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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-disisleri-kiev-barisi-saglamaya-meyilli-degil-catismanin-devam-etmesini-istiyor-1076002454.html
Rusya Dışişleri: Kiev barışı sağlamaya meyilli değil, çatışmanın devam etmesini istiyor
Rusya Dışişleri: Kiev barışı sağlamaya meyilli değil, çatışmanın devam etmesini istiyor
BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısındaki Rus heyetinin başkan yardımcısı Konstantin Vorontsov, Kiev rejiminin barışı sağlamaya meyilli olmayıp... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T01:34+0300
2023-10-04T01:34+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Vorontsov, BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısında Kiev rejiminin barışı sağlamaya meyilli olmayıp, sadece çatışmanın daha da sürmesini istediğini söyledi.“Ukrayna delegesinin konuşması, Kiev'de izlenen çizginin ve politikanın tüm ikiyüzlülüğünü bir kez daha teyit ediyor. Bu konuşma, Kiev rejiminin herhangi bir barışa meyilli olmadığını, yalnızca çatışmayı sürdürmekte, bu krizi çözmenin yollarını aramadan Rusya'ya karşı daha fazla suçlamada bulunmaya kararlı olduğunu açıkça ortaya koyuyor” diye konuşan Vorontsov, Ukrayna liderliğine suç eylemlerini kabul etme çağrısında bulundu.Rus diplomat, sorunu itiraf etme aşamasının ‘iyileşmeye giden bir yol’ olabileceğini ifade etti.‘Batı'nın Rusya’yı zayıflatma girişimlerine rağmen özel harekat amaç ve hedeflerine ulaşılacak’Vorontsov, “Rusya'yı Kiev’in eliyle zayıflatma girişiminin, Batılı ülkelerin tek kutuplu dünya düzenini canlandırma yönündeki stratejik rotasının bir unsuru olduğu açık” dedi ve şöyle devam etti:Ne Kiev’in, ne de Batılı patronlarının bu insanların iradesini kıracak güçte olmadıklarına dikkat çeken Vorontsov, “Bu olay, Batı'nın Rusya'ya zarar vermeye çalışarak Kiev rejimine her ne kadar silah pompalasa da, korkunç suçları karşısında her ne kadar sessiz kalsa ve göz yumsa da başarısız olduğunun ve olacağının başka bir teyididir. Özel askeri harekat, tüm amaçlarına ve hedeflerine ulaşacak” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231004/baris-rusyanin-lehine-olacak-sartlarda-imzalanacak-1075994720.html
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rusya dışişleri bakanlığı, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), kiev, ukrayna, ukrayna krizi, konstantin vorontsov
rusya dışişleri bakanlığı, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), kiev, ukrayna, ukrayna krizi, konstantin vorontsov

Rusya Dışişleri: Kiev barışı sağlamaya meyilli değil, çatışmanın devam etmesini istiyor

01:34 04.10.2023
© Sputnik / Станислав Красильников / Multimedya arşivine gidinRusya - Ukrayna askeri operasyonu
Rusya - Ukrayna askeri operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısındaki Rus heyetinin başkan yardımcısı Konstantin Vorontsov, Kiev rejiminin barışı sağlamaya meyilli olmayıp, sadece çatışmanın daha da sürmesini istediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Vorontsov, BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısında Kiev rejiminin barışı sağlamaya meyilli olmayıp, sadece çatışmanın daha da sürmesini istediğini söyledi.
“Ukrayna delegesinin konuşması, Kiev'de izlenen çizginin ve politikanın tüm ikiyüzlülüğünü bir kez daha teyit ediyor. Bu konuşma, Kiev rejiminin herhangi bir barışa meyilli olmadığını, yalnızca çatışmayı sürdürmekte, bu krizi çözmenin yollarını aramadan Rusya'ya karşı daha fazla suçlamada bulunmaya kararlı olduğunu açıkça ortaya koyuyor” diye konuşan Vorontsov, Ukrayna liderliğine suç eylemlerini kabul etme çağrısında bulundu.
Rus diplomat, sorunu itiraf etme aşamasının ‘iyileşmeye giden bir yol’ olabileceğini ifade etti.

‘Batı'nın Rusya’yı zayıflatma girişimlerine rağmen özel harekat amaç ve hedeflerine ulaşılacak’

Vorontsov, “Rusya'yı Kiev’in eliyle zayıflatma girişiminin, Batılı ülkelerin tek kutuplu dünya düzenini canlandırma yönündeki stratejik rotasının bir unsuru olduğu açık” dedi ve şöyle devam etti:
“Bir yıl önce, 30 Eylül 2022'de belirleyici, gerçekten önemli ve tarihi bir olay meydana geldi. Federasyonun dört yeni bölgesinin Rusya'ya kabulüne ilişkin anlaşmalar imzalandı. Donbass, Zaporojye ve Herson bölgelerinin milyonlarca sakini, referandumlar sırasında uluslararası hukuka tamamen bağlı kalarak vatanlarıyla birlikte olmayı tercih etti.”
Ne Kiev’in, ne de Batılı patronlarının bu insanların iradesini kıracak güçte olmadıklarına dikkat çeken Vorontsov, “Bu olay, Batı'nın Rusya'ya zarar vermeye çalışarak Kiev rejimine her ne kadar silah pompalasa da, korkunç suçları karşısında her ne kadar sessiz kalsa ve göz yumsa da başarısız olduğunun ve olacağının başka bir teyididir. Özel askeri harekat, tüm amaçlarına ve hedeflerine ulaşacak” vurgusunu yaptı.
Özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
Ukrayna krizi
'Barış, Rusya'nın lehine olacak şartlarda imzalanacak'
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