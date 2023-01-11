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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/estonya-rusyadan-tallinn-buyukelciligindeki-diplomat-sayisini-8e-indirmesini-istedi-1065641320.html
Estonya, Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomat sayısını 8'e indirmesini istedi
Estonya, Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomat sayısını 8'e indirmesini istedi
Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının 1 Şubat'a kadar 8'e indirilmesini talep... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T17:02+0300
2023-01-11T17:02+0300
ukrayna krizi
estonya
rusya
diplomat
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Estonya, Rus büyükelçiye Rusya'nın çalışan sayısını 1 Şubat 2023'e kadar azaltması gerektiğine dair kararı bildirdi. Amaç, elçiliklerdeki çalışanların sayısında eşitliğin sağlanmasıdır. Bu, Rusya ve Estonya'nın temsilciliklerindeki personel sayısının aynı olacağını ifade etmektedir" denildi.Bakanlık, bu karara istinaden Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomatlarının sayısını 8'e, idari, teknik ve hizmet personelinin sayısını ise 15'e indirmesinin talep edildiğini belirtti.Estonya, 5 Nisan 2022'de 14 Rusya Büyükelçiliği'nin 14 çalışanını sınır dışı etmiş, Rusya'nın Narva Başkonsolosluğu ile Tarta Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/estonya-hukumetinden-sovyet-anitlari-sokme-cagrisi-1065388519.html
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estonya, rusya, diplomat
estonya, rusya, diplomat

Estonya, Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomat sayısını 8'e indirmesini istedi

17:02 11.01.2023
© Flickr / Gil EwingEstonya bayrağı
Estonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Flickr / Gil Ewing
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Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçisi Vladimir Lipayev'i çağırarak elçilikteki diplomat sayısının 1 Şubat'a kadar 8'e indirilmesini talep etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Estonya, Rus büyükelçiye Rusya'nın çalışan sayısını 1 Şubat 2023'e kadar azaltması gerektiğine dair kararı bildirdi. Amaç, elçiliklerdeki çalışanların sayısında eşitliğin sağlanmasıdır. Bu, Rusya ve Estonya'nın temsilciliklerindeki personel sayısının aynı olacağını ifade etmektedir" denildi.
Bakanlık, bu karara istinaden Rusya'dan Tallinn Büyükelçiliği'ndeki diplomatlarının sayısını 8'e, idari, teknik ve hizmet personelinin sayısını ise 15'e indirmesinin talep edildiğini belirtti.
Estonya, 5 Nisan 2022'de 14 Rusya Büyükelçiliği'nin 14 çalışanını sınır dışı etmiş, Rusya'nın Narva Başkonsolosluğu ile Tarta Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıklamıştı.
Estonya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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