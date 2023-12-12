https://sputniknews.com.tr/20231212/johnson-kongre-uyeleri-kieve-yapilacak-yardimi-onaylamak-icin-net-bir-strateji-bekliyor-1078385998.html

Johnson: Kongre üyeleri Kiev'e yapılacak yardımı onaylamak için net bir strateji bekliyor

Johnson: Kongre üyeleri Kiev'e yapılacak yardımı onaylamak için net bir strateji bekliyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Kongre üyelerinin Ukrayna’ya yeni yardım paketini onaylamak için Kiev’den net bir strateji beklediklerini belirtti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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abd

mike johnson

abd temsilciler meclisi

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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joe biden

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin Kiev'den bir sonraki yardım paketini onaylamak için net bir strateji beklediklerini söyledi.Johnson, “Ukrayna'nın kazanmasını sağlayacak stratejinin net bir şekilde formüle edilmesine ihtiyacımız var ve şu ana kadarki yanıtlar yetersiz kaldı. Bize tekrar tekrar talep ettiğimiz netliği ve ayrıntıyı vermediler” dedi.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin elinde birkaç haftalık fonun kaldığını, bu süre sonunda Ukrayna’ya yardım kaynaklarının tükeneceğini belirtmişti. Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmede Kiev'e ek ödenek talebinin ‘ayak direyen’ Kongre’den geçirilmesi için ‘sıkı çalışmaya’ devam etme sözü vereceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231025/abdde-temsilciler-meclisinde-baskan-secimi-krizi-mike-johnson-yeni-baskan-secildi-1076735069.html

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