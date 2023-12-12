https://sputniknews.com.tr/20231212/johnson-kongre-uyeleri-kieve-yapilacak-yardimi-onaylamak-icin-net-bir-strateji-bekliyor-1078385998.html
Johnson: Kongre üyeleri Kiev'e yapılacak yardımı onaylamak için net bir strateji bekliyor
Johnson: Kongre üyeleri Kiev'e yapılacak yardımı onaylamak için net bir strateji bekliyor
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Kongre üyelerinin Ukrayna’ya yeni yardım paketini onaylamak için Kiev’den net bir strateji beklediklerini belirtti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T23:54+0300
2023-12-12T23:54+0300
2023-12-12T23:54+0300
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ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
john kirby
joe biden
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin Kiev'den bir sonraki yardım paketini onaylamak için net bir strateji beklediklerini söyledi.Johnson, “Ukrayna'nın kazanmasını sağlayacak stratejinin net bir şekilde formüle edilmesine ihtiyacımız var ve şu ana kadarki yanıtlar yetersiz kaldı. Bize tekrar tekrar talep ettiğimiz netliği ve ayrıntıyı vermediler” dedi.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin elinde birkaç haftalık fonun kaldığını, bu süre sonunda Ukrayna’ya yardım kaynaklarının tükeneceğini belirtmişti. Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmede Kiev'e ek ödenek talebinin ‘ayak direyen’ Kongre’den geçirilmesi için ‘sıkı çalışmaya’ devam etme sözü vereceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231025/abdde-temsilciler-meclisinde-baskan-secimi-krizi-mike-johnson-yeni-baskan-secildi-1076735069.html
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abd, abd, mike johnson, abd temsilciler meclisi, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, john kirby, joe biden
Johnson: Kongre üyeleri Kiev'e yapılacak yardımı onaylamak için net bir strateji bekliyor
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Kongre üyelerinin Ukrayna’ya yeni yardım paketini onaylamak için Kiev’den net bir strateji beklediklerini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin Kiev'den bir sonraki yardım paketini onaylamak için net bir strateji beklediklerini söyledi.
Johnson, “Ukrayna'nın kazanmasını sağlayacak stratejinin net bir şekilde formüle edilmesine ihtiyacımız var ve şu ana kadarki yanıtlar yetersiz kaldı. Bize tekrar tekrar talep ettiğimiz netliği ve ayrıntıyı vermediler” dedi.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin elinde birkaç haftalık fonun kaldığını, bu süre sonunda Ukrayna’ya yardım kaynaklarının tükeneceğini belirtmişti.
Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmede Kiev'e ek ödenek talebinin ‘ayak direyen’ Kongre’den geçirilmesi için ‘sıkı çalışmaya’ devam etme sözü vereceğini ifade etmişti.