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https://sputniknews.com.tr/20230629/belgorod-bolgesi-valisi-sebekino-sakinlerinin-evlerine-donecegi-tarihi-acikladi-1073002003.html
Belgorod Bölgesi Valisi, Şebekino sakinlerinin evlerine döneceği tarihi açıkladı
Belgorod Bölgesi Valisi, Şebekino sakinlerinin evlerine döneceği tarihi açıkladı
Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, VKontakte hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonel durumun aynı kalması durumunda Şebekino sakinlerinin 3... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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Gladkov, “Şebekino'nun onarılması hızını artırmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle çok sayıda kent sakini evlerine ve dairelerine dönmüş bulunuyor, bunun sakinlerin toplam sayısının yüzde 10'undan fazlası olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Yetkililerin, çatı ve pencerelerin onarımını 1 Ağustos'a kadar tamamlamayı beklediklerini, daha yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Gladkov, “Durum şu an olduğu gibi kalmaya devam ederse, operasyonel durumdan, bombardımandan bahsediyorum, o zaman daireleri ve evleri yıkılmayan sakinlere pazartesi gününden itibaren yavaş yavaş yaşam alanlarına geri dönmelerini önereceğiz” ifadelerine yer verdi.Vali, kentin normal hayata dönerken daha iyi, daha güzel, daha parlak hale geleceğini ve Şebekino halkının yaşadığı korkunç günlerin geride kalmasını umduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230609/belgorod-bolgesindeki-sebekino-sakinleri-ukrayna-bombardimanlarini-anlatti--1072227552.html
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Gladkov, Şebekino sakinlerinin evlerine döneceği tarihi açıkladı
Gladkov, Şebekino sakinlerinin evlerine döneceği tarihi açıkladı
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video, şebekino, rusya, ukrayna, belgorod

Belgorod Bölgesi Valisi, Şebekino sakinlerinin evlerine döneceği tarihi açıkladı

20:20 29.06.2023
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Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, VKontakte hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonel durumun aynı kalması durumunda Şebekino sakinlerinin 3 Temmuz'dan itibaren evlerine dönmeye başlayacaklarını, şu ana kadar sakinlerin yüzde 10'undan fazlasının kente geri döndüklerini belirtti.
Gladkov, “Şebekino'nun onarılması hızını artırmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle çok sayıda kent sakini evlerine ve dairelerine dönmüş bulunuyor, bunun sakinlerin toplam sayısının yüzde 10'undan fazlası olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Yetkililerin, çatı ve pencerelerin onarımını 1 Ağustos'a kadar tamamlamayı beklediklerini, daha yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Gladkov, “Durum şu an olduğu gibi kalmaya devam ederse, operasyonel durumdan, bombardımandan bahsediyorum, o zaman daireleri ve evleri yıkılmayan sakinlere pazartesi gününden itibaren yavaş yavaş yaşam alanlarına geri dönmelerini önereceğiz” ifadelerine yer verdi.
Vali, kentin normal hayata dönerken daha iyi, daha güzel, daha parlak hale geleceğini ve Şebekino halkının yaşadığı korkunç günlerin geride kalmasını umduğunu ifade etti.
Sputnik muhabiri Şebekino'nun merkezi ve çevresine gitti, yerel sakinlerle konuştu ve Ukrayna birliklerinin bombardımanının sonuçlarını yerinde gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
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Belgorod bölgesindeki Şebekino sakinleri Ukrayna bombardımanlarını anlattı
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