https://sputniknews.com.tr/20231206/ukrayna-basini-abd-mali-yardimi-geciktirmekle-zelenskiye-istifa-et-mesaji-veriyor-1078157329.html

Ukrayna basını: ABD mali yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor

Ukrayna basını: ABD mali yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor

Ukrayna basını, ABD hükümetinin Kiev'e mali yardımı geciktirmekle Zelenskiy’e istifa etmesi gerektiği mesajı vermek istediğini ya 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T20:23+0300

2023-12-06T20:23+0300

2023-12-07T00:25+0300

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vladimir zelenskiy

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Ukrayna’da yayın yapan Strana.ua, portalında yer alan haberde, ABD hükümetinin Kiev'e mali yardımı geciktirmekle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye ‘görevinden ayrılma zamanının geldiği’ mesajını verdiği belirtildi.Haberde “Washington'un bu şekilde Kiev'i Rusya ile ateşkes müzakerelerine zorlamaya çalıştığı veya Zelenskiy'in görevinden ayrılması zamanının geldiği mesajı verdiğine dair iddialar var" denildi.Ayrıca, Batı yardımının tahsisiyle ilgili sorunların Zelenskiy'in iç siyasi konumunu açıkça zayıflattığı ve aynı zamanda Ukrayna için bir dizi askeri ve ekonomik sorun yarattığı kaydedildi.ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den Ukrayna ve İsrail'e yaklaşık 106 milyar dolar tutarında ek askeri ve mali yardım sağlanması yönünde talepte bulunmuştu. Ancak yeterli desteği alamamıştı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi yalnızca Tel Aviv'i desteklemek yönünde oy kullanırken Demokratların kontrolündeki Senato bu girişimi engellemişti. Biden, Kongre'nin Ukrayna olmadan yalnızca İsrail'e yardımı öngören yasa tasarısını onaylaması halinde belgeyi imzalamayacağını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231202/ukrayna-basini-zelenskiy-zalujniyin-secimlerde-aday-olmamasi-icin-garantiler-istiyor-1078013060.html

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