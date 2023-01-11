https://sputniknews.com.tr/20230111/ukrayna-ordusunun-isledigi-suclari-ifsa-eden--eski-fransiz-asker-bokeden-rusyada-siginma-talebi-1065650318.html

Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Boke’den Rusya’ya sığınma talebi

Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Boke’den Rusya’ya sığınma talebi

Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Adrien Boke’nin, Rusya’dan siyasi sığınma talebinde bulunduğu belirtildi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T21:32+0300

2023-01-11T21:32+0300

2023-01-11T21:43+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

sığınma talebi

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RIA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak Ukrayna’daya gönüllü olarak giden ve yaşanan gerçekleri ortaya çıkaran eski Fransız asker Boke'nin Rusya’dan siyasi sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi.Kaynak açıklamasında, “Eski Fransız asker Adrien Boke, kendisine siyasi sığınma hakkı veilmesi talebiyle Rus makamlara başvurdu” ifadesini kullandı.Başvurunun aralık ortasında yapıldığı bildirildi.Ukrayna’daki olaylara ışık tutan Boke, geçen sonbaharda İstanbul’da saldırıya uğramıştı. İki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fransız kaçarak kurtulmuştu. Boke, RIA Novosti’ye açıklamasında, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından düzenlendiğini söylemişti.

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