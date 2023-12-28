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Erdoğan: 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/ukraynada-strateji-degisiklige-giden-abd-ve-avrupa-rusyaya-taviz-verebilir-1079136569.html
'Ukrayna'da strateji değişikliğe giden ABD ve Avrupa, Rusya'ya taviz verebilir'
'Ukrayna'da strateji değişikliğe giden ABD ve Avrupa, Rusya'ya taviz verebilir'
ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da izledikleri 'Rusya'ya karşı topyekün zafer' politikasında sessiz sedasız değişikliğe giderek Moskova'ya toprak tavizleri... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T15:01+0300
2023-12-28T15:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
washington
avrupa birliği
barış anlaşması
kiev
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ABD'de yayınlanan Politico gazetesi, Beyaz Saray'dan bir çalışana ve Washington'daki Avrupalı bir diplomata dayanarak Batı'nın Ukrayna'da sessiz sedasız politika değişikliğine gitmeye hazırlandığını yazdı.Habere göre Ukrayna ordusunun karşı saldırıdaki fiyaskosunun ardından Batılı başkentler, hava savunma sistemleriyle donatılmış savunma hatları inşa etmeyi ve yurtdışı yardımlarına bağımlılığının azaltılması için Ukrayna savunma sanayiinin canlandırmayı gündemine almaya başladı."ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya yaptığı yardım şu anda ciddi bir tehlike altına girmişken ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve Avrupalı yetkililer, odak noktasını, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı topyekün zafer kazanmasını desteklemekten, Kiev'in savaşı sonlandırmaya yönelik müzakerelerdeki konumunu güçlendirmeye doğru sessizce kaydırıyor" denen haberde, söz konusu olası müzakerelerin Rusya'ya Ukrayna topraklarıyla ilgili taviz verilmesi anlamına geleceğinin altı çizildi.Başkanlık seçimlerinin yapılacağı yıl içinde Başkan Biden'ın uygulanan dış politikanın başarısızlığını kabul edemeyeceğini ve bunu kamuoyuna duyuramayacağını yazan Politico, Beyaz Saray'ın görüşleri hakkında bilgi sahibi olan ABD Kongresi'nden kaynağının "(Barış müzakereleri hakkındaki) Tartışmalar başlıyor ancak Washington siyasi risk nedeniyle kamuoyu önünde geri adım atamaz" şeklindeki sözlerine yer verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti. Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231228/musktan-ukraynada-baris-icin-sundugu-planina-iliskin-yeni-aciklama-1079124761.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington, avrupa birliği, barış anlaşması, kiev
ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington, avrupa birliği, barış anlaşması, kiev

'Ukrayna'da strateji değişikliğe giden ABD ve Avrupa, Rusya'ya taviz verebilir'

15:01 28.12.2023
© AP Photo / Evan VucciUkrayna ABD Zelenskiy Biden
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da izledikleri 'Rusya'ya karşı topyekün zafer' politikasında sessiz sedasız değişikliğe giderek Moskova'ya toprak tavizleri verilmesi anlamına gelecek olası barış müzakerelerinin kapısını aralayabileceği belirtildi.
ABD'de yayınlanan Politico gazetesi, Beyaz Saray'dan bir çalışana ve Washington'daki Avrupalı bir diplomata dayanarak Batı'nın Ukrayna'da sessiz sedasız politika değişikliğine gitmeye hazırlandığını yazdı.
Habere göre Ukrayna ordusunun karşı saldırıdaki fiyaskosunun ardından Batılı başkentler, hava savunma sistemleriyle donatılmış savunma hatları inşa etmeyi ve yurtdışı yardımlarına bağımlılığının azaltılması için Ukrayna savunma sanayiinin canlandırmayı gündemine almaya başladı.
"ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya yaptığı yardım şu anda ciddi bir tehlike altına girmişken ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve Avrupalı yetkililer, odak noktasını, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı topyekün zafer kazanmasını desteklemekten, Kiev'in savaşı sonlandırmaya yönelik müzakerelerdeki konumunu güçlendirmeye doğru sessizce kaydırıyor" denen haberde, söz konusu olası müzakerelerin Rusya'ya Ukrayna topraklarıyla ilgili taviz verilmesi anlamına geleceğinin altı çizildi.
Başkanlık seçimlerinin yapılacağı yıl içinde Başkan Biden'ın uygulanan dış politikanın başarısızlığını kabul edemeyeceğini ve bunu kamuoyuna duyuramayacağını yazan Politico, Beyaz Saray'ın görüşleri hakkında bilgi sahibi olan ABD Kongresi'nden kaynağının "(Barış müzakereleri hakkındaki) Tartışmalar başlıyor ancak Washington siyasi risk nedeniyle kamuoyu önünde geri adım atamaz" şeklindeki sözlerine yer verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti. Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.
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