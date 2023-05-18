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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/norvec-ve-ingiltere-ukraynaya-uzun-menzilli-cok-namlulu-roketatarlar-verecek-1071277791.html
Norveç ve İngiltere, Ukrayna’ya uzun menzilli çok namlulu roketatarlar verecek
Norveç ve İngiltere, Ukrayna’ya uzun menzilli çok namlulu roketatarlar verecek
Norveç ve İngiltere’nin Ukrayna’ya üç radar ve sekiz adet uzun menzilli çok namlulu roketatar verme kararı aldığı belirtildi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T21:51+0300
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norveç
ingiltere
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uzun menzilli füze
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Norveç hükümetinin basın bülteninde “Norveç, MLRS tipinde üç adet topçu radarı ve sekiz adet uzun menzilli çok namlulu roketatar sağlıyor. Bağışlar İngiltere’yle yakın işbirliği içinde yapılıyor” ifadelerine yer verildi.İki ülke bugün, denizaltı güvenliği alanındaki işbirliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşmayı imzaladılar.
https://sputniknews.com.tr/20230518/stoltenberg-nato-ulkelerine-savunma-harcamalarini-artirmayi-hizlandirma-cagrisi-yapti-1071274635.html
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norveç, ingiltere, ukrayna, uzun menzilli füze
norveç, ingiltere, ukrayna, uzun menzilli füze

Norveç ve İngiltere, Ukrayna’ya uzun menzilli çok namlulu roketatarlar verecek

21:51 18.05.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSAHIMARS
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSA
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Norveç ve İngiltere’nin Ukrayna’ya üç radar ve sekiz adet uzun menzilli çok namlulu roketatar verme kararı aldığı belirtildi.
Norveç hükümetinin basın bülteninde “Norveç, MLRS tipinde üç adet topçu radarı ve sekiz adet uzun menzilli çok namlulu roketatar sağlıyor. Bağışlar İngiltere’yle yakın işbirliği içinde yapılıyor” ifadelerine yer verildi.
İki ülke bugün, denizaltı güvenliği alanındaki işbirliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşmayı imzaladılar.
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