https://sputniknews.com.tr/20230906/pentagon-kieve-ay-sonuna-kadar-575-milyar-dolar-tahsis-edilecek-1075243157.html

Pentagon: Kiev'e ay sonuna kadar 5.75 milyar dolar tahsis edilecek

Pentagon: Kiev'e ay sonuna kadar 5.75 milyar dolar tahsis edilecek

Pentagon Sözcüsü Garn, ABD'nin ay sonuna kadar Kiev'e 5.75 milyar dolar tahsis edebileceğini belirtti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T16:49+0300

2023-09-06T16:49+0300

2023-09-06T16:49+0300

ukrayna krizi

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd

garron garn

ukrayna

joe biden

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Pentagon Sözcüsü Yarbay Garron Garn yaptığı açıklamada, mevcut mali yılın (ABD'de 30 Eylül'de sona eriyor) sonuna kadar Pentagon aracılığıyla Ukrayna'ya yapılacak mali yardımın yaklaşık 5.75 milyar dolar olduğunu söyledi.Garn, “29 Ağustos itibarıyla Başkanlık Geri Çekilme Yetkisi (PDA) çerçevesinde Ukrayna'ya ayrılan yaklaşık 5.75 milyar dolar kaldı” dedi.Resmi verilere göre Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Başkan Joe Biden yönetimi Kiev'e 43 milyar dolardan fazla askeri yardım ayırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/abdli-kongre-uyesi-greene-abd-ukraynaya-asker-gonderebilir-1075241516.html

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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, garron garn, ukrayna, joe biden