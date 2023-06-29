https://sputniknews.com.tr/20230629/belgorod-bolgesi-valisi-sebekino-sakinlerinin-evlerine-donecegi-tarihi-acikladi-1073002003.html

Belgorod Bölgesi Valisi, Şebekino sakinlerinin evlerine döneceği tarihi açıkladı

Belgorod Bölgesi Valisi, Şebekino sakinlerinin evlerine döneceği tarihi açıkladı

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, VKontakte hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonel durumun aynı kalması durumunda Şebekino sakinlerinin 3... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T20:20+0300

2023-06-29T20:20+0300

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Gladkov, “Şebekino'nun onarılması hızını artırmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle çok sayıda kent sakini evlerine ve dairelerine dönmüş bulunuyor, bunun sakinlerin toplam sayısının yüzde 10'undan fazlası olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Yetkililerin, çatı ve pencerelerin onarımını 1 Ağustos'a kadar tamamlamayı beklediklerini, daha yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Gladkov, “Durum şu an olduğu gibi kalmaya devam ederse, operasyonel durumdan, bombardımandan bahsediyorum, o zaman daireleri ve evleri yıkılmayan sakinlere pazartesi gününden itibaren yavaş yavaş yaşam alanlarına geri dönmelerini önereceğiz” ifadelerine yer verdi.Vali, kentin normal hayata dönerken daha iyi, daha güzel, daha parlak hale geleceğini ve Şebekino halkının yaşadığı korkunç günlerin geride kalmasını umduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230609/belgorod-bolgesindeki-sebekino-sakinleri-ukrayna-bombardimanlarini-anlatti--1072227552.html

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Gladkov, Şebekino sakinlerinin evlerine döneceği tarihi açıkladı Gladkov, Şebekino sakinlerinin evlerine döneceği tarihi açıkladı 2023-06-29T20:20+0300 true PT1M28S

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