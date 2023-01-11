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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/zaharova-estonyanin-rus-diplomatlarini-sayisinin-dusurulmesi-yonundeki-talebi-yanitsiz-kalmayacak-1065644758.html
Zaharova: Estonya'nın Rus diplomatlarını sayısının düşürülmesi yönündeki talebi yanıtsız kalmayacak
Zaharova: Estonya'nın Rus diplomatlarını sayısının düşürülmesi yönündeki talebi yanıtsız kalmayacak
Estonya hükümetinin Tallinn'deki Rusya Büyükelçiliği'nde görevli diplomatik, idari ve teknik personelin sayısının indirilmesi talebine tepki gösteren Rusya... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T18:30+0300
2023-01-11T18:31+0300
mariya zaharova
estonya
rusya
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Estonya'nın Rus diplomatlarını sayısının düşürülmesi yönündeki talebi yanıtsız bırakmayacağını belirtti.Estonya'nın Rus elçiliğindeki diplomatların sayısının 8'e, teknik ve idari çalışanların sayısının 15'e indirilmesi için 1 Şubat'a kadar süre vermesi hakkında Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden açıklamaya yapan Zaharova, "Estonya makamları, hasmane eylemlerinin yanıtsız kalmayacağının bilincinde olması gerekir" dedi.Estonya'nın Rusya'ya karşı en hasmane tutum sergileyen ülkelerden biri olduğunun altını çizen Zaharova, ülkede Rusofobinin resmi doktrin derecesine yükseltildiğini belirtti.Zaharova, Estonya hükümetinin okyanus ötesindeki 'patronlarına' kendini beğendirmek istediğini de ifade etti.Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının 1 Şubat'a kadar 8'e, idari, teknik ve hizmet personelinin sayısını ise 15'e indirilmesini talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230111/estonya-rusyadan-tallinn-buyukelciligindeki-diplomat-sayisini-8e-indirmesini-istedi-1065641320.html
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mariya zaharova, estonya, rusya
mariya zaharova, estonya, rusya

Zaharova: Estonya'nın Rus diplomatlarını sayısının düşürülmesi yönündeki talebi yanıtsız kalmayacak

18:30 11.01.2023 (güncellendi: 18:31 11.01.2023)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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Estonya hükümetinin Tallinn'deki Rusya Büyükelçiliği'nde görevli diplomatik, idari ve teknik personelin sayısının indirilmesi talebine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın bu hasmane eylemleri yanıtsız bırakmayacağını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Estonya'nın Rus diplomatlarını sayısının düşürülmesi yönündeki talebi yanıtsız bırakmayacağını belirtti.

Estonya'nın Rus elçiliğindeki diplomatların sayısının 8'e, teknik ve idari çalışanların sayısının 15'e indirilmesi için 1 Şubat'a kadar süre vermesi hakkında Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden açıklamaya yapan Zaharova, "Estonya makamları, hasmane eylemlerinin yanıtsız kalmayacağının bilincinde olması gerekir" dedi.

Estonya'nın Rusya'ya karşı en hasmane tutum sergileyen ülkelerden biri olduğunun altını çizen Zaharova, ülkede Rusofobinin resmi doktrin derecesine yükseltildiğini belirtti.

Zaharova, Estonya hükümetinin okyanus ötesindeki 'patronlarına' kendini beğendirmek istediğini de ifade etti.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının 1 Şubat'a kadar 8'e, idari, teknik ve hizmet personelinin sayısını ise 15'e indirilmesini talep etmişti.
Estonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
Ukrayna krizi
Estonya, Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomat sayısını 8'e indirmesini istedi
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