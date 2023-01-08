https://sputniknews.com.tr/20230108/kirim-parlamento-baskani-konstantinov-ozel-harekatin-sinirlari-batiya-kaydirilabilir-1065525670.html
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Özel harekatın sınırları batıya kaydırılabilir
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Özel harekatın sınırları batıya kaydırılabilir
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekatın sınırlarının... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T20:29+0300
2023-01-08T20:29+0300
2023-01-08T20:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
vladimir konstantinov
kırım
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Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekatın sınırlarının önemli ölçüde batıya kaydırılabileceğini söyledi.Konstantinov, “Kolektif Batı ile çatışma geliştikçe üzerinde durmamız gereken sınır, başlangıçta düşünülene göre önemli ölçüde batıya kaydırılabilir” diye konuştu.Rus tarafının Ukrayna'da Rusların soykırımına ve ‘kültürsüz asimilasyonuna’ izin veremeyeceğinin altını çizen Konstantinov, “Eski Ukrayna topraklarından hiçbir şeyin bizi tehdit etmeyeceğine dair kesin garantiler almak zorundayız. Bu hedeflere ulaşmak için Rusya'nın sınırlarının batıya doğru ne kadar kaydırılması gerekirse, o kadar kaydırılmalı” ifadelerini kullandı.
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ukrayna krizi, vladimir konstantinov, kırım
ukrayna krizi, vladimir konstantinov, kırım
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Özel harekatın sınırları batıya kaydırılabilir
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekatın sınırlarının önemli ölçüde batıya kaydırılabileceğini belirtti.
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekatın sınırlarının önemli ölçüde batıya kaydırılabileceğini söyledi.
Konstantinov, “Kolektif Batı ile çatışma geliştikçe üzerinde durmamız gereken sınır, başlangıçta düşünülene göre önemli ölçüde batıya kaydırılabilir” diye konuştu.
Rus tarafının Ukrayna'da Rusların soykırımına ve ‘kültürsüz asimilasyonuna’ izin veremeyeceğinin altını çizen Konstantinov, “Eski Ukrayna topraklarından hiçbir şeyin bizi tehdit etmeyeceğine dair kesin garantiler almak zorundayız. Bu hedeflere ulaşmak için Rusya'nın sınırlarının batıya doğru ne kadar kaydırılması gerekirse, o kadar kaydırılmalı” ifadelerini kullandı.