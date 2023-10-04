https://sputniknews.com.tr/20231004/baris-rusyanin-lehine-olacak-sartlarda-imzalanacak-1075994720.html

'Barış, Rusya'nın lehine olacak şartlarda imzalanacak'

'Barış, Rusya'nın lehine olacak şartlarda imzalanacak'

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yıl sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse Rusya'nın şartlarına göre barış imzalanacak. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

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ABD’de yayımlanan The Hill gazetesi yazarı Mark Temnitskiy kaleme aldığını yazısında, "Ukrayna ordusu karşı taarruzun sonbahar aşamasında önemli sonuçlar elde edemezse, Rusya'nın lehine olacak şartlarda bir barış anlaşması imzalanacaktır" cümlelerine yer verdi.Yazar, makalesinde, Kiev'e yapılan askeri ve mali yardımların giderek Batılı ülkelerdeki seçimlerin sonucuna bağlı hale geldiğini ifade ederek mevcut desteklere kesin gözüyle bakılmaması gerektiğini ve gelecekte de desteklerin garantisi olmadığını vurguladı.Temnitskiy ayrıca, 2024'te Ukrayna'ya verilen desteğin azalması halinde Moskova'nın barışçıl bir çözüm için bastırabileceğinin altını çizdi. Buna ek olarak yazar, uluslararası toplum Ukraynalılara müzakere etmeleri hususunda ve Rusya'nın lehine bir anlaşma imzalamaları için baskı yapabileceğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231002/abd-basini-bidenin-ukrayna-ile-ilgili-hayalini-yazdi-ingilizce-tesviki-entegrasyon-1075955350.html

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