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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/almanya-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemi-ve-zirhli-arac-gonderme-karari-aldi--1065436013.html
Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve zırhlı araç gönderme kararı aldı
Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve zırhlı araç gönderme kararı aldı
Alman hükümeti yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri ve zırhlı araç gönderme kararı aldıklarını duyurdu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T22:46+0300
2023-01-05T23:05+0300
ukrayna krizi
almanya
abd
ukrayna
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesinin ardından yapılan açıklamaya göre Alman hükümeti, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri ve zırhlı araç gönderme kararı aldı. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Başbakan Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ile 'Marder' tipi zırhlı muharebe araçları vereceği belirtildi.Açıklamada, "ABD, Ukrayna'ya Bradley tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya ise Marder tipi zırhlı muharebe araçları tedarik etmeyi planlıyor. Her iki ülke de Ukrayna kuvvetlerini ilgili sistemler konusunda eğitmeyi planlıyor." ifadeleri kullanıldı.Almanya'nın 'Marder' tipi zırhlı personel taşıyıcı araçları gönderme kararı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçlarını gönderme sözünün ardından geldi. Alman hükümeti, kaç adet zırhlı araç tedarik edeceğini belirtmedi.Açıklamada, geçen ay ABD'nin Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze sistemi sağlayacağını duyurduğu, Almanya'nın da Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze bataryası vererek ABD'ye katıldığı kaydedildi.Almanya, halihazırda Ukrayna’ya kundaklı motorlu obüsler, Mars tipi çok namlulu roketatarlar, Gepard tipi kundağı motorlu uçaksavar sistemler, IRIS-T hava savunma sistemleri ve Dingo zırhlı araçlarını tedarik etti. Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın raporuna göre, ülkenin 2022’de toplamda 8 milyar 350 milyon euro değerinde silah ihraç ettiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230104/2022de-almanyanin-en-buyuk-silah-musterisi-ukrayna-oldu-1065381925.html
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almanya, abd, ukrayna
almanya, abd, ukrayna

Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve zırhlı araç gönderme kararı aldı

22:46 05.01.2023 (güncellendi: 23:05 05.01.2023)
© AFP 2022 / TIM SLOANPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / TIM SLOAN
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Alman hükümeti yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri ve zırhlı araç gönderme kararı aldıklarını duyurdu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesinin ardından yapılan açıklamaya göre Alman hükümeti, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri ve zırhlı araç gönderme kararı aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Başbakan Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ile 'Marder' tipi zırhlı muharebe araçları vereceği belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Ukrayna'ya Bradley tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya ise Marder tipi zırhlı muharebe araçları tedarik etmeyi planlıyor. Her iki ülke de Ukrayna kuvvetlerini ilgili sistemler konusunda eğitmeyi planlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'nın 'Marder' tipi zırhlı personel taşıyıcı araçları gönderme kararı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna’ya AMX-10RC zırhlı araçlarını gönderme sözünün ardından geldi.

Alman hükümeti, kaç adet zırhlı araç tedarik edeceğini belirtmedi.

Açıklamada, geçen ay ABD'nin Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze sistemi sağlayacağını duyurduğu, Almanya'nın da Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze bataryası vererek ABD'ye katıldığı kaydedildi.

Almanya, halihazırda Ukrayna’ya kundaklı motorlu obüsler, Mars tipi çok namlulu roketatarlar, Gepard tipi kundağı motorlu uçaksavar sistemler, IRIS-T hava savunma sistemleri ve Dingo zırhlı araçlarını tedarik etti.

Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın raporuna göre, ülkenin 2022’de toplamda 8 milyar 350 milyon euro değerinde silah ihraç ettiği ifade edildi.
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