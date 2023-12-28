https://sputniknews.com.tr/20231228/musktan-ukraynada-baris-icin-sundugu-planina-iliskin-yeni-aciklama-1079124761.html

Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama

Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama

ABD'li iş insanı Elon Musk, Ekim 2022'de Ukrayna'da barışın tesisi için önerdiği planın kabul edilmesi halinde birçok can kaybının önüne geçeceğini ifade etti. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T11:34+0300

2023-12-28T11:34+0300

2023-12-28T11:34+0300

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Elon Musk'ın sosyal medyada sıkça yazıştığı isimlerden girişimci David Sacks, X platformunda yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'ın şu anda Musk'ın planını gözden geçirmek isteyebileceğini belirtti.Saks, "Elon geçen yıl barış planını açıkladığında Zelenskiy bunu 'Rusya yanlısı' olarak nitelendirdi ve plan bu platformdaki birçok kişi tarafından sert saldırılara maruz kaldı. Şimdi Biden yönetimi bu anlaşmayı yapmak isterdi" dedi.Saks'ın mesajına yorum yapan Musk, sunduğu barış planıyla ilgili olarak "Birçok can kaybı önlenebilirdi" ifadelerini kullandı.Musk’ın planı, daha öncve Rus topraklarına katılan bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın' yapılmasını, Kırım’ın 1783’ten beri olduğu gibi Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyordu.Musk, oylamadan sonra yaptığı bir diğer paylaşımda ise, "Rusya'nın nüfusu, Ukrayna'nın nüfusunun üç katından fazla. Bu nedenle Ukrayna'nın bu savaşta topyekün bir zafer kazanması mümkün değil. Eğer Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış isteyin" demişti.Takipçilerin yüzde 59.1’i Musk’a katılırken yüzde 40.9'u karşı çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231213/kievin-kirim-ve-donbassi-sonsuza-dek-kaybettigini-kabul-eden-musktan-odessa-ve-harkov-uyarisi-1078399692.html

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