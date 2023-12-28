https://sputniknews.com.tr/20231228/ukraynada-strateji-degisiklige-giden-abd-ve-avrupa-rusyaya-taviz-verebilir-1079136569.html

'Ukrayna'da strateji değişikliğe giden ABD ve Avrupa, Rusya'ya taviz verebilir'

'Ukrayna'da strateji değişikliğe giden ABD ve Avrupa, Rusya'ya taviz verebilir'

ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da izledikleri 'Rusya'ya karşı topyekün zafer' politikasında sessiz sedasız değişikliğe giderek Moskova'ya toprak tavizleri... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T15:01+0300

2023-12-28T15:01+0300

2023-12-28T15:01+0300

ukrayna krizi

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ABD'de yayınlanan Politico gazetesi, Beyaz Saray'dan bir çalışana ve Washington'daki Avrupalı bir diplomata dayanarak Batı'nın Ukrayna'da sessiz sedasız politika değişikliğine gitmeye hazırlandığını yazdı.Habere göre Ukrayna ordusunun karşı saldırıdaki fiyaskosunun ardından Batılı başkentler, hava savunma sistemleriyle donatılmış savunma hatları inşa etmeyi ve yurtdışı yardımlarına bağımlılığının azaltılması için Ukrayna savunma sanayiinin canlandırmayı gündemine almaya başladı."ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya yaptığı yardım şu anda ciddi bir tehlike altına girmişken ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve Avrupalı yetkililer, odak noktasını, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı topyekün zafer kazanmasını desteklemekten, Kiev'in savaşı sonlandırmaya yönelik müzakerelerdeki konumunu güçlendirmeye doğru sessizce kaydırıyor" denen haberde, söz konusu olası müzakerelerin Rusya'ya Ukrayna topraklarıyla ilgili taviz verilmesi anlamına geleceğinin altı çizildi.Başkanlık seçimlerinin yapılacağı yıl içinde Başkan Biden'ın uygulanan dış politikanın başarısızlığını kabul edemeyeceğini ve bunu kamuoyuna duyuramayacağını yazan Politico, Beyaz Saray'ın görüşleri hakkında bilgi sahibi olan ABD Kongresi'nden kaynağının "(Barış müzakereleri hakkındaki) Tartışmalar başlıyor ancak Washington siyasi risk nedeniyle kamuoyu önünde geri adım atamaz" şeklindeki sözlerine yer verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti. Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231228/musktan-ukraynada-baris-icin-sundugu-planina-iliskin-yeni-aciklama-1079124761.html

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