https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-disisleri-kiev-barisi-saglamaya-meyilli-degil-catismanin-devam-etmesini-istiyor-1076002454.html

Rusya Dışişleri: Kiev barışı sağlamaya meyilli değil, çatışmanın devam etmesini istiyor

Rusya Dışişleri: Kiev barışı sağlamaya meyilli değil, çatışmanın devam etmesini istiyor

BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısındaki Rus heyetinin başkan yardımcısı Konstantin Vorontsov, Kiev rejiminin barışı sağlamaya meyilli olmayıp... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T01:34+0300

2023-10-04T01:34+0300

2023-10-04T01:34+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

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ukrayna krizi

konstantin vorontsov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Vorontsov, BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısında Kiev rejiminin barışı sağlamaya meyilli olmayıp, sadece çatışmanın daha da sürmesini istediğini söyledi.“Ukrayna delegesinin konuşması, Kiev'de izlenen çizginin ve politikanın tüm ikiyüzlülüğünü bir kez daha teyit ediyor. Bu konuşma, Kiev rejiminin herhangi bir barışa meyilli olmadığını, yalnızca çatışmayı sürdürmekte, bu krizi çözmenin yollarını aramadan Rusya'ya karşı daha fazla suçlamada bulunmaya kararlı olduğunu açıkça ortaya koyuyor” diye konuşan Vorontsov, Ukrayna liderliğine suç eylemlerini kabul etme çağrısında bulundu.Rus diplomat, sorunu itiraf etme aşamasının ‘iyileşmeye giden bir yol’ olabileceğini ifade etti.‘Batı'nın Rusya’yı zayıflatma girişimlerine rağmen özel harekat amaç ve hedeflerine ulaşılacak’Vorontsov, “Rusya'yı Kiev’in eliyle zayıflatma girişiminin, Batılı ülkelerin tek kutuplu dünya düzenini canlandırma yönündeki stratejik rotasının bir unsuru olduğu açık” dedi ve şöyle devam etti:Ne Kiev’in, ne de Batılı patronlarının bu insanların iradesini kıracak güçte olmadıklarına dikkat çeken Vorontsov, “Bu olay, Batı'nın Rusya'ya zarar vermeye çalışarak Kiev rejimine her ne kadar silah pompalasa da, korkunç suçları karşısında her ne kadar sessiz kalsa ve göz yumsa da başarısız olduğunun ve olacağının başka bir teyididir. Özel askeri harekat, tüm amaçlarına ve hedeflerine ulaşacak” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231004/baris-rusyanin-lehine-olacak-sartlarda-imzalanacak-1075994720.html

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rusya dışişleri bakanlığı, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), kiev, ukrayna, ukrayna krizi, konstantin vorontsov