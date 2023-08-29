https://sputniknews.com.tr/20230829/rusya-ukrayna-ordusunun-top-muhimmati-yuklu-trenini-imha-etti-1075020173.html
Rusya, Ukrayna ordusunun top mühimmatı yüklü trenini imha etti
Rusya, Ukrayna ordusunun top mühimmatı yüklü trenini imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait top mühimmatı yüklü trenin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiğini duyurdu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T14:43+0300
2023-08-29T14:43+0300
2023-08-29T14:43+0300
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mühimmat deposu
imha
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füze
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Rus keşif birliğinin trenin yük boşaltma istasyonuna vardığını tespit ettiğini belirten bakanlık, hedefin koordinatlarının kara bazlı füze kompleksi grubuna hızlı bir şekilde iletildiğini bildirdi.Bakanlık, "Ukrayna ordusuna ait trenin vurulması sonucunda top mühimmatı yüklü vagonlar ile yaklaşık 30 asker ve 10 teçhizat imha edildi" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, trenin vurulduğu anların görüntüsünü de paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/her-seyi-yok-et-emri-alan-kievin-kirim-saldirisi-soylemine-rusyadan-cevap-fasist-bir-aciklama-1075018685.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, mühimmat, mühimmat deposu, imha, tren, füze
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, mühimmat, mühimmat deposu, imha, tren, füze
Rusya, Ukrayna ordusunun top mühimmatı yüklü trenini imha etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait top mühimmatı yüklü trenin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiğini duyurdu.
Rus keşif birliğinin trenin yük boşaltma istasyonuna vardığını tespit ettiğini belirten bakanlık, hedefin koordinatlarının kara bazlı füze kompleksi grubuna hızlı bir şekilde iletildiğini bildirdi.
Bakanlık, "Ukrayna ordusuna ait trenin vurulması sonucunda top mühimmatı yüklü vagonlar ile yaklaşık 30 asker ve 10 teçhizat imha edildi" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, trenin vurulduğu anların görüntüsünü de paylaştı.