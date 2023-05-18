https://sputniknews.com.tr/20230518/norvec-ve-ingiltere-ukraynaya-uzun-menzilli-cok-namlulu-roketatarlar-verecek-1071277791.html
Norveç ve İngiltere, Ukrayna’ya uzun menzilli çok namlulu roketatarlar verecek
Norveç ve İngiltere, Ukrayna’ya uzun menzilli çok namlulu roketatarlar verecek
Norveç ve İngiltere’nin Ukrayna’ya üç radar ve sekiz adet uzun menzilli çok namlulu roketatar verme kararı aldığı belirtildi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T21:51+0300
2023-05-18T21:51+0300
2023-05-18T21:51+0300
ukrayna krizi
norveç
ingiltere
ukrayna
uzun menzilli füze
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Norveç hükümetinin basın bülteninde “Norveç, MLRS tipinde üç adet topçu radarı ve sekiz adet uzun menzilli çok namlulu roketatar sağlıyor. Bağışlar İngiltere’yle yakın işbirliği içinde yapılıyor” ifadelerine yer verildi.İki ülke bugün, denizaltı güvenliği alanındaki işbirliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşmayı imzaladılar.
https://sputniknews.com.tr/20230518/stoltenberg-nato-ulkelerine-savunma-harcamalarini-artirmayi-hizlandirma-cagrisi-yapti-1071274635.html
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norveç, ingiltere, ukrayna, uzun menzilli füze
norveç, ingiltere, ukrayna, uzun menzilli füze
Norveç ve İngiltere, Ukrayna’ya uzun menzilli çok namlulu roketatarlar verecek
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Norveç ve İngiltere’nin Ukrayna’ya üç radar ve sekiz adet uzun menzilli çok namlulu roketatar verme kararı aldığı belirtildi.
Norveç hükümetinin basın bülteninde “Norveç, MLRS tipinde üç adet topçu radarı ve sekiz adet uzun menzilli çok namlulu roketatar sağlıyor. Bağışlar İngiltere’yle yakın işbirliği içinde yapılıyor” ifadelerine yer verildi.
İki ülke bugün, denizaltı güvenliği alanındaki işbirliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşmayı imzaladılar.