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CANLI YAYIN | Lavrov: Batılı ülkeler ‘Zelenskiy Formulü’ için çok gizli bir toplantı yaptı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/musktan-ukraynada-baris-icin-sundugu-planina-iliskin-yeni-aciklama-1079124761.html
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
ABD'li iş insanı Elon Musk, Ekim 2022'de Ukrayna'da barışın tesisi için önerdiği planın kabul edilmesi halinde birçok can kaybının önüne geçeceğini ifade etti. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T11:34+0300
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Elon Musk'ın sosyal medyada sıkça yazıştığı isimlerden girişimci David Sacks, X platformunda yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'ın şu anda Musk'ın planını gözden geçirmek isteyebileceğini belirtti.Saks, "Elon geçen yıl barış planını açıkladığında Zelenskiy bunu 'Rusya yanlısı' olarak nitelendirdi ve plan bu platformdaki birçok kişi tarafından sert saldırılara maruz kaldı. Şimdi Biden yönetimi bu anlaşmayı yapmak isterdi" dedi.Saks'ın mesajına yorum yapan Musk, sunduğu barış planıyla ilgili olarak "Birçok can kaybı önlenebilirdi" ifadelerini kullandı.Musk’ın planı, daha öncve Rus topraklarına katılan bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın' yapılmasını, Kırım’ın 1783’ten beri olduğu gibi Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyordu.Musk, oylamadan sonra yaptığı bir diğer paylaşımda ise, "Rusya'nın nüfusu, Ukrayna'nın nüfusunun üç katından fazla. Bu nedenle Ukrayna'nın bu savaşta topyekün bir zafer kazanması mümkün değil. Eğer Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış isteyin" demişti.Takipçilerin yüzde 59.1’i Musk’a katılırken yüzde 40.9'u karşı çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/kievin-kirim-ve-donbassi-sonsuza-dek-kaybettigini-kabul-eden-musktan-odessa-ve-harkov-uyarisi-1078399692.html
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elon musk, ukrayna, barış, kiev, vladimir zelenskiy, kırım, donetsk, lugansk, donbass, referandum
elon musk, ukrayna, barış, kiev, vladimir zelenskiy, kırım, donetsk, lugansk, donbass, referandum

Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama

11:34 28.12.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
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ABD'li iş insanı Elon Musk, Ekim 2022'de Ukrayna'da barışın tesisi için önerdiği planın kabul edilmesi halinde birçok can kaybının önüne geçeceğini ifade etti.
Elon Musk'ın sosyal medyada sıkça yazıştığı isimlerden girişimci David Sacks, X platformunda yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'ın şu anda Musk'ın planını gözden geçirmek isteyebileceğini belirtti.
Saks, "Elon geçen yıl barış planını açıkladığında Zelenskiy bunu 'Rusya yanlısı' olarak nitelendirdi ve plan bu platformdaki birçok kişi tarafından sert saldırılara maruz kaldı. Şimdi Biden yönetimi bu anlaşmayı yapmak isterdi" dedi.
Saks'ın mesajına yorum yapan Musk, sunduğu barış planıyla ilgili olarak "Birçok can kaybı önlenebilirdi" ifadelerini kullandı.
Musk’ın planı, daha öncve Rus topraklarına katılan bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın' yapılmasını, Kırım’ın 1783’ten beri olduğu gibi Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyordu.
Musk, oylamadan sonra yaptığı bir diğer paylaşımda ise, "Rusya'nın nüfusu, Ukrayna'nın nüfusunun üç katından fazla. Bu nedenle Ukrayna'nın bu savaşta topyekün bir zafer kazanması mümkün değil. Eğer Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış isteyin" demişti.
Takipçilerin yüzde 59.1’i Musk’a katılırken yüzde 40.9'u karşı çıkmıştı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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