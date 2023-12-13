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Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/abd-kongresinden-ukraynaya-asker-gonderme-cagrisi-1078398069.html
ABD Kongresi’nden Ukrayna’ya asker gönderme çağrısı
ABD Kongresi’nden Ukrayna’ya asker gönderme çağrısı
Ukrayna’ya yardımların sonuç vermemesi nedeniyle Biden’ın mali yardım taleplerini kabul etmekte acele etmeyen ABD Kongresi’nin, öte yandan gerilimin sürmesiyle... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T10:33+0300
2023-12-13T10:33+0300
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Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD yetkililerinin Ukrayna'daki çatışmayı ve Rusya ile gerilimi sürdürmekle ilgilendiklerini ve Kiev'de askerlik çağındaki kişilerin tükenmesinin ardından ABD ordusunu Rus ordusuyla yüzleşmek üzere gönderebileceklerini söyledi.Greene, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Washington'un istediği bir şey varsa o da bu savaşın devam etmesini sağlamaktır. Gerektiği sürece Putin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) ile savaşmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.Temsilciler Meclisi Üyesi, Ukrayna'da askerlik hizmerine uygun insan kaynaklarının giderek tükenmeye başladığına değinirken, “ABD’li yetkililerin Rusya ile bu savaşı sürdürmek istedikleri için muhtemelen oraya asker göndermek isteyeceklerini” de sözlerine ekledi.Ukrayna'daki durumdan Pentagon sorumluABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ın Ukrayna’ya yardımları da içeren fon talebini reddetmesi sonrası Washington’a gelen Zelenskiy’in ziyaretinin başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilirken, Kiev yardımlarının akıbetinden şüphe duyulan Kongre’de Kiev’in başarısızlığından Pentagon sorumlu tutulmaya başlandı.Taylor Greene, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ulusal ve küresel askeri çatışmaları önleme ve savunma misyonunun aksine ülke dışındaki savaşlar konusunda takıntılı olduğunun altını çizerken, bu takıntıları nedeniyle ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya bulaştığını vurguladı.Açıklamasında, “Savunma Bakanlığımız dış savaşlara takıntılı, bunlara doyamıyorlar” diyen Greene, 'ulusal güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla küresel savaşları caydırmanın' Pentagon'un iki ana misyonundan biri olduğunu hatırlatırken, ABD'nin hangi nedenle Ukrayna'da savaşta olduğunu sorguladı.Yakın zamanda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın yüzde 90'ının yine ABD'de kaldığını belirtmiş, ülke ekonomisine verdiği olumlu etki nedeniyle Kiev’e yardımların sürmesi gerektiğine işaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231212/johnson-kongre-uyeleri-kieve-yapilacak-yardimi-onaylamak-icin-net-bir-strateji-bekliyor-1078385998.html
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abd kongresi, abd temsilciler meclisi, abd senatosu, washington, joe biden, beyaz saray, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, abd ordusu
abd kongresi, abd temsilciler meclisi, abd senatosu, washington, joe biden, beyaz saray, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, abd ordusu

ABD Kongresi’nden Ukrayna’ya asker gönderme çağrısı

10:33 13.12.2023
© AP Photo / Evan VucciUkrayna ABD Zelenskiy Biden
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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Ukrayna’ya yardımların sonuç vermemesi nedeniyle Biden’ın mali yardım taleplerini kabul etmekte acele etmeyen ABD Kongresi’nin, öte yandan gerilimin sürmesiyle ilgilendiği anlaşılırken, ABD askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesini de gündeme aldığı ortaya çıktı.
Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD yetkililerinin Ukrayna'daki çatışmayı ve Rusya ile gerilimi sürdürmekle ilgilendiklerini ve Kiev'de askerlik çağındaki kişilerin tükenmesinin ardından ABD ordusunu Rus ordusuyla yüzleşmek üzere gönderebileceklerini söyledi.
Greene, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Washington'un istediği bir şey varsa o da bu savaşın devam etmesini sağlamaktır. Gerektiği sürece Putin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) ile savaşmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.
Temsilciler Meclisi Üyesi, Ukrayna'da askerlik hizmerine uygun insan kaynaklarının giderek tükenmeye başladığına değinirken, “ABD’li yetkililerin Rusya ile bu savaşı sürdürmek istedikleri için muhtemelen oraya asker göndermek isteyeceklerini” de sözlerine ekledi.

Ukrayna'daki durumdan Pentagon sorumlu

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ın Ukrayna’ya yardımları da içeren fon talebini reddetmesi sonrası Washington’a gelen Zelenskiy’in ziyaretinin başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilirken, Kiev yardımlarının akıbetinden şüphe duyulan Kongre’de Kiev’in başarısızlığından Pentagon sorumlu tutulmaya başlandı.
Taylor Greene, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ulusal ve küresel askeri çatışmaları önleme ve savunma misyonunun aksine ülke dışındaki savaşlar konusunda takıntılı olduğunun altını çizerken, bu takıntıları nedeniyle ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya bulaştığını vurguladı.
Açıklamasında, “Savunma Bakanlığımız dış savaşlara takıntılı, bunlara doyamıyorlar” diyen Greene, 'ulusal güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla küresel savaşları caydırmanın' Pentagon'un iki ana misyonundan biri olduğunu hatırlatırken, ABD'nin hangi nedenle Ukrayna'da savaşta olduğunu sorguladı.
Yakın zamanda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın yüzde 90'ının yine ABD'de kaldığını belirtmiş, ülke ekonomisine verdiği olumlu etki nedeniyle Kiev’e yardımların sürmesi gerektiğine işaret etmişti.
Speaker-elect Rep. Mike Johnson, R-La., puts the gavel down before speaking at the Capitol in Washington, Wednesday, Oct. 25, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
Ukrayna krizi
Johnson: Kongre üyeleri Kiev'e yapılacak yardımı onaylamak için net bir strateji bekliyor
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