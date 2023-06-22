https://sputniknews.com.tr/20230622/ukrayna-kirimla-hersonun-sinirindaki-koprulere-saldiri-duzenledi-1072733075.html
Ukrayna, Kırım’la Herson’un sınırındaki köprülere saldırı düzenledi
Ukrayna, Kırım’la Herson’un sınırındaki köprülere saldırı düzenledi
Referandumla geçen sene Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T10:26+0300
2023-06-22T10:26+0300
2023-06-22T10:26+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kırım
rusya
saldırı
herson
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Herson’un vali vekili Saldo, Ukrayna ordusunun, Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprüleri vurduğunu belirtti. Herson vali vekili, saldırı sonucunda köprülerin üstündeki otoyol kısmının hasar gördüğünü fakat kimsenin yaralanmadığını ya da ölmediğini de kaydetti.Saldo, Çongar köyü yakınında yer aldığını söylediği köprülerin İngiltere’nin Ukrayna hükümetine hibe ettiği Storm Shadow roketleri ile vurulduklarını değerlendirdiklerini belirtti.Köprüleri otomobillerin yeniden geçebilmesi için kısa sürede onaracaklarını kaydeden Saldo, bölge sakinlerine bu süre içinde Zaporojye ve Herson’a Armyansk üstünden gitmelerini tavsiye etti.Kırım sınırındaki Çongar köprüsüne gece saldırı düzenlendiğini Kırım lideri Sergey Aksenov da doğruladı. Bombardımanda kimsenin zarar görmediğini kaydeden Aksenov, olay yerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Bunun yanında Kırım liderinin danışmanı Oleg Kryuçkov da Kırım ile Herson sınırında geçişlerin üç noktadan sağlandığını, bu noktalardan ikisinin armyansk yakınında birininse Cankoy yakınında olduğunu kaydetti ve bunlardan birinin işlemez hale gelmesi karayolu ulaşımını çok ciddi boyutta etkilemez değerlendirmesini yaptı.Ukrayna güçleri geçen sene de Kırım’ı Kerç Boğazı üstünden Rusya’nın Krasnodar bölgesiyle birleştiren Kırım Köprüsü’ne saldırı düzenlemişti. Köprüden geçen bir kamyonun infilak etmesiyle gerçekleştirilen saldırı sonucunda köprü üstündeki otoyol şeritlerden ikisi tahrip olmuştu.Köprü daha sonra tamamen onarıldı. Bununla beraber, Ukrayna güçlerinin bu saldırısı ardından Rusya, Ukrayna’daki enerji ve askeri yönetim tesislerini hedef almaya başlamıştı.
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ukrayna, kırım, rusya, saldırı, herson
ukrayna, kırım, rusya, saldırı, herson
Ukrayna, Kırım’la Herson’un sınırındaki köprülere saldırı düzenledi
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Referandumla geçen sene Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprülere saldırı düzenlediğini duyurdu. Köprülerde tahribat oluştu ancak kimsenin yaralanmadığı ya da ölmediği belirtiliyor.
Herson’un vali vekili Saldo, Ukrayna ordusunun, Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprüleri vurduğunu belirtti. Herson vali vekili, saldırı sonucunda köprülerin üstündeki otoyol kısmının hasar gördüğünü fakat kimsenin yaralanmadığını ya da ölmediğini de kaydetti.
Saldo, Çongar köyü yakınında yer aldığını söylediği köprülerin İngiltere’nin Ukrayna hükümetine hibe ettiği Storm Shadow roketleri ile vurulduklarını değerlendirdiklerini belirtti.
Köprüleri otomobillerin yeniden geçebilmesi için kısa sürede onaracaklarını kaydeden Saldo, bölge sakinlerine bu süre içinde Zaporojye ve Herson’a Armyansk üstünden gitmelerini tavsiye etti.
Kırım sınırındaki Çongar köprüsüne gece saldırı düzenlendiğini Kırım lideri Sergey Aksenov da doğruladı. Bombardımanda kimsenin zarar görmediğini kaydeden Aksenov, olay yerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Bunun yanında Kırım liderinin danışmanı Oleg Kryuçkov da Kırım ile Herson sınırında geçişlerin üç noktadan sağlandığını, bu noktalardan ikisinin armyansk yakınında birininse Cankoy yakınında olduğunu kaydetti ve bunlardan birinin işlemez hale gelmesi karayolu ulaşımını çok ciddi boyutta etkilemez değerlendirmesini yaptı.
Ukrayna güçleri geçen sene de Kırım’ı Kerç Boğazı üstünden Rusya’nın Krasnodar bölgesiyle birleştiren Kırım Köprüsü’ne saldırı düzenlemişti. Köprüden geçen bir kamyonun infilak etmesiyle gerçekleştirilen saldırı sonucunda köprü üstündeki otoyol şeritlerden ikisi tahrip olmuştu.
Köprü daha sonra tamamen onarıldı. Bununla beraber, Ukrayna güçlerinin bu saldırısı ardından Rusya, Ukrayna’daki enerji ve askeri yönetim tesislerini hedef almaya başlamıştı.