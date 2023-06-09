https://sputniknews.com.tr/20230609/belgorod-bolgesindeki-sebekino-sakinleri-ukrayna-bombardimanlarini-anlatti--1072227552.html
Belgorod bölgesindeki Şebekino sakinleri Ukrayna bombardımanlarını anlattı
Belgorod bölgesindeki Şebekino sakinleri Ukrayna bombardımanlarını anlattı
Sputnik muhabiri Şebekino'nun merkezi ve çevresine gitti, yerel sakinlerle konuştu ve Ukrayna birliklerinin bombardımanının sonuçlarını yerinde gördü. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T16:22+0300
2023-06-09T16:22+0300
2023-06-09T16:23+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072227373_21:0:2140:1192_1920x0_80_0_0_8f1efc438ca8def66c0ea8f6318d8efa.jpg
şebekino
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072227373_286:0:1875:1192_1920x0_80_0_0_0609adcef9ed9ccf4f413f8d163d5b95.jpg
Sputnik muhabiri Şebekino'nun merkezi ve çevresine gitti, yerel sakinlerle konuştu ve Ukrayna birliklerinin bombardımanının sonuçlarını yerinde gördü
Sputnik muhabiri Şebekino'nun merkezi ve çevresine gitti, yerel sakinlerle konuştu ve Ukrayna birliklerinin bombardımanının sonuçlarını yerinde gördü
2023-06-09T16:22+0300
true
PT1M45S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, şebekino, ukrayna, rusya
video, şebekino, ukrayna, rusya
Belgorod bölgesindeki Şebekino sakinleri Ukrayna bombardımanlarını anlattı
16:22 09.06.2023 (güncellendi: 16:23 09.06.2023) Abone ol
Sputnik muhabiri Şebekino'nun merkezi ve çevresine gitti, yerel sakinlerle konuştu ve Ukrayna birliklerinin bombardımanının sonuçlarını yerinde gördü.