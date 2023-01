https://sputniknews.com.tr/20230131/kremlin-baltik-ulkeleri-ve-polonya-cephelesmeyi-kiskirtiyor-ancak-sonuclarini-dusunmuyor-1066400338.html

Kremlin: Baltık ülkeleri ve Polonya cepheleşmeyi kışkırtıyor ancak sonuçlarını düşünmüyor

Kremlin: Baltık ülkeleri ve Polonya cepheleşmeyi kışkırtıyor ancak sonuçlarını düşünmüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Baltık ülkeleri ile Polonya'nın Ukrayna'daki gelişmeler ışığında kolektif Batı ile Rusya arasındaki cepheleşmeyi kışkırtmak... 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T15:36+0300

2023-01-31T15:36+0300

2023-01-31T15:36+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

rusya

baltık ülkeleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064889095_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ba3990176a8a4a7b15ad48bd64943df9.jpg

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Batı'yı Ukrayna'da kırmızı çizgiyi geçip Kiev'e uzun menzilli füze ve savaş uçakları gönderme çağrısı yapmasına yanıt veren Peskov, "Genel olarak, Baltık ülkeleri ve Polonya yetkililerinin çok ama çok agresif bir tutum sergilediğini görüyoruz. Olası sonuçları hakkında çok az düşünerek, çatışmanın daha fazla büyümesini kışkırtmak için her şeyi yapmaya hazır oldukları aşikar" dedi.'Kolektif Batı'nın çatışmadaki katılım düzeyi artmaya devam edecek'Avrupa'daki tüm süreçlerin lokomotifi olduklarını söyleyen büyük Avrupa ülkelerinin yöneticilerinin mevcut koşullarda dengeleyici rol oynamamasının çok üzücü olduğunu kaydeden Peskov, kolektif Batı'nın çatışmaya katılım düzeyinin artmaya devam edeceğinin aşikar olduğunun altını çizdi.Rusya'nın bu gidişatı hesaba kattığını belirten Peskov, Batı'nın bu eğiliminin olayların gidişatını değiştirmeyeceğini vurguladı.'Ukrayna, Almanya ve Fransa, Minsk anlaşmalarını paravan olarak gördüklerini doğruladı'Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Minsk anlaşmalarının Kiev'e orduyu güçlendirmek için zaman kazandırdığı yönündeki sözlerini de değerlendiren Peskov, "Hem Poroşenko, hem (eski Almanya Başbakanı) Merkel, hem de (eski Fransa Cumhurbaşkanı) Hollande, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın Minsk anlaşmalarını Kiev'i Donbass sorununu güç yoluyla çözmek için hazırlama niyetlerini kamufle ettikleri bir paravan olarak gördüklerini doğruladı. Bu, (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in insanları kurtarmak için özel askeri harekat başlatmaya karar vererek her şeyi kesinlikle doğru yaptığını bir kez daha vurguluyor" ifadelerini kullandı.BBC'nin 'Putin vs the West' adlı belgeseli için demeç veren Poroşenko, Minsk anlaşmalarının Ukrayna'ya orduyu ve ekonomiyi yeniden inşa etmek için 8 yıl kazandırdığını itiraf etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230111/zaharova-estonyanin-rus-diplomatlarini-sayisinin-dusurulmesi-yonundeki-talebi-yanitsiz-kalmayacak-1065644758.html

rusya

baltık ülkeleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, dmitriy peskov, rusya, baltık ülkeleri