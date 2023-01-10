https://sputniknews.com.tr/20230110/rusya-savunma-bakanligi-dhcde-ukrayna-ordusuna-ait-3-savas-ucagi-vuruldu-1065603709.html
Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusuna ait 3 adet Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T19:52+0300
2023-01-10T19:52+0300
2023-01-10T19:52+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
igor konaşenkov
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağı vurulduğunu açıkladı.Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Artyomovsk ve Dzerjinsk yerleşimlerinde Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı AN/TPQ-50 ve AN/TPQ-36 olmak üzere iki adet düşman topçusuyla mücadele radarı imha edildi” ifadesini kullandı.Özel askeri harekat bölgesinde ayrıca Ukrayna ordusuna ait iki M777 topçu sistemi, dört Krab kundağı motorlu topçu sistemi, üç D-20 obüsü ve iki Grad çok namlulu roketatar imha edildi.Rus ordusunun Donetsk cephesindeki taarruzu sırasında, 50’ye kadar Ukraynalı asker öldü, bir tank ve iki zırhlı araç imha edildi.Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun kayıpları en az 40 asker, Güney Donetsk cephesinde de en az 20 asker olarak gerçekleşti.
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konaşenkov, igor konaşenkov, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti
konaşenkov, igor konaşenkov, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti
Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağı vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusuna ait 3 adet Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağı vurulduğunu açıkladı.
Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Artyomovsk ve Dzerjinsk yerleşimlerinde Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı AN/TPQ-50 ve AN/TPQ-36 olmak üzere iki adet düşman topçusuyla mücadele radarı imha edildi” ifadesini kullandı.
Özel askeri harekat bölgesinde ayrıca Ukrayna ordusuna ait iki M777 topçu sistemi, dört Krab kundağı motorlu topçu sistemi, üç D-20 obüsü ve iki Grad çok namlulu roketatar imha edildi.
Rus ordusunun Donetsk cephesindeki taarruzu sırasında, 50’ye kadar Ukraynalı asker öldü, bir tank ve iki zırhlı araç imha edildi.
Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun kayıpları en az 40 asker, Güney Donetsk cephesinde de en az 20 asker olarak gerçekleşti.