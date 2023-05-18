https://sputniknews.com.tr/20230518/norvec-ve-ingiltere-ukraynaya-uzun-menzilli-cok-namlulu-roketatarlar-verecek-1071277791.html

Norveç ve İngiltere, Ukrayna’ya uzun menzilli çok namlulu roketatarlar verecek

Norveç ve İngiltere, Ukrayna’ya uzun menzilli çok namlulu roketatarlar verecek

Norveç ve İngiltere’nin Ukrayna’ya üç radar ve sekiz adet uzun menzilli çok namlulu roketatar verme kararı aldığı belirtildi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T21:51+0300

2023-05-18T21:51+0300

2023-05-18T21:51+0300

ukrayna krizi

norveç

ingiltere

ukrayna

uzun menzilli füze

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Norveç hükümetinin basın bülteninde “Norveç, MLRS tipinde üç adet topçu radarı ve sekiz adet uzun menzilli çok namlulu roketatar sağlıyor. Bağışlar İngiltere’yle yakın işbirliği içinde yapılıyor” ifadelerine yer verildi.İki ülke bugün, denizaltı güvenliği alanındaki işbirliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşmayı imzaladılar.

https://sputniknews.com.tr/20230518/stoltenberg-nato-ulkelerine-savunma-harcamalarini-artirmayi-hizlandirma-cagrisi-yapti-1071274635.html

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