https://sputniknews.com.tr/20230720/polonya-ancak-kendi-cikarlarimiz-dogrultusunda-ukraynaya-yardim-ediyoruz-1073779302.html

Polonya: Ancak kendi çıkarlarımız doğrultusunda Ukrayna’ya yardım ediyoruz

Polonya: Ancak kendi çıkarlarımız doğrultusunda Ukrayna’ya yardım ediyoruz

Polonya Dışişleri Bakan Yarımcısı Pavel Yablonsky, ancak ülkenin yararına olan konularda Ukrayna’ya yardımcı olacaklarını ifade etti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T21:57+0300

2023-07-20T21:57+0300

2023-07-20T21:57+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

askeri yardım

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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Polonya Dışişleri Bakan Yarımcısı Yablonsky, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın Polonya’nın Ukrayna tahılının ülkeye giriş yasağını uzatma kararını ‘hasım ve popülist adım’ olarak nitelendirmesini değerlendirdi.Şmıgal’ın bu açıklamasının 'diplomatik ve mantıklı olmaktan uzak' olduğunu dile getiren Polonyalı diplomat, “Polonya, Ukrayna'ya büyük ölçüde yardım ediyor, büyük miktarda destek sağlıyor. Aynı zamanda, Ukrayna veya diğer müttefikler için yaptığımız her şeyi her zaman ulusal çıkarlarımız, devlet çıkarlarımız için yapıyoruz. Buna göre hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.Varşova’nın ancak kendisi için faydalı olan alanlarda Kiev’i desteklemekte olduğunu kaydeden Yablonsky, “İki ülke arasında belli konularda anlaşmazlıklar olursa Polonya bunu konuşmaktan çekinmiyor” diyerek Şmıgal’a sosyal medyada saldırganlık sergilememe ve Varşova’nın Kiev’e sağladığı yardımın hacmini analiz etme çağrısında bulunduDaha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB’nin Ukrayna tahılına uygulanan giriş yasağını 15 Eylül’e kadar uzatmaması durumunda bunu tek başına yapacaklarını açıklamıştı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, bu adımın dünya gıda güvenliği ve Ukrayna ekonomisine büyük darbe olacağını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230720/kremlin-sozcusu-peskov-polonyanin-belarus-sinirina-asker-gondermesi-endise-verici-1073760570.html

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