https://sputniknews.com.tr/20231002/abd-basini-bidenin-ukrayna-ile-ilgili-hayalini-yazdi-ingilizce-tesviki-entegrasyon-1075955350.html
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ile ilgili hayalini yazdı: İngilizce teşviki, entegrasyon...
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ile ilgili hayalini yazdı: İngilizce teşviki, entegrasyon...
ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin NATO standartlarını kabul etmesini arzuladığı ifade edildi. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T18:03+0300
2023-10-02T18:03+0300
2023-10-02T18:03+0300
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Virginia merkezl Politico'nun ele geçirdiği ABD hükümetine ait belgeye göre Biden yönetimi, İttifak henüz Kiev'in üyeliğini onaylamaya hazır olmasa da, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin NATO standartlarına geçmesini hayal ediyor.Belgede 'Ukrayna ordusunu NATO standartlarını kabul etmeye zorlama arzusuna' sıkça atıf yapıldığını yazan Politico, Ukrayna ordusuna ait belgelerin format ve içeriğinin bile NATO terminolojisini yansıtmasının istendiğine dikkat çekti.Gazete, Washington yönetiminin Kiev'den ülkenin temel askeri ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede savunma sanayisi kurmasını istediğini yazdı.ABD'nin stratejisinin, Ukrayna'nın Batı'ya yönelimini korumasını ve ABD'yle olan özel bağlarını pekiştirilmesini amaçladığını da aktaran gazete, "Metotlardan biri, İngilizce'nin teşvik edilmesi olarak görülüyor ve bunun Ukraynalıların entegrasyonuna yardım edeceği düşünülüyor. ABD, Ukrayna Eğitim Bakanlığı'na İngilizce öğretimini iyileştirmek için yardım önerdi" ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ve NATO'nun Ukrayna'nın İttifak'ın standart ve ilkelerine ulaşmasını sağlayacak uyarlanmış bir yıllık program hazırlamak için çalıştığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231002/abd-basini-ukrayna-iki-nato-uyesi-tarafindan-sirtindan-bicaklandi-1075942407.html
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joe biden, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, nato, kiev
joe biden, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, nato, kiev
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ile ilgili hayalini yazdı: İngilizce teşviki, entegrasyon...
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ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin NATO standartlarını kabul etmesini arzuladığı ifade edildi.
Virginia merkezl Politico'nun ele geçirdiği ABD hükümetine ait belgeye göre Biden yönetimi, İttifak henüz Kiev'in üyeliğini onaylamaya hazır olmasa da, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin NATO standartlarına geçmesini hayal ediyor.
Belgede 'Ukrayna ordusunu NATO standartlarını kabul etmeye zorlama arzusuna' sıkça atıf yapıldığını yazan Politico, Ukrayna ordusuna ait belgelerin format ve içeriğinin bile NATO terminolojisini yansıtmasının istendiğine dikkat çekti.
Gazete, Washington yönetiminin Kiev'den ülkenin temel askeri ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede savunma sanayisi kurmasını istediğini yazdı.
ABD'nin stratejisinin, Ukrayna'nın Batı'ya yönelimini korumasını ve ABD'yle olan özel bağlarını pekiştirilmesini amaçladığını da aktaran gazete, "Metotlardan biri, İngilizce'nin teşvik edilmesi olarak görülüyor ve bunun Ukraynalıların entegrasyonuna yardım edeceği düşünülüyor. ABD, Ukrayna Eğitim Bakanlığı'na İngilizce öğretimini iyileştirmek için yardım önerdi" ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ve NATO'nun Ukrayna'nın İttifak'ın standart ve ilkelerine ulaşmasını sağlayacak uyarlanmış bir yıllık program hazırlamak için çalıştığını söylemişti.