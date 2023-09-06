https://sputniknews.com.tr/20230906/pentagon-kieve-ay-sonuna-kadar-575-milyar-dolar-tahsis-edilecek-1075243157.html
Pentagon: Kiev'e ay sonuna kadar 5.75 milyar dolar tahsis edilecek
Pentagon: Kiev'e ay sonuna kadar 5.75 milyar dolar tahsis edilecek
Pentagon Sözcüsü Garn, ABD'nin ay sonuna kadar Kiev'e 5.75 milyar dolar tahsis edebileceğini belirtti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T16:49+0300
2023-09-06T16:49+0300
2023-09-06T16:49+0300
ukrayna krizi
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd
garron garn
ukrayna
joe biden
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Pentagon Sözcüsü Yarbay Garron Garn yaptığı açıklamada, mevcut mali yılın (ABD'de 30 Eylül'de sona eriyor) sonuna kadar Pentagon aracılığıyla Ukrayna'ya yapılacak mali yardımın yaklaşık 5.75 milyar dolar olduğunu söyledi.Garn, “29 Ağustos itibarıyla Başkanlık Geri Çekilme Yetkisi (PDA) çerçevesinde Ukrayna'ya ayrılan yaklaşık 5.75 milyar dolar kaldı” dedi.Resmi verilere göre Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Başkan Joe Biden yönetimi Kiev'e 43 milyar dolardan fazla askeri yardım ayırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/abdli-kongre-uyesi-greene-abd-ukraynaya-asker-gonderebilir-1075241516.html
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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, garron garn, ukrayna, joe biden
pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, garron garn, ukrayna, joe biden
Pentagon: Kiev'e ay sonuna kadar 5.75 milyar dolar tahsis edilecek
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Pentagon Sözcüsü Garn, ABD'nin ay sonuna kadar Kiev'e 5.75 milyar dolar tahsis edebileceğini belirtti.
Pentagon Sözcüsü Yarbay Garron Garn yaptığı açıklamada, mevcut mali yılın (ABD'de 30 Eylül'de sona eriyor) sonuna kadar Pentagon aracılığıyla Ukrayna'ya yapılacak mali yardımın yaklaşık 5.75 milyar dolar olduğunu söyledi.
Garn, “29 Ağustos itibarıyla Başkanlık Geri Çekilme Yetkisi (PDA) çerçevesinde Ukrayna'ya ayrılan yaklaşık 5.75 milyar dolar kaldı” dedi.
Resmi verilere göre Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Başkan Joe Biden yönetimi Kiev'e 43 milyar dolardan fazla askeri yardım ayırdı.