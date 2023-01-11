Zaharova: Estonya'nın Rus diplomatlarını sayısının düşürülmesi yönündeki talebi yanıtsız kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Estonya'nın Rus diplomatlarını sayısının düşürülmesi yönündeki talebi yanıtsız bırakmayacağını belirtti.



Estonya'nın Rus elçiliğindeki diplomatların sayısının 8'e, teknik ve idari çalışanların sayısının 15'e indirilmesi için 1 Şubat'a kadar süre vermesi hakkında Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden açıklamaya yapan Zaharova, "Estonya makamları, hasmane eylemlerinin yanıtsız kalmayacağının bilincinde olması gerekir" dedi.



Estonya'nın Rusya'ya karşı en hasmane tutum sergileyen ülkelerden biri olduğunun altını çizen Zaharova, ülkede Rusofobinin resmi doktrin derecesine yükseltildiğini belirtti.



Zaharova, Estonya hükümetinin okyanus ötesindeki 'patronlarına' kendini beğendirmek istediğini de ifade etti.



Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının 1 Şubat'a kadar 8'e, idari, teknik ve hizmet personelinin sayısını ise 15'e indirilmesini talep etmişti.