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Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/zelenskiynin-abd-ziyaretinde-acikca-yalan-soyledigi-ortaya-cikti-1078396024.html
Zelenskiy’in ABD ziyaretinde açıkça yalan söylediği ortaya çıktı
Zelenskiy’in ABD ziyaretinde açıkça yalan söylediği ortaya çıktı
Kongre’de Ukrayna’ya mali yardım talebine destek bulamayan ABD Başkanı Joe Biden’ın davetiyle Washington’a giden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T09:53+0300
2023-12-13T09:57+0300
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Fox News ile gerçekleşen röportajında, Zelenskiy’in “2023'teki çatışmalar sırasında Rusya'nın ‘tek bir köyü bile' işgal etmediği” yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, Rus ordusu tarafından mayıs ayında alınan ve stratejik olarak nitelendirilen Artemovsk (Ukrayna dilinde Bahmut) şehri ve ağustos ayında Rus birliklerinin Kupyansk yönünde önemli ilerleme kaydettiği hakkındaki resmi bilgileri sakladığı anlaşıldı.New York Times gazetesi, Ukrayna'da dokuz ay süren çatışmalarda bin 300 kilometrekareden az bir alanın Rusya lehine el değiştirdiğine dikkat çekerken, aynı zamanda, Ukrayna tarafından geniş çapta duyurulan karşı saldırıya rağmen bu süreçte Rus birliklerinin 489 km ilerlediğini yazdı.Zelenskiy’in Washington ziyareti başarısızlıkla sonuçlandıABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ın Ukrayna’ya yardımları da içeren fon talebinin değerlendirilmesini engellemesi sonrası Washington’a gelen Zelenskiy’in ziyaretini değerlendiren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, bu ziyaretinin tamamen başarısız olduğunu söylerken, “Zelenskiy'nin gezisi boş çıktı. Ukrayna'nın ABD'nin güvenliğinden daha önemli olduğuna ikna etme çabaları mümkün olmadı. Herkes Kiev'den gelen dilenciden bıktı" dedi.Aynı zamanda Zelenskiy’in bu ziyareti sırasında Biden yönetiminin ilan ettiği Rusya karşıtı yeni yaptırımların ‘kötü bir oyunu süsleyerek güzelleştirme’ girişiminden başka bir şey olmadığını vurgulayan Antonov, “Artık hiçbir şey Zelenskiy'e yardım edemeyecek. Ancak Amerikalılar, Ukrayna ihtilafının bataklığına daha da fazla saplanma riskiyle karşı karşıya” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bidendan-aciklama-abdnin-ukraynaya-destegi-sona-eriyor-1078390125.html
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Zelenskiy’in ABD ziyaretinde açıkça yalan söylediği ortaya çıktı

09:53 13.12.2023 (güncellendi: 09:57 13.12.2023)
© AP Photo / Evan VucciUkrayna ABD Zelenskiy Biden
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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Kongre’de Ukrayna’ya mali yardım talebine destek bulamayan ABD Başkanı Joe Biden’ın davetiyle Washington’a giden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD basınına açıkça yalan söylediği ortaya çıktı.
Fox News ile gerçekleşen röportajında, Zelenskiy’in “2023'teki çatışmalar sırasında Rusya'nın ‘tek bir köyü bile' işgal etmediği” yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, Rus ordusu tarafından mayıs ayında alınan ve stratejik olarak nitelendirilen Artemovsk (Ukrayna dilinde Bahmut) şehri ve ağustos ayında Rus birliklerinin Kupyansk yönünde önemli ilerleme kaydettiği hakkındaki resmi bilgileri sakladığı anlaşıldı.
New York Times gazetesi, Ukrayna'da dokuz ay süren çatışmalarda bin 300 kilometrekareden az bir alanın Rusya lehine el değiştirdiğine dikkat çekerken, aynı zamanda, Ukrayna tarafından geniş çapta duyurulan karşı saldırıya rağmen bu süreçte Rus birliklerinin 489 km ilerlediğini yazdı.

Zelenskiy’in Washington ziyareti başarısızlıkla sonuçlandı

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'ın Ukrayna’ya yardımları da içeren fon talebinin değerlendirilmesini engellemesi sonrası Washington’a gelen Zelenskiy’in ziyaretini değerlendiren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, bu ziyaretinin tamamen başarısız olduğunu söylerken, “Zelenskiy'nin gezisi boş çıktı. Ukrayna'nın ABD'nin güvenliğinden daha önemli olduğuna ikna etme çabaları mümkün olmadı. Herkes Kiev'den gelen dilenciden bıktı" dedi.
Aynı zamanda Zelenskiy’in bu ziyareti sırasında Biden yönetiminin ilan ettiği Rusya karşıtı yeni yaptırımların ‘kötü bir oyunu süsleyerek güzelleştirme’ girişiminden başka bir şey olmadığını vurgulayan Antonov, “Artık hiçbir şey Zelenskiy'e yardım edemeyecek. Ancak Amerikalılar, Ukrayna ihtilafının bataklığına daha da fazla saplanma riskiyle karşı karşıya” diye ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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