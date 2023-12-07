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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231207/antonov-rusyayla-dogrudan-catismadan-bahseden-abdnin-gerceklikle-bagi-koptu-1078164357.html
Antonov: Rusya'yla doğrudan çatışmadan bahseden ABD'nin gerçeklikle bağı koptu
Antonov: Rusya'yla doğrudan çatışmadan bahseden ABD'nin gerçeklikle bağı koptu
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus ordusunun NATO ülkelerine saldıracağına ve ABD'nin bu çatışmaya dahil olacağına dair söylemlerde bulunan... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:22+0300
2023-12-07T12:22+0300
ukrayna krizi
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abd
ukrayna
anatoliy antonov
rus büyükelçiliği
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Antonov, yazılı bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Biden ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby'den gelen, 'Rusya'nın NATO ülkeleri ve ABD'yle karşı karşıya gelme olasılığı bulunduğuna' dair açıklamalara yanıt verdi.Washington Büyükelçisi, "Bu tür 'korku hikayeleri', Rusya'yı dizginlemek için yapılan inanılmaz harcamaları vergi mükelleflerine ve aklı başında siyasi güçlere haklı göstermek amacıyla uyduruluyor" dedi.Ukrayna'daki savaşı körükleme girişiminde bulunan ve Rusya ile NATO ülkelerinin doğrudan çatışmasını basit bir durum gibi konuşmaya başlayan ABD'nin gerçeklikle bağını tamamen yitirdiğini vurgulayan Antonov, bu tür provokatif söylemlerin nükleer bir güç tarafından kullanılmasının kabul edilemez olmadığının altını çizdi.ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de yaptığı konuşmada, Rusya'nın 'Ukrayna'yı aldıktan' sonra NATO ülkelerine saldırabileceğini söyleyerek ABD'li vekil ve senatörlerden Ukrayna'ya yardım paketini onaylamalarını istemişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de, Moskova'nın özel askeri harekatta zafer kazanması durumunda ABD ordusunun Rusya'yla çatışmalara dahil olma olasılığının yüksek olduğunu belirtmişti.Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini tahsis ettiklerini duyurmuştu.ABD’den 175 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna’ya hava savunma, HIMARS ve topçu mühimmatının ve HARM anti-radar uçak füzelerinin sağlanacağını açıklayan Blinken, “Kongre, Başkan’ın ulusal güvenlik için ek finansman talebini onaylamazsa bu, Ukrayna’ya sunduğumuz son savunma yardım paketlerinden biri olur” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231206/ukrayna-basini-abd-mali-yardimi-geciktirmekle-zelenskiye-istifa-et-mesaji-veriyor-1078157329.html
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rusya, abd, ukrayna, anatoliy antonov, rus büyükelçiliği
rusya, abd, ukrayna, anatoliy antonov, rus büyükelçiliği

Antonov: Rusya'yla doğrudan çatışmadan bahseden ABD'nin gerçeklikle bağı koptu

12:22 07.12.2023
© Embassy of the Russian Federation in the USARusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© Embassy of the Russian Federation in the USA
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus ordusunun NATO ülkelerine saldıracağına ve ABD'nin bu çatışmaya dahil olacağına dair söylemlerde bulunan Washington'un gerçeklikle bağının koptuğunu vurguladı.
Antonov, yazılı bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Biden ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby'den gelen, 'Rusya'nın NATO ülkeleri ve ABD'yle karşı karşıya gelme olasılığı bulunduğuna' dair açıklamalara yanıt verdi.
Washington Büyükelçisi, "Bu tür 'korku hikayeleri', Rusya'yı dizginlemek için yapılan inanılmaz harcamaları vergi mükelleflerine ve aklı başında siyasi güçlere haklı göstermek amacıyla uyduruluyor" dedi.
Ukrayna'daki savaşı körükleme girişiminde bulunan ve Rusya ile NATO ülkelerinin doğrudan çatışmasını basit bir durum gibi konuşmaya başlayan ABD'nin gerçeklikle bağını tamamen yitirdiğini vurgulayan Antonov, bu tür provokatif söylemlerin nükleer bir güç tarafından kullanılmasının kabul edilemez olmadığının altını çizdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de yaptığı konuşmada, Rusya'nın 'Ukrayna'yı aldıktan' sonra NATO ülkelerine saldırabileceğini söyleyerek ABD'li vekil ve senatörlerden Ukrayna'ya yardım paketini onaylamalarını istemişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de, Moskova'nın özel askeri harekatta zafer kazanması durumunda ABD ordusunun Rusya'yla çatışmalara dahil olma olasılığının yüksek olduğunu belirtmişti.
Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini tahsis ettiklerini duyurmuştu.
ABD’den 175 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna’ya hava savunma, HIMARS ve topçu mühimmatının ve HARM anti-radar uçak füzelerinin sağlanacağını açıklayan Blinken, “Kongre, Başkan’ın ulusal güvenlik için ek finansman talebini onaylamazsa bu, Ukrayna’ya sunduğumuz son savunma yardım paketlerinden biri olur” demişti.
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