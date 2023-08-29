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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/rusya-ukrayna-ordusunun-top-muhimmati-yuklu-trenini-imha-etti-1075020173.html
Rusya, Ukrayna ordusunun top mühimmatı yüklü trenini imha etti
Rusya, Ukrayna ordusunun top mühimmatı yüklü trenini imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait top mühimmatı yüklü trenin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiğini duyurdu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T14:43+0300
2023-08-29T14:43+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
mühimmat
mühimmat deposu
imha
tren
füze
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Rus keşif birliğinin trenin yük boşaltma istasyonuna vardığını tespit ettiğini belirten bakanlık, hedefin koordinatlarının kara bazlı füze kompleksi grubuna hızlı bir şekilde iletildiğini bildirdi.Bakanlık, "Ukrayna ordusuna ait trenin vurulması sonucunda top mühimmatı yüklü vagonlar ile yaklaşık 30 asker ve 10 teçhizat imha edildi" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, trenin vurulduğu anların görüntüsünü de paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/her-seyi-yok-et-emri-alan-kievin-kirim-saldirisi-soylemine-rusyadan-cevap-fasist-bir-aciklama-1075018685.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, mühimmat, mühimmat deposu, imha, tren, füze
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, mühimmat, mühimmat deposu, imha, tren, füze

Rusya, Ukrayna ordusunun top mühimmatı yüklü trenini imha etti

14:43 29.08.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait top mühimmatı yüklü trenin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiğini duyurdu.
Rus keşif birliğinin trenin yük boşaltma istasyonuna vardığını tespit ettiğini belirten bakanlık, hedefin koordinatlarının kara bazlı füze kompleksi grubuna hızlı bir şekilde iletildiğini bildirdi.
Bakanlık, "Ukrayna ordusuna ait trenin vurulması sonucunda top mühimmatı yüklü vagonlar ile yaklaşık 30 asker ve 10 teçhizat imha edildi" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, trenin vurulduğu anların görüntüsünü de paylaştı.
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