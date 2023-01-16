https://sputniknews.com.tr/20230116/kremlin-ukraynanin-dinyeper-kentinde-binanin-cokmesine-neden-olan-saldiriyi-biz-duzenlemedik--1065795091.html

Kremlin: Ukrayna’nın Dinyeper kentinde binanın çökmesine neden olan saldırıyı biz düzenlemedik

Kremlin: Ukrayna’nın Dinyeper kentinde binanın çökmesine neden olan saldırıyı biz düzenlemedik

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın Dinyeper kentinde sivillerin yaşadığı binanın Peskov,roketin, Ukrayna hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucunda... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T13:22+0300

2023-01-16T13:22+0300

2023-01-16T13:44+0300

ukrayna krizi

rusya

dinyeper nehri

vladimir zelenskiy

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

ingiltere

tank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065795296_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3cfb91eae1a66d90e7753fe115e2df07.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Dinyeper kentinde cumartesi günü çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine neden olan roket saldırısıyla ilgili soru üzerine, “Rusya ordusu, sivillerin yaşadığı binalara saldırı düzenlememektedir. Askeri tesislere saldırı düzenliyoruz. (Dinyeper’deki binanın çökmesi) Ukrayna hava savunma sistemlerinin eylemlerinin sonucudur” açıklamasını yaptı. Dinyeper’deki bina cumartesi akşamı yaşanan bir patlamanın sonucunda çökmüştü. Bundan önce Ukrayna tarafı, ülkenin tamamında hava savunma sistemlerinin çalışmaya başladığını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy binanın çökmesi yüzünden 30 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.‘İngiltere’nin Ukrayna’ya göndereceği yeni tanklar da diğerleri gibi yanıp kül olacak’ Kremlin Sözcüsü, İngiltere’nin Ukrayna’ya Challenger-2 tankları göndermeyi planlıyor olmasına ilişkin soru üstüneyse, “Ukrayna’ya yeni silahlar göndermeyi planladıkları söyleyen Avrupa ülkeleri bilmeliler ki sahadaki durumu değiştiremezler. Sadece yaşananların uzamasına neden olurlar ve Ukrayna devletinin başına daha çok bela açmış olurlar” dedi. Peskov, “Özel askeri operasyonumuz sürüyor. (İngiltere’nin Ukrayna’ya göndermeyi planladığı) bu tanklar da diğerleri gibi yanıp kül olacaklar. Özel askeri operasyonun hedeflerine muhakkak ulaşılacak” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230115/rusya-ordusu-ukrayna-gucleriyle-iliskili-enerji-tesislerini-vurdu-artyomoska-ilerliyor-1065767716.html

https://sputniknews.com.tr/20230115/nato-genel-sekreteri-rusya-ile-bati-arasindaki-iliskilerin-normallesmesini-beklemiyorum-1065775877.html

rusya

dinyeper nehri

ukrayna

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, dinyeper nehri, vladimir zelenskiy, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, ingiltere, tank