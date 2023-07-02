https://sputniknews.com.tr/20230702/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-dusuruldu-1073081637.html
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA düşürüldü
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA düşürüldü
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov yaptığı açıklamada, "Belgorod Bölgesi’nin Belgorod ilçesinde hava savunma sistemi devreye girdi. Uçak... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T13:32+0300
2023-07-02T13:32+0300
2023-07-02T13:32+0300
dünya
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, hava savunma güçlerinin Belgorod şehri yakınlarında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.Belgorod Valisi Gladkov, Telegram’dan yaptığı duyuruda, “Belgorod Bölgesi’nin Belgorod ilçesinde hava savunma sistemi devreye girdi. Uçak tipi bir İHA düşürüldü. Acil müdahale servisleri olayın karadaki sonuçlarını inceliyor” ifadelerini kullandı.Vali, ön belirlemelere göre İHA’nın düşmesi sonucu ölen veya yaralananların olmadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230629/belgorod-bolgesi-valisi-sebekino-sakinlerinin-evlerine-donecegi-tarihi-acikladi-1073002003.html
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insansız hava aracı (iha), ukrayna
insansız hava aracı (iha), ukrayna
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA düşürüldü
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov yaptığı açıklamada, "Belgorod Bölgesi’nin Belgorod ilçesinde hava savunma sistemi devreye girdi. Uçak tipi bir İHA düşürüldü" dedi.
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, hava savunma güçlerinin Belgorod şehri yakınlarında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram
’dan yaptığı duyuruda, “Belgorod Bölgesi’nin Belgorod ilçesinde hava savunma sistemi devreye girdi. Uçak tipi bir İHA düşürüldü. Acil müdahale servisleri olayın karadaki sonuçlarını inceliyor”
ifadelerini kullandı.
Vali, ön belirlemelere göre İHA’nın düşmesi sonucu ölen veya yaralananların olmadığını kaydetti.