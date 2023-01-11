https://sputniknews.com.tr/20230111/estonya-rusyadan-tallinn-buyukelciligindeki-diplomat-sayisini-8e-indirmesini-istedi-1065641320.html
Estonya, Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomat sayısını 8'e indirmesini istedi
Estonya, Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomat sayısını 8'e indirmesini istedi
Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının 1 Şubat'a kadar 8'e indirilmesini talep... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T17:02+0300
2023-01-11T17:02+0300
2023-01-11T17:02+0300
ukrayna krizi
estonya
rusya
diplomat
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Estonya, Rus büyükelçiye Rusya'nın çalışan sayısını 1 Şubat 2023'e kadar azaltması gerektiğine dair kararı bildirdi. Amaç, elçiliklerdeki çalışanların sayısında eşitliğin sağlanmasıdır. Bu, Rusya ve Estonya'nın temsilciliklerindeki personel sayısının aynı olacağını ifade etmektedir" denildi.Bakanlık, bu karara istinaden Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomatlarının sayısını 8'e, idari, teknik ve hizmet personelinin sayısını ise 15'e indirmesinin talep edildiğini belirtti.Estonya, 5 Nisan 2022'de 14 Rusya Büyükelçiliği'nin 14 çalışanını sınır dışı etmiş, Rusya'nın Narva Başkonsolosluğu ile Tarta Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/estonya-hukumetinden-sovyet-anitlari-sokme-cagrisi-1065388519.html
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Estonya, Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomat sayısını 8'e indirmesini istedi
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Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının 1 Şubat'a kadar 8'e indirilmesini talep etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Estonya, Rus büyükelçiye Rusya'nın çalışan sayısını 1 Şubat 2023'e kadar azaltması gerektiğine dair kararı bildirdi. Amaç, elçiliklerdeki çalışanların sayısında eşitliğin sağlanmasıdır. Bu, Rusya ve Estonya'nın temsilciliklerindeki personel sayısının aynı olacağını ifade etmektedir" denildi.
Bakanlık, bu karara istinaden Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomatlarının sayısını 8'e, idari, teknik ve hizmet personelinin sayısını ise 15'e indirmesinin talep edildiğini belirtti.
Estonya, 5 Nisan 2022'de 14 Rusya Büyükelçiliği'nin 14 çalışanını sınır dışı etmiş, Rusya'nın Narva Başkonsolosluğu ile Tarta Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıklamıştı.