'Barış, Rusya'nın lehine olacak şartlarda imzalanacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı'ndan toplu aşı ve kapanma açıklaması
07:05
114 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Sayıştay'ın denetleyemediği kurumlar
10:30
31 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Galatasaray, Manchester United deplasmanında
12:00
90 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
1 Ekim saldırısı hangi mesajları içeriyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
17:45
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı
18:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi: “İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur”
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
19:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ordusuyla ilgili hayalini yazdı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
20:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/baris-rusyanin-lehine-olacak-sartlarda-imzalanacak-1075994720.html
'Barış, Rusya'nın lehine olacak şartlarda imzalanacak'
'Barış, Rusya'nın lehine olacak şartlarda imzalanacak'
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yıl sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse Rusya'nın şartlarına göre barış imzalanacak. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T00:40+0300
2023-10-04T00:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
rusya
the hill
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070328906_0:80:3079:1812_1920x0_80_0_0_c54abc5a078e34cd01bacf6c19cb1475.jpg
ABD’de yayımlanan The Hill gazetesi yazarı Mark Temnitskiy kaleme aldığını yazısında, "Ukrayna ordusu karşı taarruzun sonbahar aşamasında önemli sonuçlar elde edemezse, Rusya'nın lehine olacak şartlarda bir barış anlaşması imzalanacaktır" cümlelerine yer verdi.Yazar, makalesinde, Kiev'e yapılan askeri ve mali yardımların giderek Batılı ülkelerdeki seçimlerin sonucuna bağlı hale geldiğini ifade ederek mevcut desteklere kesin gözüyle bakılmaması gerektiğini ve gelecekte de desteklerin garantisi olmadığını vurguladı.Temnitskiy ayrıca, 2024'te Ukrayna'ya verilen desteğin azalması halinde Moskova'nın barışçıl bir çözüm için bastırabileceğinin altını çizdi. Buna ek olarak yazar, uluslararası toplum Ukraynalılara müzakere etmeleri hususunda ve Rusya'nın lehine bir anlaşma imzalamaları için baskı yapabileceğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/abd-basini-bidenin-ukrayna-ile-ilgili-hayalini-yazdi-ingilizce-tesviki-entegrasyon-1075955350.html
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070328906_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5afdcf9c18ce2fa020b3cb168de79508.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, abd, rusya, the hill, kiev
ukrayna, abd, rusya, the hill, kiev

'Barış, Rusya'nın lehine olacak şartlarda imzalanacak'

00:40 04.10.2023
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri operasyon
Özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Сергей Аверин
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yıl sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse Rusya'nın şartlarına göre barış imzalanacak.
ABD’de yayımlanan The Hill gazetesi yazarı Mark Temnitskiy kaleme aldığını yazısında, "Ukrayna ordusu karşı taarruzun sonbahar aşamasında önemli sonuçlar elde edemezse, Rusya'nın lehine olacak şartlarda bir barış anlaşması imzalanacaktır" cümlelerine yer verdi.
Yazar, makalesinde, Kiev'e yapılan askeri ve mali yardımların giderek Batılı ülkelerdeki seçimlerin sonucuna bağlı hale geldiğini ifade ederek mevcut desteklere kesin gözüyle bakılmaması gerektiğini ve gelecekte de desteklerin garantisi olmadığını vurguladı.
Temnitskiy ayrıca, 2024'te Ukrayna'ya verilen desteğin azalması halinde Moskova'nın barışçıl bir çözüm için bastırabileceğinin altını çizdi. Buna ek olarak yazar, uluslararası toplum Ukraynalılara müzakere etmeleri hususunda ve Rusya'nın lehine bir anlaşma imzalamaları için baskı yapabileceğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2023
Ukrayna krizi
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ile ilgili hayalini yazdı: İngilizce teşviki, entegrasyon...
2 Ekim, 18:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала