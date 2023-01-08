https://sputniknews.com.tr/20230108/kirim-parlamento-baskani-konstantinov-ozel-harekatin-sinirlari-batiya-kaydirilabilir-1065525670.html

Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Özel harekatın sınırları batıya kaydırılabilir

Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Özel harekatın sınırları batıya kaydırılabilir

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekatın sınırlarının... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T20:29+0300

2023-01-08T20:29+0300

2023-01-08T20:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

vladimir konstantinov

kırım

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Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekatın sınırlarının önemli ölçüde batıya kaydırılabileceğini söyledi.Konstantinov, “Kolektif Batı ile çatışma geliştikçe üzerinde durmamız gereken sınır, başlangıçta düşünülene göre önemli ölçüde batıya kaydırılabilir” diye konuştu.Rus tarafının Ukrayna'da Rusların soykırımına ve ‘kültürsüz asimilasyonuna’ izin veremeyeceğinin altını çizen Konstantinov, “Eski Ukrayna topraklarından hiçbir şeyin bizi tehdit etmeyeceğine dair kesin garantiler almak zorundayız. Bu hedeflere ulaşmak için Rusya'nın sınırlarının batıya doğru ne kadar kaydırılması gerekirse, o kadar kaydırılmalı” ifadelerini kullandı.

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ukrayna krizi, vladimir konstantinov, kırım