yanıp kül olacak’
Kremlin Sözcüsü, İngiltere’nin Ukrayna’ya Challenger-2 tankları göndermeyi planlıyor olmasına ilişkin soru üstüneyse, “Ukrayna’ya yeni silahlar göndermeyi planladıkları söyleyen Avrupa ülkeleri bilmeliler ki sahadaki durumu değiştiremezler. Sadece yaşananların uzamasına neden olurlar ve Ukrayna devletinin başına daha çok bela açmış olurlar” dedi.
Peskov, “Özel askeri operasyonumuz sürüyor. (İngiltere’nin Ukrayna’ya göndermeyi planladığı) bu tanklar da diğerleri gibi yanıp kül olacaklar. Özel askeri operasyonun hedeflerine muhakkak ulaşılacak” diye ekledi.