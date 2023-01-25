https://sputniknews.com.tr/20230125/beyaz-saray-dogruladi-ukraynaya-m1-abrams-tanklari-gonderilecek-1066184695.html
Beyaz Saray doğruladı: Ukrayna'ya M1 Abrams tankları gönderilecek
Beyaz Saray doğruladı: Ukrayna'ya M1 Abrams tankları gönderilecek
Beyaz Saray, ABD’nin Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini doğruladı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T20:41+0300
2023-01-25T20:41+0300
2023-01-25T20:49+0300
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ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, bugünkü asın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı gönderileceğini doğruladı.Yetkili, “ABD, daha iyi nefsi müdafaa için gerekli kapasiteleri sağlamaya yönelik çabalarımızın devamı olarak Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndermeyi planlıyor” diye konuştu.‘Ukraynalıları Abrams'ları kullanmaya hazırlamak için bir program üzerinde çalışmaya başladık’ABD’nin Ukraynalılara M1 Abrams tanklarını kullanma eğitimi için bir program üzerinde çalışmaya başladığına dikkat çeken yetkili, “Bu tanklar çok geniş bir eğitim ve teknik destek gerektiren karmaşık sistem olduklarından, şimdi kapsamlı bir eğitim programı üzerinde çalışmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce Bloomberg ajansı, kaynaklarına dayandırdığı haberinde Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya tank sevkiyatıyla ilgili çalışmalar kapsamında bu ülkeye toplam 400 milyon dolar değerinde 31 M1 Abrams tankı gönderme kararı aldığını bildirmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planını teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu gibi tankları da imha edeceğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/fransa-savunma-bakanligi-ukraynaya-ilk-amx10-rc-tanklari-subatta-gonderilecek-1066184562.html
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Beyaz Saray doğruladı: Ukrayna'ya M1 Abrams tankları gönderilecek
20:41 25.01.2023 (güncellendi: 20:49 25.01.2023) Abone ol
Beyaz Saray, ABD’nin Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini doğruladı.
ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, bugünkü asın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı gönderileceğini doğruladı.
Yetkili, “ABD, daha iyi nefsi müdafaa için gerekli kapasiteleri sağlamaya yönelik çabalarımızın devamı olarak Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndermeyi planlıyor” diye konuştu.
‘Ukraynalıları Abrams'ları kullanmaya hazırlamak için bir program üzerinde çalışmaya başladık’
ABD’nin Ukraynalılara M1 Abrams tanklarını kullanma eğitimi için bir program üzerinde çalışmaya başladığına dikkat çeken yetkili, “Bu tanklar çok geniş bir eğitim ve teknik destek gerektiren karmaşık sistem olduklarından, şimdi kapsamlı bir eğitim programı üzerinde çalışmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha önce Bloomberg ajansı, kaynaklarına dayandırdığı haberinde Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya tank sevkiyatıyla ilgili çalışmalar kapsamında bu ülkeye toplam 400 milyon dolar değerinde 31 M1 Abrams tankı gönderme kararı aldığını bildirmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planını teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu gibi tankları da imha edeceğini vurgulamıştı.