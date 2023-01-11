https://sputniknews.com.tr/20230111/ukrayna-ordusunun-isledigi-suclari-ifsa-eden--eski-fransiz-asker-bokeden-rusyada-siginma-talebi-1065650318.html
Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Boke’den Rusya’ya sığınma talebi
Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Boke’den Rusya’ya sığınma talebi
Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Adrien Boke’nin, Rusya’dan siyasi sığınma talebinde bulunduğu belirtildi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T21:32+0300
2023-01-11T21:32+0300
2023-01-11T21:43+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
sığınma talebi
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RIA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak Ukrayna’daya gönüllü olarak giden ve yaşanan gerçekleri ortaya çıkaran eski Fransız asker Boke'nin Rusya’dan siyasi sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi.Kaynak açıklamasında, “Eski Fransız asker Adrien Boke, kendisine siyasi sığınma hakkı veilmesi talebiyle Rus makamlara başvurdu” ifadesini kullandı.Başvurunun aralık ortasında yapıldığı bildirildi.Ukrayna’daki olaylara ışık tutan Boke, geçen sonbaharda İstanbul’da saldırıya uğramıştı. İki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fransız kaçarak kurtulmuştu. Boke, RIA Novosti’ye açıklamasında, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından düzenlendiğini söylemişti.
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ukrayna, ukrayna krizi, sığınma talebi, fransız, asker
ukrayna, ukrayna krizi, sığınma talebi, fransız, asker
Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Boke’den Rusya’ya sığınma talebi
21:32 11.01.2023 (güncellendi: 21:43 11.01.2023) Abone ol
Ukrayna ordusunun işlediği suçları ifşa eden eski Fransız asker Adrien Boke’nin, Rusya’dan siyasi sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.
RIA Novosti haber ajansına konuşan bir kaynak Ukrayna’daya gönüllü olarak giden ve yaşanan gerçekleri ortaya çıkaran eski Fransız asker Boke'nin Rusya’dan siyasi sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi.
Kaynak açıklamasında, “Eski Fransız asker Adrien Boke, kendisine siyasi sığınma hakkı veilmesi talebiyle Rus makamlara başvurdu” ifadesini kullandı.
Başvurunun aralık ortasında yapıldığı bildirildi.
Ukrayna’daki olaylara ışık tutan Boke, geçen sonbaharda İstanbul’da saldırıya uğramıştı. İki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Fransız kaçarak kurtulmuştu. Boke, RIA Novosti’ye açıklamasında, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından düzenlendiğini söylemişti.