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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/kievin-kirim-ve-donbassi-sonsuza-dek-kaybettigini-kabul-eden-musktan-odessa-ve-harkov-uyarisi-1078399692.html
Kiev'in Kırım ve Donbass'ı sonsuza dek kaybettiğini kabul eden Musk'tan 'Odessa ve Harkov' uyarısı
Kiev'in Kırım ve Donbass'ı sonsuza dek kaybettiğini kabul eden Musk'tan 'Odessa ve Harkov' uyarısı
ABD'li iş insanı Elon Musk, Ukrayna'nın Kırım ve doğu bölgeleri sonsuza dek kaybettiğini kabul ederek Kiev'i Odessa ve Harkov'un da yitirilebileceği konusunda... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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2023-12-13T11:07+0300
ukrayna krizi
kiev
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donbass
referandum
kırım
ukrayna
rusya
elon musk
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Elon Musk'ın sosyal medyada sıkça yazıştığı isimlerden girişimci David Sacks, X platformunda yaptığı bir paylaşımda Ukrayna yönetimine ülkenin doğusundaki bölgeler hakkında mesaj gönderdi.Sacks, Kiev'in Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın yanı sıra Herson ve Zaporojye'nin büyük bölümünü sonsuza dek kaybettiğini belirterek "Eğer şimdi Ukrayna hükümeti barış anlaşması imzalamazsa, Harkov, Odessa, Herson'un geri kalanını ve daha birçok şeyi kaybedebilir" ifadelerini kullandı.Sacks'ın mesajına yanıt veren Musk, "Değerlendirmeniz doğru" diye yazarak Kiev'i izlediği politikalar konusunda uyardı.Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgeleri, Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti. Kırım ise Mart 2014'te yeniden Rusya'nın bir parçası haline gelmişti.Elon Musk, geçen ayki bir açıklamasında, taarruzun devam etmesinin savaş alanındaki mevcut durum nedeniyle kitlesel kayıplara yol açacağını belirtmiş ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e gençleri ölüme göndermemesini tavsiye etmişti.Elon Musk daha önce Kiev'in çatışmayı kazanamayacağını ve Zelenskiy'in savaş alanında yenilgiyi tanımadığını dile getirmişti. Musk ayrıca Batılı ülkelerin Rusya ile savaşta Ukraynalıları kurban etmeyi bırakmaları, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaları ve Moskova ile normal ilişkileri yeniden tesis etmeleri gerektiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231213/abd-kongresinden-ukraynaya-asker-gonderme-cagrisi-1078398069.html
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kiev, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donbass, referandum, kırım, ukrayna, rusya, elon musk
kiev, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donbass, referandum, kırım, ukrayna, rusya, elon musk

Kiev'in Kırım ve Donbass'ı sonsuza dek kaybettiğini kabul eden Musk'tan 'Odessa ve Harkov' uyarısı

11:07 13.12.2023
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTHElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTH
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ABD'li iş insanı Elon Musk, Ukrayna'nın Kırım ve doğu bölgeleri sonsuza dek kaybettiğini kabul ederek Kiev'i Odessa ve Harkov'un da yitirilebileceği konusunda uyardı.
Elon Musk'ın sosyal medyada sıkça yazıştığı isimlerden girişimci David Sacks, X platformunda yaptığı bir paylaşımda Ukrayna yönetimine ülkenin doğusundaki bölgeler hakkında mesaj gönderdi.
Sacks, Kiev'in Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın yanı sıra Herson ve Zaporojye'nin büyük bölümünü sonsuza dek kaybettiğini belirterek "Eğer şimdi Ukrayna hükümeti barış anlaşması imzalamazsa, Harkov, Odessa, Herson'un geri kalanını ve daha birçok şeyi kaybedebilir" ifadelerini kullandı.
Sacks'ın mesajına yanıt veren Musk, "Değerlendirmeniz doğru" diye yazarak Kiev'i izlediği politikalar konusunda uyardı.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgeleri, Eylül 2022'de düzenlenen referandumlarla Rusya topraklarına katılmayı kabul etmişti. Kırım ise Mart 2014'te yeniden Rusya'nın bir parçası haline gelmişti.
Elon Musk, geçen ayki bir açıklamasında, taarruzun devam etmesinin savaş alanındaki mevcut durum nedeniyle kitlesel kayıplara yol açacağını belirtmiş ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e gençleri ölüme göndermemesini tavsiye etmişti.
Elon Musk daha önce Kiev'in çatışmayı kazanamayacağını ve Zelenskiy'in savaş alanında yenilgiyi tanımadığını dile getirmişti. Musk ayrıca Batılı ülkelerin Rusya ile savaşta Ukraynalıları kurban etmeyi bırakmaları, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaları ve Moskova ile normal ilişkileri yeniden tesis etmeleri gerektiğini söylemişti.
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