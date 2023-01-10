https://sputniknews.com.tr/20230110/rusya-savunma-bakanligi-dhcde-ukrayna-ordusuna-ait-3-savas-ucagi-vuruldu-1065603709.html

Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusuna ait 3 adet Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T19:52+0300

2023-01-10T19:52+0300

2023-01-10T19:52+0300

ukrayna krizi

konaşenkov

igor konaşenkov

ukrayna

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağı vurulduğunu açıkladı.Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Artyomovsk ve Dzerjinsk yerleşimlerinde Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı AN/TPQ-50 ve AN/TPQ-36 olmak üzere iki adet düşman topçusuyla mücadele radarı imha edildi” ifadesini kullandı.Özel askeri harekat bölgesinde ayrıca Ukrayna ordusuna ait iki M777 topçu sistemi, dört Krab kundağı motorlu topçu sistemi, üç D-20 obüsü ve iki Grad çok namlulu roketatar imha edildi.Rus ordusunun Donetsk cephesindeki taarruzu sırasında, 50’ye kadar Ukraynalı asker öldü, bir tank ve iki zırhlı araç imha edildi.Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun kayıpları en az 40 asker, Güney Donetsk cephesinde de en az 20 asker olarak gerçekleşti.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konaşenkov, igor konaşenkov, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti