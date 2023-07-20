https://sputniknews.com.tr/20230720/polonya-ancak-kendi-cikarlarimiz-dogrultusunda-ukraynaya-yardim-ediyoruz-1073779302.html
Polonya: Ancak kendi çıkarlarımız doğrultusunda Ukrayna’ya yardım ediyoruz
Polonya: Ancak kendi çıkarlarımız doğrultusunda Ukrayna’ya yardım ediyoruz
Polonya Dışişleri Bakan Yarımcısı Pavel Yablonsky, ancak ülkenin yararına olan konularda Ukrayna’ya yardımcı olacaklarını ifade etti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T21:57+0300
2023-07-20T21:57+0300
2023-07-20T21:57+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
askeri yardım
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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Polonya Dışişleri Bakan Yarımcısı Yablonsky, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın Polonya’nın Ukrayna tahılının ülkeye giriş yasağını uzatma kararını ‘hasım ve popülist adım’ olarak nitelendirmesini değerlendirdi.Şmıgal’ın bu açıklamasının 'diplomatik ve mantıklı olmaktan uzak' olduğunu dile getiren Polonyalı diplomat, “Polonya, Ukrayna'ya büyük ölçüde yardım ediyor, büyük miktarda destek sağlıyor. Aynı zamanda, Ukrayna veya diğer müttefikler için yaptığımız her şeyi her zaman ulusal çıkarlarımız, devlet çıkarlarımız için yapıyoruz. Buna göre hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.Varşova’nın ancak kendisi için faydalı olan alanlarda Kiev’i desteklemekte olduğunu kaydeden Yablonsky, “İki ülke arasında belli konularda anlaşmazlıklar olursa Polonya bunu konuşmaktan çekinmiyor” diyerek Şmıgal’a sosyal medyada saldırganlık sergilememe ve Varşova’nın Kiev’e sağladığı yardımın hacmini analiz etme çağrısında bulunduDaha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB’nin Ukrayna tahılına uygulanan giriş yasağını 15 Eylül’e kadar uzatmaması durumunda bunu tek başına yapacaklarını açıklamıştı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, bu adımın dünya gıda güvenliği ve Ukrayna ekonomisine büyük darbe olacağını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230720/kremlin-sozcusu-peskov-polonyanin-belarus-sinirina-asker-gondermesi-endise-verici-1073760570.html
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polonya, ukrayna, askeri yardım
polonya, ukrayna, askeri yardım
Polonya: Ancak kendi çıkarlarımız doğrultusunda Ukrayna’ya yardım ediyoruz
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Polonya Dışişleri Bakan Yarımcısı Pavel Yablonsky, ancak ülkenin yararına olan konularda Ukrayna’ya yardımcı olacaklarını ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Polonya Dışişleri Bakan Yarımcısı Yablonsky, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın Polonya’nın Ukrayna tahılının ülkeye giriş yasağını uzatma kararını ‘hasım ve popülist adım’ olarak nitelendirmesini değerlendirdi.
Şmıgal’ın bu açıklamasının 'diplomatik ve mantıklı olmaktan uzak' olduğunu dile getiren Polonyalı diplomat, “Polonya, Ukrayna'ya büyük ölçüde yardım ediyor, büyük miktarda destek sağlıyor. Aynı zamanda, Ukrayna veya diğer müttefikler için yaptığımız her şeyi her zaman ulusal çıkarlarımız, devlet çıkarlarımız için yapıyoruz. Buna göre hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Varşova’nın ancak kendisi için faydalı olan alanlarda Kiev’i desteklemekte olduğunu kaydeden Yablonsky, “İki ülke arasında belli konularda anlaşmazlıklar olursa Polonya bunu konuşmaktan çekinmiyor” diyerek Şmıgal’a sosyal medyada saldırganlık sergilememe ve Varşova’nın Kiev’e sağladığı yardımın hacmini analiz etme çağrısında bulundu
Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB’nin Ukrayna tahılına uygulanan giriş yasağını 15 Eylül’e kadar uzatmaması durumunda bunu tek başına yapacaklarını açıklamıştı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, bu adımın dünya gıda güvenliği ve Ukrayna ekonomisine büyük darbe olacağını dile getirmişti.