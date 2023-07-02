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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230702/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-uc-yondeki-taarruzu-devam-ediyor-1073083755.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun üç yöndeki taarruzu devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun üç yöndeki taarruzu devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisinde Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde taarruz... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T14:32+0300
2023-07-02T14:32+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, “Ukrayna ordusu gün boyunca Donetsk, Krasniy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde taarruz girişimlerini sürdürdü” ifadesini kullandı.Donetsk cephesinde 11 saldırısının başarıyla püskürtüldüğünü bildiren Rus yetkilinin sözlerine göre, Ukrayna ordusunun son 24 saatte bu cephede verdiği kayıp yaklaşık 360 asker, 6 tank, 8 zırhlı piyade aracı, 5 otomobil, ABD yapımı M119 topu, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi ve Gvozdika kundağı motorlu obüs oldu.Krasnıy Liman cephesinde 3 saldırının püskürtüldüğünü söyleyen Konaşenkov, “Son 24 saatte yaklaşık 95 Ukraynalı asker, bir tank, iki zırhlı piyade aracı, bir zırhlı savaş aracı, kamyonet, iki adet D-30 obüsü yok edildi” dedi.Güney Donetsk cephesinde, bir saldırının püskürtüldüğü ifade edilirken bir sabotaj-keşif grubunun etkisiz hale getirildiği ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırıların düzenlendiği belirtildi.Zaporojye cephesinde, Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu yaklaşık 150 Ukraynalı askerin yanı sıra, bir tank, iki zırhlı piyade aracı, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve FH70 obüsünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun iki saldırısının püskürtülmesi ve Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu “düşman kaybının yaklaşık 40 asker, bir zırhlı savaş aracı, iki kamyonet ve D-20 obüsü” olduğu aktarıldı.‘Antonov Adası’na inen Ukraynalılar yok edildi’Konaşenkov, “Herson cephesinde, Antonov Adası’na Antonov Köprüsü yakınlarında inen Ukraynalı ordu birliklerini yok etmeye yönelik çalışmalar tamamlandı” açıklamasında bulundu.Herson cephesinde, son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusunun verdiği kayıp yaklaşık 20 asker, 2 otomobil ve ABD yapımı iki adet M777 obüsü oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230702/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-dusuruldu-1073081637.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun üç yöndeki taarruzu devam ediyor

14:32 02.07.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisinde Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde taarruz girişimlerine devam ettiğini belirtti.
Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, “Ukrayna ordusu gün boyunca Donetsk, Krasniy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde taarruz girişimlerini sürdürdü” ifadesini kullandı.
Donetsk cephesinde 11 saldırısının başarıyla püskürtüldüğünü bildiren Rus yetkilinin sözlerine göre, Ukrayna ordusunun son 24 saatte bu cephede verdiği kayıp yaklaşık 360 asker, 6 tank, 8 zırhlı piyade aracı, 5 otomobil, ABD yapımı M119 topu, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi ve Gvozdika kundağı motorlu obüs oldu.
Krasnıy Liman cephesinde 3 saldırının püskürtüldüğünü söyleyen Konaşenkov, “Son 24 saatte yaklaşık 95 Ukraynalı asker, bir tank, iki zırhlı piyade aracı, bir zırhlı savaş aracı, kamyonet, iki adet D-30 obüsü yok edildi” dedi.
Güney Donetsk cephesinde, bir saldırının püskürtüldüğü ifade edilirken bir sabotaj-keşif grubunun etkisiz hale getirildiği ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırıların düzenlendiği belirtildi.
Zaporojye cephesinde, Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu yaklaşık 150 Ukraynalı askerin yanı sıra, bir tank, iki zırhlı piyade aracı, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve FH70 obüsünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordusunun iki saldırısının püskürtülmesi ve Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu “düşman kaybının yaklaşık 40 asker, bir zırhlı savaş aracı, iki kamyonet ve D-20 obüsü” olduğu aktarıldı.

‘Antonov Adası’na inen Ukraynalılar yok edildi’

Konaşenkov, “Herson cephesinde, Antonov Adası’na Antonov Köprüsü yakınlarında inen Ukraynalı ordu birliklerini yok etmeye yönelik çalışmalar tamamlandı” açıklamasında bulundu.
Herson cephesinde, son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusunun verdiği kayıp yaklaşık 20 asker, 2 otomobil ve ABD yapımı iki adet M777 obüsü oldu.
Road sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA düşürüldü
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