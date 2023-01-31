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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/kremlin-baltik-ulkeleri-ve-polonya-cephelesmeyi-kiskirtiyor-ancak-sonuclarini-dusunmuyor-1066400338.html
Kremlin: Baltık ülkeleri ve Polonya cepheleşmeyi kışkırtıyor ancak sonuçlarını düşünmüyor
Kremlin: Baltık ülkeleri ve Polonya cepheleşmeyi kışkırtıyor ancak sonuçlarını düşünmüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Baltık ülkeleri ile Polonya'nın Ukrayna'daki gelişmeler ışığında kolektif Batı ile Rusya arasındaki cepheleşmeyi kışkırtmak... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T15:36+0300
2023-01-31T15:36+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
rusya
baltık ülkeleri
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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Batı'yı Ukrayna'da kırmızı çizgiyi geçip Kiev'e uzun menzilli füze ve savaş uçakları gönderme çağrısı yapmasına yanıt veren Peskov, "Genel olarak, Baltık ülkeleri ve Polonya yetkililerinin çok ama çok agresif bir tutum sergilediğini görüyoruz. Olası sonuçları hakkında çok az düşünerek, çatışmanın daha fazla büyümesini kışkırtmak için her şeyi yapmaya hazır oldukları aşikar" dedi.'Kolektif Batı'nın çatışmadaki katılım düzeyi artmaya devam edecek'Avrupa'daki tüm süreçlerin lokomotifi olduklarını söyleyen büyük Avrupa ülkelerinin yöneticilerinin mevcut koşullarda dengeleyici rol oynamamasının çok üzücü olduğunu kaydeden Peskov, kolektif Batı'nın çatışmaya katılım düzeyinin artmaya devam edeceğinin aşikar olduğunun altını çizdi.Rusya'nın bu gidişatı hesaba kattığını belirten Peskov, Batı'nın bu eğiliminin olayların gidişatını değiştirmeyeceğini vurguladı.'Ukrayna, Almanya ve Fransa, Minsk anlaşmalarını paravan olarak gördüklerini doğruladı'Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Minsk anlaşmalarının Kiev'e orduyu güçlendirmek için zaman kazandırdığı yönündeki sözlerini de değerlendiren Peskov, "Hem Poroşenko, hem (eski Almanya Başbakanı) Merkel, hem de (eski Fransa Cumhurbaşkanı) Hollande, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın Minsk anlaşmalarını Kiev'i Donbass sorununu güç yoluyla çözmek için hazırlama niyetlerini kamufle ettikleri bir paravan olarak gördüklerini doğruladı. Bu, (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in insanları kurtarmak için özel askeri harekat başlatmaya karar vererek her şeyi kesinlikle doğru yaptığını bir kez daha vurguluyor" ifadelerini kullandı.BBC'nin 'Putin vs the West' adlı belgeseli için demeç veren Poroşenko, Minsk anlaşmalarının Ukrayna'ya orduyu ve ekonomiyi yeniden inşa etmek için 8 yıl kazandırdığını itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230111/zaharova-estonyanin-rus-diplomatlarini-sayisinin-dusurulmesi-yonundeki-talebi-yanitsiz-kalmayacak-1065644758.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, baltık ülkeleri
kremlin, dmitriy peskov, rusya, baltık ülkeleri

Kremlin: Baltık ülkeleri ve Polonya cepheleşmeyi kışkırtıyor ancak sonuçlarını düşünmüyor

15:36 31.01.2023
© POOL / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© POOL
/
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Baltık ülkeleri ile Polonya'nın Ukrayna'daki gelişmeler ışığında kolektif Batı ile Rusya arasındaki cepheleşmeyi kışkırtmak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını ancak eylemlerinin olası sonuçlarını düşünmediklerini ifade etti.
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Batı'yı Ukrayna'da kırmızı çizgiyi geçip Kiev'e uzun menzilli füze ve savaş uçakları gönderme çağrısı yapmasına yanıt veren Peskov, "Genel olarak, Baltık ülkeleri ve Polonya yetkililerinin çok ama çok agresif bir tutum sergilediğini görüyoruz. Olası sonuçları hakkında çok az düşünerek, çatışmanın daha fazla büyümesini kışkırtmak için her şeyi yapmaya hazır oldukları aşikar" dedi.

'Kolektif Batı'nın çatışmadaki katılım düzeyi artmaya devam edecek'

Avrupa'daki tüm süreçlerin lokomotifi olduklarını söyleyen büyük Avrupa ülkelerinin yöneticilerinin mevcut koşullarda dengeleyici rol oynamamasının çok üzücü olduğunu kaydeden Peskov, kolektif Batı'nın çatışmaya katılım düzeyinin artmaya devam edeceğinin aşikar olduğunun altını çizdi.
Rusya'nın bu gidişatı hesaba kattığını belirten Peskov, Batı'nın bu eğiliminin olayların gidişatını değiştirmeyeceğini vurguladı.

'Ukrayna, Almanya ve Fransa, Minsk anlaşmalarını paravan olarak gördüklerini doğruladı'

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Minsk anlaşmalarının Kiev'e orduyu güçlendirmek için zaman kazandırdığı yönündeki sözlerini de değerlendiren Peskov, "Hem Poroşenko, hem (eski Almanya Başbakanı) Merkel, hem de (eski Fransa Cumhurbaşkanı) Hollande, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın Minsk anlaşmalarını Kiev'i Donbass sorununu güç yoluyla çözmek için hazırlama niyetlerini kamufle ettikleri bir paravan olarak gördüklerini doğruladı. Bu, (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in insanları kurtarmak için özel askeri harekat başlatmaya karar vererek her şeyi kesinlikle doğru yaptığını bir kez daha vurguluyor" ifadelerini kullandı.
BBC'nin 'Putin vs the West' adlı belgeseli için demeç veren Poroşenko, Minsk anlaşmalarının Ukrayna'ya orduyu ve ekonomiyi yeniden inşa etmek için 8 yıl kazandırdığını itiraf etmişti.
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