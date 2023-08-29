https://sputniknews.com.tr/20230829/rusya-ukrayna-ordusunun-top-muhimmati-yuklu-trenini-imha-etti-1075020173.html

Rusya, Ukrayna ordusunun top mühimmatı yüklü trenini imha etti

Rusya, Ukrayna ordusunun top mühimmatı yüklü trenini imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait top mühimmatı yüklü trenin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiğini duyurdu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T14:43+0300

2023-08-29T14:43+0300

2023-08-29T14:43+0300

ukrayna krizi

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füze

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Rus keşif birliğinin trenin yük boşaltma istasyonuna vardığını tespit ettiğini belirten bakanlık, hedefin koordinatlarının kara bazlı füze kompleksi grubuna hızlı bir şekilde iletildiğini bildirdi.Bakanlık, "Ukrayna ordusuna ait trenin vurulması sonucunda top mühimmatı yüklü vagonlar ile yaklaşık 30 asker ve 10 teçhizat imha edildi" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, trenin vurulduğu anların görüntüsünü de paylaştı.

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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, mühimmat, mühimmat deposu, imha, tren, füze