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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/ukrayna-ordusunun-isledigi-suclari-ifsa-eden--eski-fransiz-asker-bokeden-rusyada-siginma-talebi-1065650318.html
Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Boke’den Rusya’ya sığınma talebi
Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Boke’den Rusya’ya sığınma talebi
Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Adrien Boke’nin, Rusya’dan siyasi sığınma talebinde bulunduğu belirtildi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T21:32+0300
2023-01-11T21:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
sığınma talebi
fransız
asker
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RIA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak Ukrayna’daya gönüllü olarak giden ve yaşanan gerçekleri ortaya çıkaran eski Fransız asker Boke'nin Rusya’dan siyasi sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi.Kaynak açıklamasında, “Eski Fransız asker Adrien Boke, kendisine siyasi sığınma hakkı veilmesi talebiyle Rus makamlara başvurdu” ifadesini kullandı.Başvurunun aralık ortasında yapıldığı bildirildi.Ukrayna’daki olaylara ışık tutan Boke, geçen sonbaharda İstanbul’da saldırıya uğramıştı. İki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fransız kaçarak kurtulmuştu. Boke, RIA Novosti’ye açıklamasında, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından düzenlendiğini söylemişti.
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ukrayna, ukrayna krizi, sığınma talebi, fransız, asker
ukrayna, ukrayna krizi, sığınma talebi, fransız, asker

Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Boke’den Rusya’ya sığınma talebi

21:32 11.01.2023 (güncellendi: 21:43 11.01.2023)
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Donetsk- Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Adrien Boke’nin, Rusya’dan siyasi sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.
RIA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak Ukrayna’daya gönüllü olarak giden ve yaşanan gerçekleri ortaya çıkaran eski Fransız asker Boke'nin Rusya’dan siyasi sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi.
Kaynak açıklamasında, “Eski Fransız asker Adrien Boke, kendisine siyasi sığınma hakkı veilmesi talebiyle Rus makamlara başvurdu” ifadesini kullandı.
Başvurunun aralık ortasında yapıldığı bildirildi.
Ukrayna’daki olaylara ışık tutan Boke, geçen sonbaharda İstanbul’da saldırıya uğramıştı. İki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fransız kaçarak kurtulmuştu. Boke, RIA Novosti’ye açıklamasında, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından düzenlendiğini söylemişti.
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