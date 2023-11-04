https://sputniknews.com.tr/20231104/ukrayna-savunma-bakanindan-abdye-daha-fazla-cephane-istiyoruz-1077081489.html

Ukrayna Savunma Bakanı'ndan ABD'ye: Daha fazla cephane istiyoruz

Ukrayna Savunma Bakanı'ndan ABD'ye: Daha fazla cephane istiyoruz

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'den daha fazla cephane istediklerini açıkladı. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T23:48+0300

2023-11-04T23:48+0300

2023-11-04T23:48+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rustem umerov

austin

pentagon

abd

himars roket sistemi

javelin

el bombası

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Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov yaptığı açıklamada ABD'ye ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım paketi için teşekkür etti ve daha fazla mühimmat talebinde bulundu.Umerov sosyal medya hesabı X'te paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:ABD Savunma Bakanlığı Cuma günü Ukrayna için 425 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamıştı. Resmi basın açıklamasında yeni paketin gelişmiş karadan havaya füze sistemleri, topçu roket sistemleri (HIMARS), 155 mm ve 105 mm top mermileri, Javelin ve AT-4 zırh karşıtı sistemler için ek mühimmat içerdiği belirtilmişti.Açıklamaya göre ABD ayrıca Ukrayna'ya kış teçhizatı, ağır ekipman ve yedek parça taşımak için 12 kamyon, bakım ve 3 milyondan fazla küçük silah mühimmat ile el bombası gönderecek.

https://sputniknews.com.tr/20231101/bidenin-israil-ve-ukraynaya-yardim-plani-kongredeki-cumhuriyetcileri-boldu-1076974848.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, rustem umerov, austin, pentagon, abd, himars roket sistemi, javelin, el bombası